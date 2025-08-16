Giá vàng hôm nay 16/8: Vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu giảm sâu bất ngờ

Giá vàng hôm nay 16/8 tại thị trường trong nước

Theo khảo sát của phóng viên Thế giới tiếp thị, tính đến 6h00 sáng nay, giá vàng miếng trong nước giảm nhẹ so với hôm qua.

Giá vàng hôm nay 16/8: Vàng miếng SJC giảm 200 nghìn đồng/lượng

Cụ thể, giá vàng hôm nay 16/8 được niêm yết tại một số doanh nghiệp như sau:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 123,5-124,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá không thay đổi ở chiều mua - giảm 200 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng SJC được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 123,5-124,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với chốt ngày 15/8 hôm qua.



Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 123,5-124,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 122,7-124,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giá vàng không thay đổi ở chiều mua - giảm 200 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Đối với vàng nhẫn, Tập đoàn DOJI niêm yết vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 116,5 – 119,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); mức giá này được DOJI giảm 300.000 đồng/lượng chiều mua và chiều bán với hôm qua.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng nhẫn ở mức 116,6 – 119,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá này được SJC giảm 200.000 đồng/lượng chiều mua và 100.000 đồng/lượng chiều bán so với hôm qua.

Trong khi đó, vàng nhẫn tại Bảo tín Minh Châu niêm yết giá ở mức 116,8 – 119,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Nhà vàng này giảm 700.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua bán so với với mức giao dịch hôm qua.

Giá vàng hôm nay 15/8: Vàng thế giới giảm sâu, trong nước tăng chóng mặt

Giá vàng hôm nay 16/8 trên thị trường thế giới: Giảm tuần thứ hai liên tiếp, tâm điểm hướng về hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga

Theo ghi nhận từ Kitco, lúc 6h00 sáng ngày 16/8 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới đóng cửa cuối tuần ở mức 3.336 USD/ounce, giảm 13 USD so với mức đỉnh 3.349 USD/ounce trong phiên giao dịch đêm trước đó.

Như vậy, tính chung cả tuần, vàng đã mất hơn 2% giá trị, đánh dấu tuần giảm thứ hai liên tiếp. Đà giảm chủ yếu xuất phát từ việc dữ liệu lạm phát của Mỹ cao hơn dự kiến, khiến kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm cắt giảm lãi suất suy yếu.

Song song với đó, thị trường tài chính toàn cầu hiện dồn sự chú ý vào hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga. Sự kiện này được xem là một trong những biến số quan trọng có thể ảnh hưởng mạnh đến giá vàng trong thời gian tới.

Hội nghị Mỹ - Nga: Biến số lớn đối với thị trường vàng

Theo Bloomberg, Mỹ đang tìm kiếm một thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine, trong khi Nga coi đây là cơ hội củng cố vị thế trên bàn đàm phán. Diễn biến của hội nghị thượng đỉnh sẽ quyết định phần nào xu hướng tài sản trú ẩn an toàn như vàng.

Trong bối cảnh nhiều nhà đầu tư kỳ vọng tình hình địa chính trị hạ nhiệt, không ít người đã tranh thủ bán vàng để chốt lời, dẫn tới áp lực giảm giá trong phiên cuối tuần.

Ông Lukman Otunuga, chuyên gia phân tích tại FXTM, cho rằng: dù giá vàng ổn định trong phiên thứ Sáu, nhưng vẫn có thể tiếp tục suy yếu, phụ thuộc lớn vào kết quả cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska.

Áp lực từ dữ liệu kinh tế Mỹ lên giá vàng

Một loạt dữ liệu kinh tế Mỹ công bố trong tuần đã tác động trái chiều lên giá vàng.

Chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 7 tăng mạnh nhất trong vòng 3 năm, củng cố quan điểm rằng lạm phát Mỹ vẫn ở mức cao. Điều này khiến Fed có khả năng sẽ thận trọng hơn trong việc cắt giảm lãi suất.

Doanh số bán lẻ tháng 7 tăng 0,5%, cho thấy tiêu dùng của người dân vẫn ổn định, nhưng thị trường lao động chậm lại và giá cả hàng hóa cao có thể kìm hãm tăng trưởng trong quý III.

