Giá bạc hôm nay 16/8 tại thị trường trong nước

Sau nhiều phiên tăng mạnh, giá bạc hôm nay 16/8 đã bất ngờ đảo chiều giảm ở cả chiều mua và chiều bán. Cụ thể:

Giá bạc hôm nay 16/8: Bất ngờ quay đầu giảm sau chuỗi tăng mạnh

Tại Hà Nội, giá bạc được niêm yết ở mức 1.201.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.235.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cũng giảm theo xu hướng chung, hiện dao động quanh mức 1.203.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.240.000 đồng/lượng (bán ra).

Đáng chú ý, tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc hôm nay ghi nhận mức 1.449.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.494.000 đồng/lượng (bán ra). So với phiên liền trước, mức giá này giảm nhẹ, phản ánh tâm lý thận trọng của giới đầu tư khi bạc đang chịu áp lực điều chỉnh sau giai đoạn tăng nóng.

Theo khảo sát tại một số điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc phổ biến vẫn xoay quanh ngưỡng 1.201.000 – 1.235.000 đồng/lượng, cho thấy sự đồng thuận trong xu hướng giảm của thị trường trong nước.

Giá bạc hôm nay 16/8 trên thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay 16/8 niêm yết ở mức 37,95 USD/ounce, giảm 0,73 USD/ounce so với phiên sáng 15/8. Đây là tín hiệu cho thấy đà tăng ngắn hạn vừa qua của bạc đã tạm thời chững lại.

Ở một số bảng niêm yết khác, giá bạc thế giới được quy đổi về đồng nội tệ ghi nhận quanh mức 994.000 đồng/ounce (mua vào) và 1.000.000 đồng/ounce (bán ra), tiếp tục thể hiện xu hướng giảm nhẹ.

Theo giới phân tích, giá bạc vừa chịu lực cản mạnh tại vùng 38,74 USD/ounce. Đây là ngưỡng kháng cự quan trọng trong ngắn hạn. Trong khi đó, mốc 39,53 USD/ounce, mức đỉnh 14 năm đạt được vào ngày 23/7, vẫn đang là rào cản lớn hơn cho khả năng bật tăng của kim loại quý này.

Vì sao giá bạc quay đầu giảm?

Nhà phân tích thị trường James Hyerczyk cho rằng, nguyên nhân chính khiến bạc đảo chiều giảm đến từ dữ liệu lạm phát mới tại Mỹ. Cụ thể:

Chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 7/2025 tăng 0,9% so với tháng trước, cao hơn nhiều mức dự báo 0,2%. Đây cũng là mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 6/2022.

PPI cốt lõi (không tính giá năng lượng và thực phẩm) cũng tăng 0,9%, khiến lạm phát hàng năm vọt lên 3,3%, cao hơn nhiều so với mục tiêu kiểm soát lạm phát 2% của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED).

Thông thường, bạc vốn được coi là kênh trú ẩn và chống lạm phát hiệu quả. Tuy nhiên, dữ liệu này lại làm tăng kỳ vọng rằng FED sẽ trì hoãn hoặc hạn chế việc cắt giảm lãi suất trong thời gian tới.

Lãi suất duy trì ở mức cao sẽ khiến việc nắm giữ bạc kém hấp dẫn hơn, bởi chi phí cơ hội tăng lên, trong khi đồng USD có xu hướng mạnh lên. Điều này gây áp lực trực tiếp khiến giá bạc khó duy trì đà tăng.

Ông Hyerczyk nhấn mạnh: “Lãi suất cao cùng đồng USD mạnh đang làm giảm sức hấp dẫn của bạc. Đợt điều chỉnh hiện tại cho thấy thị trường đang phản ứng với các dữ liệu kinh tế Mỹ, đồng thời chờ đợi tín hiệu rõ ràng hơn từ chính sách tiền tệ của FED.”

Xu hướng thị trường và triển vọng giá bạc

Trong bối cảnh hiện nay, nhiều chuyên gia nhận định giá bạc vẫn đang trong giai đoạn điều chỉnh kỹ thuật sau chuỗi tăng liên tục trước đó.

Ngưỡng hỗ trợ: Nếu giá bạc thế giới giảm sâu hơn, vùng 37,50 USD/ounce có thể trở thành mức hỗ trợ ngắn hạn.

Ngưỡng kháng cự: Vùng 38,74 USD/ounce vẫn là ngưỡng cản gần nhất, trong khi 39,53 USD/ounce là mốc quan trọng cần vượt qua để xác nhận xu hướng tăng bền vững.

Yếu tố vĩ mô: Các dữ liệu về lạm phát, tăng trưởng kinh tế Mỹ, diễn biến đồng USD và chính sách lãi suất của FED sẽ tiếp tục chi phối mạnh mẽ đến xu hướng giá bạc.

Ngoài ra, nhu cầu bạc công nghiệp – vốn chiếm tỷ trọng lớn trong tổng cầu bạc toàn cầu – cũng là yếu tố không thể bỏ qua. Khi các ngành sản xuất điện tử, năng lượng tái tạo, xe điện phục hồi, nhu cầu bạc có thể gia tăng, hỗ trợ giá trong trung và dài hạn.

Lời khuyên cho nhà đầu tư

Ngắn hạn: Nhà đầu tư nên thận trọng quan sát biến động của chỉ số USD Index và các tín hiệu chính sách từ FED trước khi đưa ra quyết định mua vào.

Trung hạn: Xu hướng lạm phát tại Mỹ vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt rõ rệt. Nếu FED duy trì chính sách lãi suất cao, giá bạc sẽ tiếp tục chịu áp lực.

Dài hạn: Bạc vẫn được đánh giá là tài sản phòng hộ tốt trước lạm phát và biến động kinh tế toàn cầu. Do đó, việc phân bổ một phần danh mục đầu tư vào bạc vẫn là chiến lược hợp lý.



Giá bạc hôm nay 16/8 đã bất ngờ quay đầu giảm, sau chuỗi ngày tăng mạnh, với mức niêm yết phổ biến tại thị trường trong nước quanh 1,201 – 1,240 triệu đồng/lượng, còn giá thế giới lùi về 37,95 USD/ounce.

Nguyên nhân chính xuất phát từ dữ liệu lạm phát Mỹ cao hơn kỳ vọng, làm dấy lên khả năng FED trì hoãn việc nới lỏng lãi suất. Đây là yếu tố khiến đồng USD mạnh lên và tạo áp lực giảm giá lên bạc.

Dù ngắn hạn giá bạc chịu điều chỉnh, nhưng triển vọng dài hạn vẫn được đánh giá tích cực, nhờ vai trò quan trọng của bạc trong ngành công nghiệp hiện đại và nhu cầu phòng hộ tài chính trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động.