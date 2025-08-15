Giá vàng hôm nay 15/8 tại thị trường trong nước

Theo khảo sát của phóng viên Thế giới tiếp thị, giá vàng hôm nay 15/8 vào lúc 7h sáng, tại hầu hết các doanh nghiệp vẫn là mức giá chiều tối qua. Vàng miếng SJC thiết lập đỉnh mới khi tiến sát mốc 125 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 15/8: Vàng miếng SJC lập đỉnh mới, liệu có trụ vững?

Cụ thể:

Vàng miếng thương hiệu DOJI tăng 800 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều so với rạng sáng qua, với mức niêm yết 123,5 - 124,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Các thương hiệu SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu đồng loạt niêm yết giá vàng miếng ở mức 123,7 - 124,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 700 nghìn đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra.

Phú Quý SJC mua vào thấp hơn 1 triệu đồng/lượng so với nhiều thương hiệu khác, hiện giao dịch ở ngưỡng 122,7 - 124,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều.

Tương tự vàng miếng, giá vàng nhẫn cũng được các nhà vàng điều chỉnh tăng giá.

Bảo Tín Minh Châu tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 117,5 - 120,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Vàng nhẫn thương hiệu DOJI giao dịch ở mức 116,8 - 119,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều.

PNJ niêm yết vàng nhẫn ở mức 116,8 - 119,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 300 nghìn đồng/lượng ở chiều bán ra và giữ nguyên giá mua vào.

Vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý tăng 200 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện niêm yết ở mức 116,7 - 119,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Riêng SJC không thay đổi giá vàng nhẫn ở cả hai chiều, vẫn niêm yết ở ngưỡng 116,8 - 119,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trao đổi với báo chí, chuyên gia vàng Trần Duy Phương cho rằng biến động lạ của giá vàng thế giới chủ yếu do nguồn cung vàng miếng SJC khan hiếm. Từ cuối năm ngoái đến nay, Ngân hàng Nhà nước không còn bán vàng bình ổn cho 4 ngân hàng thương mại lớn và công ty SJC khiến lượng cung giảm mạnh.

"Giá vàng miếng SJC chủ yếu do cung cầu trong nước. Người có vàng thấy giá cao chưa vội bán ra, trong khi lực mua vàng SJC luôn ở mức cao, dẫn tới giá neo cao bất thường, bất chấp xu hướng thế giới" – ông Trần Duy Phương nói.

Theo chuyên gia gia kinh tế, TS Nguyễn Trí Hiếu, thị trường vàng trong nước không có sự liên thông với thế giới, nguồn cung lại hạn chế. Chính sự khan hiếm nguồn cung đã đẩy giá vàng trong nước tăng mạnh, dù giá vàng thế giới có lúc giảm.

Giá vàng hôm nay 15/8 trên thế giới: Giảm do áp lực từ USD và lợi suất trái phiếu tăng, triển vọng vẫn tích cực

Theo cập nhật từ Kitco, lúc 7h00 sáng nay (theo giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay 15/8, vàng giao ngay đứng ở mức 3.340,96 USD/ounce, giảm 23,06 USD/ounce so với phiên trước. Quy đổi theo tỷ giá USD tại Vietcombank (26.440 VND/USD), giá vàng thế giới tương đương khoảng 106,66 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Đây là phiên giảm thứ hai liên tiếp của kim loại quý, chủ yếu do tác động từ dữ liệu kinh tế Mỹ cho thấy áp lực lạm phát tăng cao và thị trường lao động vẫn mạnh mẽ, khiến đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc phục hồi.



Báo cáo từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 7 tăng 0,9%, vượt xa mức dự báo 0,2% và cao hơn nhiều so với mức giữ nguyên trong tháng 6. So với cùng kỳ năm ngoái, PPI tăng 3,3% – đây là mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 2/2025.

Cùng lúc, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc ngày 9/8 chỉ đạt 224.000, thấp hơn so với dự báo 228.000. Số liệu tuần trước đó cũng được điều chỉnh tăng nhẹ từ 227.000.

Những thông tin này cho thấy áp lực lạm phát vẫn tồn tại trong khi thị trường lao động duy trì ổn định. Kết quả là đồng USD tăng 0,2% so với mức thấp nhất trong hơn hai tuần, và lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm cũng nhích lên. Đây là các yếu tố bất lợi cho vàng, bởi đồng USD mạnh khiến vàng trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ ngoại tệ khác.

Giao dịch vàng chịu áp lực

Trên thị trường, giá vàng giao ngay giảm 0,69%, trong khi hợp đồng vàng tương lai tháng 12 của Mỹ hạ 0,2% xuống 3.400,60 USD/ounce.

