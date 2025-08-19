Mỹ hủy hơn 6.000 thị thực cho sinh viên quốc tế, siết visa F1, kinh tế Mỹ lo mất hàng tỷ USD

Ảnh minh họa: ABC News.

Khoảng 4.000 thị thực bị hủy do người sở hữu phạm pháp, chủ yếu liên quan đến hành hung, lái xe khi say, trộm cắp và “ủng hộ khủng bố.” 200–300 trường hợp khác bị hủy vì cáo buộc khủng bố theo Đạo luật Nhập cư và Quốc tịch.

Các biện pháp mạnh này đặc biệt nhắm tới sinh viên tham gia biểu tình phản đối chiến tranh Gaza, bị cáo buộc bài Do Thái và ủng hộ khủng bố. Một vụ việc nổi bật là nghiên cứu sinh tiến sĩ Rümeysa Öztürk (Đại học Tufts) bị hủy thị thực, bắt giữ và giam trong ICE trước khi được tòa trả tự do vào tháng 5.

Tháng 6, Bộ Ngoại giao yêu cầu các đại sứ quán, lãnh sự quán thẩm tra chặt ứng viên xin thị thực du học về “thái độ thù địch với công dân, văn hóa, thể chế Mỹ.” Ứng viên buộc phải công khai hồ sơ mạng xã hội, việc hạn chế hiển thị có thể bị coi là che giấu hoạt động.

Ngoại trưởng Marco Rubio bảo vệ chính sách này, nhấn mạnh thị thực du học không phải “quyền hiến định” mà là đặc quyền có thể bị thu hồi nếu phát hiện vấn đề.

Theo Bộ Ngoại giao, khoảng 400.000 thị thực du học (còn gọi là thị thực F1) đã được cấp trong năm tài khóa 2024, nhưng năm nay dự kiến giảm mạnh do tạm ngừng lịch hẹn mới và yêu cầu thẩm tra khắt khe.

Một phân tích của Hiệp hội Các nhà giáo dục quốc tế NAFSA và JB International dự báo số lượng sinh viên quốc tế nhập học mới có thể giảm 30–40%, kéo theo mức giảm 15% trong tổng số tuyển sinh mùa thu này.

“Điều này sẽ khiến nền kinh tế Mỹ mất đi 7 tỷ USD chi tiêu và hơn 60.000 việc làm” - NAFSA cho biết cuối tháng 7.

“Nếu không có sự phục hồi đáng kể trong việc cấp thị thực vào tháng 7 và 8, có thể sẽ có tới 150.000 sinh viên ít hơn nhập học trong mùa thu này” - báo cáo cho biết.