Chỉ số tâm lý người tiêu dùng tháng 8 do Đại học Michigan khảo sát đạt 58,6 điểm, giảm mạnh so với 61,7 điểm của tháng 7 và thấp hơn dự báo 62 điểm. Điều này phản ánh sự lo ngại của người dân về triển vọng kinh tế, qua đó tạm thời hỗ trợ giá vàng tăng nhẹ.

Tuy nhiên, ngay sau đó, Chỉ số sản xuất Empire State của Fed New York tăng lên 11,9 điểm trong tháng 8, vượt xa kỳ vọng, cùng với số liệu bán lẻ khả quan đã kéo giá vàng giảm trở lại, chốt phiên ở 3.338,67 USD/ounce.

Fed và đồng USD tiếp tục chi phối xu hướng giá vàng

Ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận chiến lược hàng hóa tại Ngân hàng Saxo, nhận định dữ liệu PPI cao sẽ tác động đến chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) lõi – thước đo lạm phát ưa thích của Fed. Nếu PCE tiếp tục tăng, Fed sẽ có ít dư địa để cắt giảm lãi suất, gây bất lợi cho vàng trong ngắn hạn.

Bên cạnh đó, diễn biến của đồng USD cũng là yếu tố then chốt. Khi USD mạnh lên, vàng trở nên đắt đỏ đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác, khiến nhu cầu suy giảm. Ngược lại, USD yếu sẽ hỗ trợ vàng tăng giá.



Ông Ryan McIntyre, đối tác quản lý tại Sprott Inc, cho rằng giá vàng có thể biến động mạnh khi thị trường đánh giá rõ hơn về vấn đề nợ công Mỹ. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh một yếu tố quan trọng khác: lực mua vàng mạnh mẽ từ các ngân hàng trung ương toàn cầu kể từ khi xung đột Nga – Ukraine nổ ra.

Động thái gom vàng này giúp thiết lập một “sàn giá” vững chắc, đồng thời củng cố niềm tin của giới đầu tư rằng vàng vẫn là kênh phòng thủ hiệu quả trong dài hạn.

Giá bạc hôm nay 15/8: Giá bạc trong nước tiếp tục tăng

Nhận định của chuyên gia về triển vọng giá vàng

Nhiều chuyên gia đưa ra dự báo trái chiều về triển vọng giá vàng:

Ông Mohammed Taha (MH Markets) cho rằng lạm phát kéo dài có thể buộc lãi suất duy trì ở mức cao, gây áp lực cho vàng trong ngắn hạn. Tuy nhiên, nếu kịch bản suy thoái kinh tế xảy ra, vàng sẽ nhanh chóng lấy lại vai trò là kênh trú ẩn an toàn.

Ông Fawad Razaqzada (City Index) phân tích: về mặt kỹ thuật, nếu vàng vượt qua ngưỡng kháng cự 3.400 USD/ounce, đà tăng có thể được củng cố mạnh mẽ, chủ yếu nhờ yếu tố địa chính trị. Dù vậy, ông cảnh báo giá vàng có thể điều chỉnh nhẹ trong vài tháng tới do chứng khoán Mỹ đang hồi phục mạnh.



Ngắn hạn: Giá vàng tiếp tục chịu áp lực từ dữ liệu kinh tế Mỹ, kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất giảm sút và biến động địa chính trị.

Trung hạn: Đồng USD và chính sách tiền tệ của Fed sẽ giữ vai trò chủ đạo trong định hình xu hướng.

Dài hạn: Lạm phát dai dẳng, nợ công Mỹ và lực mua vàng từ ngân hàng trung ương được xem là những trụ cột giữ cho vàng ở mức giá cao, bất chấp những nhịp điều chỉnh ngắn hạn.



Giá vàng hôm nay 16/8 khép lại tuần giao dịch với mức giảm 2%, ghi dấu tuần giảm thứ hai liên tiếp. Trong khi các dữ liệu kinh tế Mỹ và kỳ vọng về lãi suất tiếp tục gây áp lực, thì diễn biến địa chính trị, đặc biệt là hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga sắp tới, sẽ là yếu tố quyết định ngắn hạn.

Tuy nhiên, về dài hạn, với bối cảnh bất ổn kinh tế - chính trị toàn cầu, nợ công Mỹ gia tăng và lực mua vàng bền bỉ từ các ngân hàng trung ương, vàng vẫn được nhiều chuyên gia đánh giá cao như một tài sản trú ẩn chiến lược.