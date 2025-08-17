Giá vàng hôm nay 17/8 tại thị trường trong nước

Giá vàng trong nước sáng nay (16/8) ghi nhận xu hướng đi ngang ở phần lớn các doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn, ngoại trừ một số thương hiệu có điều chỉnh nhẹ. Diễn biến này cho thấy thị trường vàng trong nước vẫn duy trì sự ổn định sau nhiều phiên tăng giảm xen kẽ trước đó.

Giá vàng hôm nay 17/8: Đi ngược thế giới, vàng SJC vẫn đắt đỏ chưa từng có

Theo khảo sát của phóng viên Thế giới tiếp thị, giá vàng hôm nay 17/8 ở trong nước được niêm yết tại một số doanh nghiệp như sau:



Tại thời điểm khảo sát sáng nay, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 123,5 - 124,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với hôm qua, giá không thay đổi ở cả hai chiều.

Tương tự, Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC cũng giữ nguyên bảng giá, niêm yết vàng miếng ở ngưỡng 123,5 - 124,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không điều chỉnh so với chốt phiên 15/8.



Còn tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, giá vàng miếng SJC giao dịch ở mức 123,5 - 124,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi so với cùng thời điểm ngày hôm qua.

Đáng chú ý, vàng SJC tại hệ thống Phú Quý hiện được niêm yết ở mức 122,7 - 124,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Mức giá này cũng đi ngang, không có biến động so với ngày hôm qua.

Giá vàng nhẫn hôm nay 16/8: Ổn định, riêng Phú Quý giảm nhẹ

Không chỉ vàng miếng, giá vàng nhẫn sáng nay cũng ghi nhận trạng thái đi ngang tại hầu hết các thương hiệu lớn.

Cụ thể, SJC niêm yết vàng nhẫn ở mức 116,6 - 119,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), ổn định ở cả hai chiều.

DOJI giữ nguyên giá vàng nhẫn ở mức 116,5 - 119,5 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với hôm qua.

Tại PNJ, giá vàng nhẫn sáng nay duy trì ở ngưỡng 116,6 - 119,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu giao dịch vàng nhẫn ở mức 116,8 - 119,8 triệu đồng/lượng, không có điều chỉnh so với hôm qua.

Riêng vàng nhẫn thương hiệu Phú Quý, giá vàng hôm nay 17/8 ghi nhận mức giảm 100.000 đồng/lượng ở cả hai chiều. Hiện giá vàng nhẫn Phú Quý được niêm yết ở mức 116,4 - 119,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Đây là thương hiệu duy nhất trong phiên sáng nay có sự điều chỉnh giảm.

Giá vàng hôm nay 16/8 trên thị trường thế giới: Giảm nhẹ trước sức ép từ hội nghị Mỹ - Nga và kỳ vọng Fed hạ lãi suất

Theo ghi nhận từ Kitco, vào lúc 7h00 sáng ngày 17/8 (theo giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường thế giới đứng ở mức 3.336,18 USD/ounce, giảm 5,5 USD/ounce so với phiên trước đó. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.450 VND/USD), vàng thế giới hiện tương đương khoảng 106,39 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí).

Diễn biến này cho thấy vàng đang chịu áp lực điều chỉnh khi giới đầu tư theo dõi sát sao những tín hiệu từ hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga, đồng thời chờ đợi các động thái chính sách tiền tệ từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Giá vàng thế giới giảm nhẹ, chịu tác động từ địa chính trị

Trong tuần qua, giá vàng giao ngay đã giảm khoảng 1,8%, đánh dấu tuần giảm thứ hai liên tiếp. Riêng trong phiên gần nhất, giá vàng thế giới hạ 0,17%, còn hợp đồng vàng tương lai kỳ hạn tháng 12 trên sàn Comex (Mỹ) cũng giảm nhẹ 0,02%, xuống 3.382,6 USD/ounce.

Yếu tố chi phối lớn nhất đến tâm lý thị trường hiện tại là hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Nga. Theo Bloomberg, Mỹ muốn tận dụng cơ hội này để đạt được thỏa thuận ngừng bắn tại Ukraine, trong khi Nga coi đây là thời điểm để củng cố vị thế thông qua đàm phán.

Hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Nga Vladimir Putin bắt tay thân thiện, cùng di chuyển trên một chiếc xe đã phát đi tín hiệu “hạ nhiệt” căng thẳng. Nếu các cuộc đối thoại đạt tiến triển, xung đột Nga - Ukraine có thể hạ nhiệt, kéo theo nhu cầu nắm giữ các tài sản an toàn như vàng suy giảm. Điều này lý giải nguyên nhân giá vàng giảm trong những phiên gần đây.



Fed, lãi suất và đồng USD – những “ẩn số” lớn với vàng

Ngoài yếu tố địa chính trị, chính sách tiền tệ của Mỹ cũng là yếu tố quan trọng định hướng xu hướng giá vàng. Thị trường đang kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất hai lần trong năm nay. Tuy nhiên, vì dự báo này đã được phản ánh sớm vào giá, nên tác động thực tế có thể không còn quá mạnh.

