



Đáng chú ý, bạc Phú Quý tại Hà Nội dẫn đầu mức tăng mạnh nhất trong ngày.

Giá bạc hôm nay 15/8: Thế giới giảm nhẹ, trong nước tiếp tục tăng

Giá bạc hôm nay 15/8 ở trong nước

Theo khảo sát lúc 6h30 sáng 15/8, thị trường bạc trong nước tiếp tục diễn biến khởi sắc. Trong khi giá bạc thế giới giảm, các doanh nghiệp kinh doanh kim loại quý vẫn điều chỉnh tăng giá niêm yết.

Tại Hà Nội, bạc Phú Quý do Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 1.468.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.513.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 20.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng 14/8. Đây là mức tăng mạnh nhất trong hệ thống các đơn vị khảo sát.

Ngoài bạc Phú Quý, nhiều địa điểm giao dịch khác tại Hà Nội cũng ghi nhận mức tăng:

Giá bạc phổ biến dao động 1.217.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.251.000 đồng/lượng (bán ra), tăng 7.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên trước.

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 1.219.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.256.000 đồng/lượng (bán ra), tương tự tăng 7.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng 14/8.

Như vậy, dù thị trường quốc tế giảm nhẹ, giá bạc trong nước vẫn duy trì đà tăng, phản ánh phần nào sự khác biệt về cung – cầu và yếu tố điều chỉnh của từng doanh nghiệp.

Giá bạc hôm nay 15/8 trên thế giới

Theo dữ liệu từ giabac.net, vào thời điểm 06:16 sáng 15/8 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay được ghi nhận ở mức 38,022 USD/ounce, giảm 0,504 USD/ounce so với phiên giao dịch ngày 14/8.

Trước đó, trong phiên 14/8, giá bạc từng tăng lên 38,68 USD/ounce, tương đương mức tăng 0,5 USD/ounce so với sáng hôm trước.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá bạc thế giới tương đương:

998.000 đồng/ounce (mua vào)

1.003.000 đồng/ounce (bán ra)

So với sáng 14/8, mức giá này giảm 14.000 đồng/ounce ở cả chiều mua và bán.

Phân tích xu hướng và triển vọng giá bạc

Chuyên gia phân tích cấp cao Christopher Lewis nhận định, thị trường bạc hiện đang ở giai đoạn quan trọng, khi nhà đầu tư chờ đợi tín hiệu rõ ràng hơn về xu hướng.

"Bạc vốn là thị trường biến động mạnh. Về dài hạn, giá cần xác định rõ xu hướng để nhà đầu tư đánh giá liệu họ có đủ khả năng chịu đựng rủi ro hay không", ông Lewis phân tích.

Theo ông, nếu giá bạc duy trì được đà tăng, mốc 40 USD/ounce sẽ là mục tiêu tiếp theo. Việc phá vỡ ngưỡng này có thể mở ra giai đoạn tăng tốc mạnh.

Ngược lại, 37,50 USD/ounce được xem là vùng hỗ trợ quan trọng. Nếu giá rơi xuống dưới mốc này, thị trường có thể chứng kiến áp lực bán gia tăng.

Ngoài ra, Lewis cũng lưu ý yếu tố đồng USD – vốn có mối tương quan nghịch với bạc. Biến động mạnh của đồng bạc xanh thời gian gần đây đã tạo ra nhiều nhiễu động cho thị trường kim loại quý, trong đó có bạc.

Yếu tố ảnh hưởng đến giá bạc

Nhiều chuyên gia kinh tế cho rằng giá bạc hiện chịu tác động từ các yếu tố sau:

Biến động của đồng USD: Đồng USD mạnh lên thường khiến bạc trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, từ đó tạo áp lực giảm giá.

Chính sách tiền tệ của Mỹ: Các quyết định lãi suất từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường hàng hóa, trong đó có bạc.

Nhu cầu công nghiệp: Bạc được sử dụng rộng rãi trong sản xuất công nghiệp, đặc biệt là ngành năng lượng mặt trời và điện tử. Nhu cầu tăng sẽ hỗ trợ giá.

Tâm lý nhà đầu tư: Lo ngại suy thoái kinh tế, xung đột địa chính trị hay biến động tài chính toàn cầu đều có thể khiến bạc được ưa chuộng như một tài sản trú ẩn.



Trong ngắn hạn, giới phân tích dự báo giá bạc sẽ dao động trong biên độ 37,50 – 40 USD/ounce. Nếu vượt qua mốc 40 USD, thị trường có thể hướng tới các mức cao hơn do hiệu ứng tâm lý và dòng vốn đầu tư đổ vào.

Tuy nhiên, áp lực chốt lời sau đợt tăng gần đây vẫn hiện hữu, nhất là khi các dữ liệu kinh tế Mỹ công bố trong tuần có thể tác động tới kỳ vọng chính sách tiền tệ.

Lời khuyên cho nhà đầu tư

Với đặc tính biến động mạnh, bạc không phải là kênh đầu tư phù hợp với mọi đối tượng. Nhà đầu tư cần:

Theo dõi sát các mốc hỗ trợ – kháng cự quan trọng.

Cân nhắc điểm mua – bán hợp lý dựa trên biến động ngắn hạn.

Đa dạng hóa danh mục để giảm rủi ro từ biến động giá mạnh.

Giá bạc hôm nay 15/8 cho thấy sự trái chiều giữa thị trường trong nước và quốc tế. Trong khi giá bạc thế giới giảm nhẹ, thị trường trong nước vẫn ghi nhận mức tăng, đặc biệt ở bạc Phú Quý. Yếu tố đồng USD và diễn biến kinh tế toàn cầu sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc định hình xu hướng của kim loại quý này trong thời gian tới.