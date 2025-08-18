Giá vàng hôm nay 18/8 tại thị trường trong nước: Neo cao kỷ lục

Giá vàng hôm nay 18/8: Người mua vàng nhẫn lỗ tới 3,2 triệu đồng/lượng sau 1 tuần

Tính đến 6h00 sáng nay, các doanh nghiệp vàng lớn đồng loạt giữ nguyên giá niêm yết so với hôm qua. Tại Tập đoàn DOJI, giá vàng SJC đứng ở mức 123,5 – 124,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra). So với đầu tuần trước, giá đã tăng 300.000 đồng/lượng ở chiều mua và 100.000 đồng/lượng ở chiều bán.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) cũng giữ giá vàng miếng ở mức tương tự, 123,5 – 124,5 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với chốt phiên 16/8. Nếu so với ngày 10/8, mức tăng là 300.000 đồng/lượng chiều mua và 100.000 đồng/lượng chiều bán.

Bảo Tín Minh Châu công bố giá vàng SJC sáng nay ở mức 123,5 – 124,5 triệu đồng/lượng. So với hôm qua, giá không đổi, nhưng nếu so với tuần trước, mức tăng vẫn là 300.000 đồng/lượng ở chiều mua và 100.000 đồng/lượng ở chiều bán.

Riêng Phú Quý niêm yết giá vàng SJC ở mức 122,7 – 124,5 triệu đồng/lượng. So với hôm qua, giá đứng yên, nhưng tính theo tuần, giá mua vào đã tăng 500.000 đồng/lượng, còn giá bán ra tăng 100.000 đồng/lượng.

Như vậy, giá vàng miếng SJC hiện đang ở mức cao chưa từng có trong lịch sử, khi nhiều doanh nghiệp duy trì giá bán ra ở mức 124,5 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn trái chiều, tiếp tục giảm

Khác với vàng miếng, vàng nhẫn sáng nay giảm so với tuần trước. DOJI niêm yết giá vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng ở mức 116,5 – 119,5 triệu đồng/lượng. So với hôm qua, giá không đổi, nhưng nếu so với tuần trước, giảm tới 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 500.000 đồng/lượng ở chiều bán.

Bảo Tín Minh Châu cũng niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 116,8 – 119,8 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so với hôm qua. Tuy nhiên, so với cùng kỳ tuần trước, mức giảm là 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Với mức chênh lệch mua – bán vẫn duy trì tới 2,5 triệu đồng/lượng, người mua vàng nhẫn chịu lỗ nhiều hơn so với vàng miếng. Sau một tuần, vàng nhẫn khiến nhà đầu tư lỗ tới 3,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 18/8 trên thế giới: Ổn định nhưng chênh lệch cao

Theo ghi nhận từ Kitco, giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế lúc 6h00 sáng nay (giờ Việt Nam) đứng ở mức 3.336,18 USD/ounce, không thay đổi so với hôm qua nhưng giảm 58,44 USD/ounce so với đầu tuần trước.

Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank (26.450 VND/USD), giá vàng thế giới tương đương khoảng 106,39 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng SJC trong nước đang cao hơn giá thế giới tới 18,11 triệu đồng/lượng.

Đây là mức chênh lệch rất lớn, cho thấy thị trường vàng trong nước vẫn còn tình trạng “nóng” hơn so với diễn biến quốc tế. Trong khi vàng thế giới chỉ dao động quanh vùng giá cũ, thì vàng trong nước liên tục duy trì mức đỉnh, khiến rủi ro với nhà đầu tư tăng cao.

Fed và chính sách tiền tệ tác động ra sao đến vàng?

Theo ông Kevin Grady, Chủ tịch Phoenix Futures and Options, lãi suất tại Mỹ hiện đang cao hơn mức cần thiết. Ông dự đoán Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể cắt giảm lãi suất tới 50 điểm cơ bản, trừ khi lạm phát tiếp tục tăng mạnh.

Ông Grady cho rằng mức lạm phát gần đây chủ yếu do các yếu tố thuế quan. Nếu loại trừ yếu tố này, lạm phát chỉ còn khoảng 2%, và đó chỉ là tác động một lần, không phải xu hướng dài hạn.

Đối với thị trường vàng, Grady nhận định giá đang trong giai đoạn điều chỉnh sau biến động mạnh tuần trước. Chênh lệch giữa hợp đồng tương lai và vàng vật chất (EFP) từng tăng vọt từ 8 USD lên hơn 100 USD vào ngày 21/7 do lo ngại về chính sách thuế quan. Sau đó, mức chênh lệch này hạ xuống 60 USD khi chính phủ xác nhận vàng không bị áp thuế.

Theo ông, sự biến động quá lớn như vậy gây khó khăn cho các giao dịch vàng vật chất, đặc biệt là với ngân hàng và nhà kinh doanh. Hiện nay, thị trường vẫn thận trọng do thiếu thông tin rõ ràng về phí giao dịch.

