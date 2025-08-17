Giá bạc hôm nay 17/8 thị trường trong nước ổn định, thế giới chịu áp lực từ lạm phát Mỹ và đồng USD mạnh

Giá bạc hôm nay 17/8: Có dấu hiệu chững sau hai phiên tăng mạnh

Theo ghi nhận của giabac.net lúc 07h19 sáng ngày 17/8/2025, giá bạc trong nước và quốc tế đang ở mức cao, song xu hướng biến động trên thị trường thế giới có dấu hiệu chững lại sau nhịp tăng mạnh trước đó. Các yếu tố kinh tế vĩ mô, đặc biệt là lạm phát Mỹ và chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), đang trở thành lực cản đáng kể đối với đà đi lên của kim loại quý này.

Giá bạc trong nước hôm nay 17/8

Tại thị trường Hà Nội, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết giá bạc ở mức:

1.449.000 đồng/lượng (mua vào)

1.494.000 đồng/lượng (bán ra)

Ngoài ra, theo khảo sát tại một số địa điểm kinh doanh khác, giá bạc tại Hà Nội đang ổn định ở ngưỡng:

1.201.000 đồng/lượng (mua vào)

1.235.000 đồng/lượng (bán ra)

Trong khi đó, tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc giao dịch sáng nay dao động quanh mức:

1.203.000 đồng/lượng (mua vào)

1.240.000 đồng/lượng (bán ra)

Nhìn chung, giá bạc trong nước có sự chênh lệch giữa các hệ thống kinh doanh, song mức độ biến động không lớn, phản ánh sự ổn định tương đối trong bối cảnh thị trường quốc tế đang có nhiều diễn biến trái chiều.

Giá bạc hôm nay 17/8 trên thế giới

Trên thị trường quốc tế, giá bạc ghi nhận quanh mức 37,95 USD/ounce sau khi giảm nhẹ so với phiên tăng trước đó. Trước đó, kim loại quý này từng có lúc vọt lên 38,74 USD/ounce, tiến sát ngưỡng kháng cự quan trọng được giới phân tích theo dõi.

Theo chuyên gia phân tích James Hyerczyk, vùng 38,74 USD/ounce hiện là mức kháng cự ngắn hạn của bạc. Ngưỡng cao hơn, ở mức 39,53 USD/ounce – mức đỉnh thiết lập ngày 23/7, cũng là mức cao nhất trong vòng 14 năm – được xem là rào cản lớn đối với xu hướng tăng giá trong trung hạn.

Đáng chú ý, giá bạc quy đổi theo tỷ giá hiện tại được niêm yết ở mức:

994.000 đồng/ounce (mua vào)

1.000.000 đồng/ounce (bán ra)

Giá bạc chịu áp lực từ dữ liệu lạm phát Mỹ

Một trong những yếu tố chính tác động tới giá bạc phiên giao dịch mới nhất chính là số liệu lạm phát Mỹ. Cụ thể, chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 7/2025 của Mỹ tăng 0,9% so với tháng trước, cao hơn rất nhiều so với dự báo 0,2%. Đây cũng là mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 6/2022.

PPI lõi (không bao gồm thực phẩm và năng lượng) cũng tăng 0,9%, đẩy lạm phát hàng năm của Mỹ lên mức 3,3%, cao hơn đáng kể so với mục tiêu kiểm soát 2% mà Fed đề ra.

Về lý thuyết, kim loại quý như vàng và bạc thường được coi là công cụ phòng ngừa lạm phát hiệu quả. Tuy nhiên, số liệu này lại gây tác động trái chiều. Nguyên nhân là bởi mức lạm phát cao sẽ khiến Fed có xu hướng trì hoãn việc cắt giảm lãi suất, thậm chí duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn.

Trong bối cảnh lãi suất cao, chi phí cơ hội khi nắm giữ bạc tăng lên, khiến nhà đầu tư cân nhắc chuyển hướng sang các kênh sinh lời khác. Điều này đã gây áp lực bán ra trên thị trường bạc quốc tế, kéo giá xuống sau giai đoạn tăng ngắn hạn.