Ông Ole Hansen, chiến lược gia hàng hóa tại Saxo Bank, nhận định: "Dữ liệu PPI mạnh hơn dự kiến có thể làm giảm kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm mạnh lãi suất. Điều này đồng thời khiến chỉ số lạm phát Core PCE tháng 7 có khả năng tăng, buộc Fed phải thận trọng hơn. Tuy nhiên, về trung và dài hạn, vàng vẫn có cơ hội tăng vì Fed sớm muộn cũng phải lựa chọn giữa kiềm chế lạm phát và hỗ trợ tăng trưởng."

Cùng quan điểm, Mohammed Taha, chuyên gia phân tích thị trường tại MH Markets, cho rằng áp lực lạm phát có thể khiến lãi suất duy trì ở mức cao lâu hơn, gây bất lợi cho vàng. Tuy nhiên, nếu kinh tế Mỹ suy yếu hoặc lạm phát kéo dài, Fed buộc phải nới lỏng chính sách, khi đó vàng có thể bật tăng trở lại, hướng tới vùng 3.450 – 3.500 USD/ounce.



Không chỉ vàng, giá bạc giao ngay cũng giảm 1% xuống còn 38,11 USD/ounce. Ngược lại, bạch kim tăng 1% lên 1.352,60 USD/ounce và palladium tăng 1,7% lên 1.140,81 USD/ounce.

Dự báo giá vàng: Áp lực ngắn hạn nhưng triển vọng dài hạn vẫn tích cực

Hiện tại, vàng chịu áp lực điều chỉnh khi Mỹ đạt được một số thỏa thuận thương mại với các đối tác, làm giảm nhu cầu phòng ngừa rủi ro. Tuy nhiên, bức tranh toàn cầu vẫn còn nhiều yếu tố bất ổn, đặc biệt là xung đột tại Ukraine. Ngày 12/8, Nhà Trắng bày tỏ ít kỳ vọng về khả năng đạt thỏa thuận ngừng bắn giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Một trong những yếu tố chính hỗ trợ vàng trong thời gian qua là kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất mạnh sau những phát biểu gần đây của ông Trump. Dù áp lực chốt lời có thể kéo giá giảm trong ngắn hạn, song về dài hạn, vàng vẫn được hưởng lợi từ rủi ro địa chính trị và xu hướng đồng USD có khả năng giảm giá.



Giáo sư Thorsten Polleit (Đại học Bayreuth, Đức) nhận định: "Lợi suất trái phiếu duy trì ở mức cao là dễ hiểu, do nhà đầu tư đòi hỏi mức bù rủi ro lớn hơn. Tuy nhiên, tôi không cho rằng lợi suất 10 năm của Mỹ sẽ vượt 5%. Nếu Fed cắt giảm lãi suất ngắn hạn để kéo giảm lãi suất dài hạn mà không hiệu quả, các ngân hàng trung ương có thể phải can thiệp mua trái phiếu, từ đó hỗ trợ giá vàng."

Ông Polleit dự báo, giá vàng có thể cao hơn trước khi kết thúc năm nay và không loại trừ khả năng tăng gấp đôi trong 5-10 năm tới, nhờ nhu cầu đa dạng hóa dự trữ toàn cầu, chính sách tiền tệ nới lỏng và bất ổn kinh tế - chính trị kéo dài.



Theo phân tích của ING, vàng đang được hỗ trợ mạnh trên vùng 3.300 USD/ounce. Chỉ cần thoát khỏi giai đoạn đi ngang hiện tại, giá có thể tái kiểm tra mức đỉnh lịch sử.

Bà Ewa Manthey, chiến lược gia hàng hóa tại ING, mới đây đã nâng dự báo giá vàng do thị trường lao động Mỹ có dấu hiệu chậm lại và áp lực lạm phát vẫn cao. Bà dự báo:

Quý III/2025: giá trung bình 3.400 USD/ounce

Quý IV/2025: giá trung bình 3.450 USD/ounce (cao hơn đáng kể so với dự báo trước 3.200 USD)

Quý I/2025: có thể vượt 3.500 USD/ounce

Năm 2026: giá trung bình 3.512 USD/ounce (so với 3.175 USD trong dự báo cũ)

Bà Manthey cho rằng kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 3 lần trong năm 2025 và thêm 2 lần đầu 2026 là động lực quan trọng cho vàng lập kỷ lục mới.



Giá vàng hôm nay 15/8 đang chịu sức ép từ dữ liệu kinh tế Mỹ tích cực, khiến đồng USD và lợi suất trái phiếu tăng. Tuy nhiên, triển vọng trung và dài hạn của vàng vẫn sáng sủa nhờ những bất ổn địa chính trị, chính sách tiền tệ nới lỏng và nhu cầu trú ẩn an toàn.

Nhà đầu tư ngắn hạn cần lưu ý khả năng giá còn biến động trong vùng 3.300 – 3.400 USD/ounce, trong khi những người nắm giữ dài hạn có thể kỳ vọng mức giá cao hơn trong 1-2 năm tới.