Bài 10: Nửa cuối 2025, chọn kênh đầu tư nào khi vàng, chứng khoán, bất động sản cùng “nóng”?

Dữ liệu lạm phát Mỹ và phản ứng của người tiêu dùng

Số liệu mới công bố từ Cục Thống kê Lao động Mỹ cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 7 tăng 0,2% so với tháng trước, phù hợp dự báo. So với cùng kỳ năm ngoái, CPI tăng 2,7%, thấp hơn một chút so với kỳ vọng 2,8%.

Lạm phát cơ bản, loại trừ giá thực phẩm và năng lượng, tăng 0,3% trong tháng 7, đúng như dự đoán. Tuy nhiên, nếu so theo năm, lạm phát cơ bản lại tăng 3,1%, cao hơn mức thị trường kỳ vọng 3%.

Theo bà Joanne Hsu, Giám đốc Khảo sát Người tiêu dùng Mỹ, nguyên nhân chính khiến niềm tin người dân sụt giảm chính là lo ngại về lạm phát. Trong khi đó, ông Bill Adams – chuyên gia kinh tế trưởng tại Ngân hàng Comerica – cho rằng người tiêu dùng Mỹ vẫn có sức mua khá tốt. Họ chi tiêu nhiều cho xe điện, đồ nội thất, quần áo, nhưng lại giảm chi cho nhà hàng và vật liệu xây dựng. Điều này phản ánh sự thận trọng trong một bộ phận người dân.

Dự báo xu hướng giá vàng tuần tới

Khảo sát mới nhất từ Kitco News cho thấy, đa số chuyên gia Phố Wall tin rằng giá vàng sẽ tiếp tục dao động trong biên độ hẹp. Trong số 10 chuyên gia tham gia, chỉ có 1 người dự báo giá tăng, 1 người cho rằng giá giảm, còn lại 8 người tin rằng vàng đi ngang.

Ở chiều ngược lại, nhà đầu tư nhỏ lẻ lại khá lạc quan. Trong số 183 người tham gia khảo sát trực tuyến, có tới 63% cho rằng giá vàng sẽ tăng, 18% dự báo giảm và 19% nhận định giá sẽ đi ngang.

Chuyên gia Daniel Pavilonis, RJO Futures, phân tích rằng vàng từng tăng mạnh do ảnh hưởng từ chính sách nhập khẩu vàng của Thụy Sĩ, nhưng sau đó giảm nhẹ. Lạm phát và lãi suất tăng khiến tâm lý né tránh rủi ro cao hơn, song vàng vẫn duy trì biên độ ổn định.

Ông dự báo nếu Fed cắt giảm lãi suất, vàng có thể tăng giá. Tuy nhiên, nếu không có thay đổi lớn từ dữ liệu kinh tế, giá vàng khó giảm sâu. Về yếu tố địa chính trị, nếu căng thẳng Nga – Ukraine hạ nhiệt, vàng có thể chịu áp lực giảm, nhưng kịch bản nhiều khả năng vẫn là giá đi ngang.

Triển vọng và khuyến nghị cho nhà đầu tư

Tuần tới, thị trường sẽ tập trung theo dõi biên bản cuộc họp tháng 7 của Fed và bài phát biểu của Chủ tịch Jerome Powell tại Hội nghị Jackson Hole. Đây được coi là những sự kiện quan trọng có thể ảnh hưởng tới kỳ vọng lãi suất.

Giới phân tích khuyến cáo, nhà đầu tư nên thận trọng trong giai đoạn hiện nay. Giá vàng trong nước đang cao hơn thế giới hơn 18 triệu đồng/lượng, rủi ro rất lớn cho người mua vào ở vùng giá này. Trong ngắn hạn, việc nắm giữ vàng có thể tiềm ẩn thua lỗ.

Về trung và dài hạn, nếu Fed giảm lãi suất trong bối cảnh lạm phát vẫn neo cao, vàng vẫn có tiềm năng đi lên. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần phân bổ vốn hợp lý, tránh dồn toàn bộ tài sản vào vàng khi thị trường còn nhiều biến động.

Có thể thấy, giá vàng hôm nay 18/8 trên thị trường trong nước vẫn duy trì ở mức cao kỷ lục, khi giá vàng SJC chạm ngưỡng 124,5 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn lại giảm, khiến nhiều nhà đầu tư chịu lỗ nặng. Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới ổn định quanh mốc 3.336 USD/ounce, thấp hơn so với đầu tuần, qua đó kéo chênh lệch với vàng trong nước lên tới hơn 18 triệu đồng/lượng.

Trong bối cảnh Fed có thể sớm phát tín hiệu điều chỉnh lãi suất, cùng với những biến động về lạm phát và địa chính trị, dự báo giá vàng trong ngắn hạn nhiều khả năng vẫn chỉ dao động trong biên độ hẹp, khó bứt phá mạnh. Nhà đầu tư được khuyến nghị theo dõi sát các thông tin từ Fed, đồng thời cân nhắc kỹ trước khi mua vào ở vùng giá cao như hiện nay.