Đồng USD mạnh gây sức ép

Bên cạnh lạm phát, sự hồi phục của đồng USD cũng là yếu tố đè nặng lên giá bạc. Khi USD mạnh lên, kim loại quý niêm yết bằng đồng tiền này trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các loại tiền tệ khác, qua đó làm giảm nhu cầu mua vào.

Ông James Hyerczyk nhấn mạnh rằng, triển vọng dài hạn của bạc vẫn tích cực nhờ vai trò là công cụ phòng ngừa rủi ro lạm phát và bất ổn kinh tế. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, nếu Fed chưa phát tín hiệu rõ ràng về việc nới lỏng chính sách, kim loại quý này có thể tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh.

Triển vọng giá bạc trong thời gian tới

Các chuyên gia thị trường cho rằng, giá bạc hiện đang vận động trong vùng giằng co giữa kỳ vọng dài hạn và áp lực ngắn hạn. Một số kịch bản có thể xảy ra:

Nếu Fed duy trì lãi suất cao lâu hơn dự kiến: Giá bạc sẽ tiếp tục gặp khó, dao động quanh vùng dưới 38 USD/ounce.

Nếu Fed có động thái hạ lãi suất hoặc phát tín hiệu mềm mỏng hơn: Kim loại quý này có thể bật tăng, thậm chí thử thách lại ngưỡng 39,53 USD/ounce đã đạt được hồi tháng 7.

Tình hình kinh tế – địa chính trị toàn cầu: Những rủi ro như xung đột tại Ukraine, Trung Đông hay sự bất ổn trong thương mại quốc tế vẫn có thể hỗ trợ cho nhu cầu trú ẩn, giúp bạc giữ giá.

Trong bối cảnh hiện nay, nhiều chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư nên theo dõi sát các số liệu kinh tế Mỹ, đặc biệt là báo cáo việc làm và lạm phát, để có quyết định phù hợp.

Tác động đến nhà đầu tư trong nước

Tại Việt Nam, giá bạc trong nước vẫn duy trì ổn định, không biến động mạnh như thị trường thế giới. Điều này tạo tâm lý an toàn hơn cho người dân có nhu cầu tích trữ hoặc đầu tư ngắn hạn.

Tuy nhiên, giới phân tích cũng cảnh báo rằng sự ổn định này có thể chỉ là tạm thời, bởi giá bạc trong nước vẫn chịu ảnh hưởng lớn từ diễn biến toàn cầu và tỷ giá USD/VND. Nếu đồng bạc xanh tiếp tục tăng mạnh, thị trường trong nước khó tránh khỏi biến động theo.



Giá bạc hôm nay 17/8 trong nước vẫn giữ mức cao và khá ổn định, dao động từ 1,201 – 1,494 triệu đồng/lượng tùy địa phương và doanh nghiệp. Trong khi đó, trên thị trường quốc tế, bạc giảm nhẹ xuống 37,95 USD/ounce sau khi thử thách ngưỡng kháng cự 38,74 USD/ounce.

Nguyên nhân chính khiến bạc chịu áp lực là do số liệu lạm phát Mỹ tăng mạnh, làm dấy lên lo ngại Fed sẽ trì hoãn việc hạ lãi suất, cùng với đó là sự mạnh lên của đồng USD. Dù vậy, về dài hạn, bạc vẫn được giới đầu tư coi là công cụ phòng ngừa rủi ro trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiềm ẩn nhiều biến động.

Trong thời gian tới, thị trường bạc được dự báo sẽ còn nhiều biến động phụ thuộc vào chính sách tiền tệ của Fed, diễn biến lạm phát Mỹ và tình hình địa chính trị thế giới. Nhà đầu tư trong nước cần thận trọng, cân nhắc thời điểm mua bán để tối ưu lợi nhuận, đồng thời nên theo dõi sát sao các báo cáo kinh tế vĩ mô quốc tế.