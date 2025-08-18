Ông Tập Cận Bình kêu gọi không trì hoãn, không mập mờ việc thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân





Nhằm tiếp tục thể hiện sự ủng hộ của chính phủ đối với khu vực tư nhân, Bắc Kinh đã công bố chi tiết bài phát biểu của Chủ tịch Tập Cận Bình trong cuộc gặp gỡ doanh nhân hồi tháng Hai, trong đó ông cam kết Trung Quốc sẽ bảo đảm sân chơi bình đẳng cho doanh nghiệp tư nhân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nhân, đồng thời đẩy mạnh giải quyết các thách thức kéo dài, trong đó có tình trạng chậm thanh toán.

Toàn văn bài phát biểu -vốn được ông Tập đưa ra hồi tháng 2 trước nhóm doanh nhân hàng đầu Trung Quốc, trước đây chưa từng được công bố, nay được tạp chí lý luận Cầu Thị (Qiushi) của Đảng Cộng sản đăng tải trên trang web hôm 15/8.

Theo bài viết, những nguyên tắc và chính sách cơ bản của Đảng và Nhà nước đối với sự phát triển khu vực tư nhân đã được đưa vào hệ thống chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, và sẽ luôn được kiên định duy trì, thực thi. Bài viết nhấn mạnh rằng những nguyên tắc và chính sách này không thể và sẽ không thay đổi.

Trên hành trình mới của thời đại mới, khu vực tư nhân có triển vọng phát triển rộng lớn và tiềm năng to lớn, đây là thời điểm thuận lợi để các doanh nghiệp và doanh nhân tư nhân phát huy đầy đủ năng lực của mình, bài viết nêu rõ.

Nhấn mạnh việc triển khai hiệu quả các chính sách và biện pháp hỗ trợ sự phát triển khu vực tư nhân, bài viết cho rằng các quyết định của Ban Chấp hành Trung ương CPC phải được quán triệt thực hiện kiên quyết, không có bất kỳ sự thỏa hiệp nào.

“Các chính sách và biện pháp thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân phải được thực hiện một cách vững chắc và toàn diện” - ông Tập nhấn mạnh trong bài viết. “Bất cứ quyết định nào của Trung ương Đảng đều phải được kiên quyết thi hành, không mập mờ, không chậm trễ, không thỏa hiệp”.

“Những năm gần đây, chính quyền các cấp đã đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, song nhiều công ty tư nhân cho biết họ chưa cảm nhận được lợi ích thiết thực” - ông Tập phát biểu.

“Để khắc phục điều này, trước tiên chúng ta phải nâng cao độ chính xác của chính sách - dựa trên thực tiễn và bảo đảm cam kết được chuyển hóa thành sự hỗ trợ cụ thể, thiết thực. Ngoài ra, tất cả các doanh nghiệp đủ điều kiện trong cùng một lĩnh vực phải được đối xử bình đẳng".

Các doanh nghiệp tư nhân và doanh nhân được kêu gọi phát huy tinh thần khởi nghiệp, tập trung củng cố, tối ưu hóa và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời kiên định đóng góp vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc và thúc đẩy hiện đại hóa Trung Quốc, theo bài viết.

Tham dự cuộc gặp có các nhà sáng lập và giám đốc điều hành của nhiều tập đoàn công nghệ lớn, bao gồm Jack Ma (Alibaba), Vương Hưng Hưng (Unitree Robotics), Lương Văn Phong (DeepSeek) và Nhậm Chính Phi (Huawei).

