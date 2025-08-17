Mỹ hủy đàm phán thương mại với quốc gia đang hứng chịu mức thuế cao nhất toàn cầu

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ấn Độ Narendra Modi trong cuộc gặp hồi tháng Hai. Ảnh: IE.

Theo tờ Indian Express, cuộc đàm phán bắt đầu vào tháng Hai sau khi Thủ tướng Narendra Modi thăm Mỹ, và dự kiến các quan chức từ Washington DC sẽ tới Ấn Độ trong tuần cuối tháng 8, song chuyến đi sắp tới của các quan chức thương mại Mỹ đã bị hủy nên đàm phán cũng phải tạm dừng.

Sự đổ vỡ trong các cuộc đàm phán thương mại mang ý nghĩa quan trọng saukhi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố mức thuế 50% đối với các sản phẩm của Ấn Độ - mức thuế cao nhất đối với bất kỳ quốc gia nào trên toàn cầu. Mặc dù mức thuế 25% đã có hiệu lực, các quan chức chính phủ cho biết mức thuế 25% tiếp theo - đối với thương mại dầu mỏ của Nga - có thể phụ thuộc vào "diễn biến của các sự kiện địa chính trị".

Tờ Indian Express lần đầu tiên đưa tin hôm 8/8 rằng sự xuất hiện của phái đoàn thương mại Mỹ là không chắc chắn, vì không nhận được thông tin chính thức nào từ phía họ.

Các cuộc đàm phán thương mại giữa New Delhi và Washington đã trải qua 5 vòng đàm phán, giờ đây sụp đổ bất đồng về việc mở cửa ngành nông nghiệp và sữa rộng lớn của Ấn Độ và việc ngừng mua dầu của Nga.

Bế tắc về thương mại

Thỏa thuận đã bị đình trệ do lập trường lâu nay của Ấn Độ là bảo vệ nông dân trong mọi thỏa thuận thương mại. Nước Mỹ dưới thời Trump đang ưu tiên tiếp cận thị trường cho các sản phẩm nông nghiệp của mình.

Trong bài phát biểu mừng Ngày Độc lập hôm thứ Sáu 15/8, Thủ tướng Narendra Modi tái khẳng định Ấn Độ sẽ không thỏa hiệp về phúc lợi của nông dân, ngư dân và người chăn nuôi gia súc, trong bối cảnh căng thẳng với Mỹ về việc tiếp cận thị trường nông sản và sữa của Ấn Độ đối với các sản phẩm của Mỹ.

Trước đó hôm 7/8, sau khi ông Trump công bố mức thuế bổ sung 25% đối với hàng hóa Ấn Độ, ông Modi đã tuyên bố ông sẽ không thỏa hiệp "ngay cả khi điều đó đồng nghĩa với việc phải trả một cái giá rất đắt".



Yếu tố địa chính trị

Sự không chắc chắn về thời điểm giảm thuế đối với Ấn Độ có thể kéo dài, vì các cuộc đàm phán quan trọng của Trump với Tổng thống Nga Vladimir Putin đã không dẫn đến một lệnh ngừng bắn giữa Nga và Ukraine. Tuy nhiên, Trump cho biết ông và Tổng thống Putin đã đạt được tiến triển trong cuộc gặp ở Alaska.

Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent đã cảnh báo rằng các mức thuế quan thứ cấp đối với Ấn Độ có thể tăng lên nếu "mọi việc không diễn ra tốt đẹp" trong các cuộc đàm phán Trump-Putin.

Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết nước này đang bị đối xử bất công khi mua dầu của Nga trong khi Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu vẫn tiếp tục mua hàng hóa từ Nga.