Một tuần đầy biến động của giá vàng

Chuyên gia dự báo "nóng" về giá vàng tuần tới

Tính đến trưa nay 16/8, giá vàng trong nước được các nhà vàng niêm yết ở mức giá khá cao.

Giá vàng miếng SJC được các công ty vàng giữ nguyên ở mức 123,5 triệu đồng/lượng mua vào và 124,5 triệu đồng/lượng bán ra. Với mức giá trên, hiện giá vàng miếng SJC đang cao hơn giá vàng quốc tế 18,14 triệu đồng/lượng.

Trao đổi với báo chí, nhiều chuyên gia nhận định, sở dĩ giá vàng trong nước không bị ảnh hưởng bởi giá vàng thế giới là do chịu ảnh hưởng lớn nhất từ quan hệ cung - cầu.

Nguồn cung vàng nguyên liệu cũng như vàng miếng SJC hiện không dồi dào, vì vậy giá vàng trong nước khó có khả năng sụt giảm mạnh, ngay cả khi thị trường thế giới biến động đáng kể. Dù có xu hướng điều chỉnh theo giá vàng quốc tế, mức giảm trong nước thường khá khiêm tốn. Chẳng hạn, khi giá vàng toàn cầu hạ 10 đơn vị, thị trường trong nước chỉ giảm khoảng 1–2 đơn vị.

Ở thời điểm này, thị trường vàng trong nước vẫn trong trạng thái thận trọng, chủ yếu chờ tín hiệu rõ ràng từ Ngân hàng Nhà nước cũng như các diễn biến mới của giá vàng toàn cầu.

Những yếu tố từng tạo lực đẩy cho vàng, điển hình như xung đột địa chính trị ở Ukraine hay Trung Đông, nay đã suy yếu đáng kể. Điểm tựa quan trọng còn lại là kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiến hành 2 lần cắt giảm lãi suất vào cuối năm. Tuy nhiên, do thị trường đã phần nào dự đoán trước thông tin này, tác động của nó khó đủ mạnh để tạo đột phá.

Trong bối cảnh đó, nhiều chuyên gia cho rằng giá vàng thế giới có thể còn chịu áp lực điều chỉnh giảm trong ngắn hạn, trước khi tích lũy và có cơ hội phục hồi. Dù vậy, kịch bản giảm sâu được đánh giá khó xảy ra.

Các chuyên gia nhận định, với mức chênh lệch giá hiện nay còn khá lớn, khả năng cao Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước sẽ áp dụng một số biện pháp nhằm gia tăng nguồn cung, qua đó thu hẹp khoảng cách giữa giá vàng trong nước và quốc tế. Khoảng cách hiện vào khoảng 16–17 triệu đồng/lượng có thể được kéo giảm về mức 10 triệu đồng/lượng trong thời gian tới, nhưng để rút ngắn xuống chỉ còn vài triệu đồng là điều khó khả thi.

Trong khi đó, việc mua vàng SJC lúc này tiềm ẩn không ít rủi ro. Nếu thị trường được điều chỉnh, nhà đầu tư có thể đối diện khoản lỗ khoảng 5–6 triệu đồng/lượng. Nguy cơ càng lớn hơn nếu giá vàng thế giới tiếp tục đi xuống.

Vì vậy, giới phân tích khuyến nghị nhà đầu tư cần cân nhắc kỹ trước khi mua vàng, đặc biệt là vàng SJC. Thay vào đó, có thể xem xét các dòng sản phẩm vàng khác với mức giá dễ tiếp cận hơn để giảm thiểu rủi ro.

Dự báo giá vàng tuần tới

Trong tuần qua, hàng loạt chỉ số kinh tế quan trọng của Mỹ được công bố, tạo ra những tác động trái chiều lên thị trường vàng. Tuy nhiên, nhìn tổng thể, giới phân tích cho rằng giá vàng nhiều khả năng sẽ khép lại tuần trong sắc đỏ, bởi thiếu vắng các yếu tố kinh tế đủ mạnh để duy trì đà tăng.

Theo số liệu sơ bộ từ Đại học Michigan, chỉ số tâm lý người tiêu dùng tháng 8 đạt 58,6 điểm, thấp hơn so với 61,7 điểm của tháng 7 và thấp hơn dự báo 62 điểm. Dù kỳ vọng lạm phát có xu hướng gia tăng, chỉ số này đã giúp giá vàng nhích nhẹ trước khi thị trường đóng cửa cuối tuần.

Tuy vậy, lực tăng nhanh chóng bị triệt tiêu khi Chỉ số sản xuất Empire State của Fed New York bất ngờ tăng lên 11,9 điểm trong tháng 8, cao hơn rất nhiều so với kỳ vọng. Cùng lúc, Bộ Thương mại Mỹ công bố doanh số bán lẻ tháng 7 tăng 0,5%, càng khiến giá vàng chịu áp lực và lùi về mức 3.338,67 USD/ounce.

Nhận định về triển vọng sắp tới, ông Ryan McIntyre (Sprott Inc.) nhấn mạnh, một khi thị trường tập trung trở lại vào vấn đề nợ công của Mỹ, giá vàng có thể biến động mạnh hơn. Ông nhắc lại rằng kể từ khi xung đột Nga – Ukraine nổ ra, các ngân hàng trung ương toàn cầu đã tăng tốc mua vàng, tạo ra “sàn giá” vững chắc, qua đó gửi tín hiệu tích cực cho thị trường.

Ở góc nhìn khác, ông Mohammed Taha (MH Markets) cho rằng áp lực lạm phát hiện vẫn là trở ngại lớn. Kỳ vọng lãi suất duy trì ở mức cao khiến giá vàng khó tăng mạnh trong ngắn hạn. Tuy nhiên, nếu lạm phát kéo dài dẫn đến nguy cơ suy thoái, vàng nhiều khả năng sẽ lấy lại vị thế kênh trú ẩn an toàn.

Xét trên phương diện kỹ thuật, chuyên gia Fawad Razaqzada (City Index) cho rằng xu hướng vàng vẫn nghiêng về tích cực. Nếu giá vượt qua ngưỡng kháng cự 3.400 USD/ounce, đà tăng mới có thể được kích hoạt, đặc biệt khi yếu tố địa chính trị đóng vai trò hỗ trợ thay vì dữ liệu kinh tế. Dù vậy, ông cũng cảnh báo vàng có thể trải qua một nhịp điều chỉnh trong vài tháng tới, nhất là khi thị trường chứng khoán Mỹ đang trên đà khởi sắc.

Tổng hợp các ý kiến chuyên gia, có thể thấy thị trường vàng trong tuần tới sẽ chịu tác động đan xen từ dữ liệu kinh tế Mỹ, kỳ vọng chính sách lãi suất và bối cảnh địa chính trị. Dù ngắn hạn còn đối mặt nhiều áp lực điều chỉnh, nhưng về dài hạn, những yếu tố như lạm phát dai dẳng, nợ công Mỹ và bất ổn toàn cầu vẫn là động lực chính giúp vàng duy trì vị thế kênh đầu tư an toàn.