Theo ông Ole Hansen, chuyên gia của Ngân hàng Saxo: “Dữ liệu chỉ số giá sản xuất (PPI) mạnh có thể khiến lạm phát PCE – thước đo ưu tiên của Fed – tăng cao trong tháng 7. Nếu lạm phát không hạ nhiệt, Fed sẽ thận trọng hơn trong quyết định giảm lãi suất, từ đó hạn chế đà tăng của vàng.”

Ngoài ra, sức mạnh đồng USD cũng là yếu tố không thể bỏ qua. Khi đồng bạc xanh tăng giá, vàng trở nên đắt đỏ hơn với nhà đầu tư quốc tế, làm giảm nhu cầu mua vào. Ngược lại, nếu USD yếu đi, vàng sẽ hấp dẫn hơn, thúc đẩy lực cầu và đẩy giá tăng.

Triển vọng giá vàng: Trái chiều giữa chuyên gia và nhà đầu tư cá nhân

Theo khảo sát mới nhất của Kitco News, đa số chuyên gia Phố Wall cho rằng giá vàng sẽ tiếp tục đi ngang trong ngắn hạn. Cụ thể:

Trong số 10 chuyên gia tham gia khảo sát, chỉ 1 người dự đoán tăng, 1 người dự đoán giảm, còn lại 8 người cho rằng giá sẽ đi ngang.

Trong khi đó, ở nhóm nhà đầu tư nhỏ lẻ, có 63% (115 người trong tổng số 183 phiếu) kỳ vọng giá vàng tăng, 18% (33 người) dự đoán giảm và 19% (35 người) tin rằng giá sẽ ổn định.

Những con số này cho thấy khoảng cách kỳ vọng giữa các tổ chức tài chính lớn và nhà đầu tư cá nhân, phản ánh tâm lý thị trường đang phân hóa mạnh mẽ.

Các yếu tố hỗ trợ vàng trong trung và dài hạn

Bên cạnh rủi ro địa chính trị và chính sách tiền tệ, một số yếu tố khác cũng đang góp phần hỗ trợ vàng duy trì ở mức giá cao:

Nợ công Mỹ: Ông Ryan McIntyre (Sprott Inc) cho rằng nợ công khổng lồ của Mỹ có thể tạo ra cú sốc tâm lý, khiến vàng hưởng lợi.

Ngân hàng trung ương mua vàng: Sau xung đột Nga - Ukraine, các ngân hàng trung ương trên thế giới tiếp tục mua mạnh vàng để đa dạng hóa dự trữ ngoại hối, giúp nâng đỡ giá.

Dự báo USD suy yếu: Ông Heng Koon How (UOB) dự báo vàng có thể lên tới 3.700 USD/ounce vào giữa năm sau nhờ đồng USD suy yếu và nhu cầu trú ẩn an toàn tăng cao.

Kinh tế toàn cầu tiềm ẩn rủi ro: Các chuyên gia ANZ đánh giá rủi ro kinh tế và địa chính trị nhiều khả năng sẽ gia tăng trong nửa cuối năm, khiến vàng tiếp tục là kênh đầu tư phòng thủ hấp dẫn.

Tuần tới: Tâm điểm vào Fed và Hội nghị Jackson Hole

Trong tuần này, giới đầu tư sẽ theo dõi sát các chỉ số lạm phát và sức khỏe tài chính của người tiêu dùng Mỹ. Sang tuần tới, thị trường sẽ tập trung hơn vào Fed, với nhiều sự kiện quan trọng:

Biên bản cuộc họp tháng 7 của FOMC.

Bài phát biểu của Chủ tịch Fed Jerome Powell tại Hội nghị Jackson Hole vào thứ Sáu.

Các tín hiệu từ sự kiện này có thể quyết định liệu vàng sẽ tiếp tục đi ngang, giảm hay bật tăng trở lại.



Giá vàng hôm nay 16/8 ghi nhận đà giảm nhẹ, phản ánh sự thận trọng của giới đầu tư trước các tín hiệu từ hội nghị Mỹ - Nga và kỳ vọng chính sách từ Fed. Dù vàng thế giới giảm, giá vàng trong nước vẫn neo cao nhờ nguồn cung hạn chế, khiến chênh lệch với quốc tế duy trì ở mức 16 – 17 triệu đồng/lượng.

Trong bối cảnh nhiều yếu tố đan xen, nhà đầu tư cần theo dõi sát diễn biến quốc tế, đặc biệt là chính sách tiền tệ của Mỹ, biến động đồng USD và tình hình địa chính trị. Vàng vẫn là kênh trú ẩn quan trọng, nhưng việc “xuống tiền” thời điểm này cần sự tính toán kỹ lưỡng để hạn chế rủi ro.