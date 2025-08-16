Ông Trump đe dọa áp thuế tới 300% với chip

"Tôi sẽ áp thuế vào tuần tới và tuần sau đó đối với chip - chip và chất bán dẫn" - ông nói với các phóng viên hôm thứ Sáu.

Trump đã gợi ý rằng ông có thể áp thuế nhập khẩu chip ở mức khoảng 100%. Hôm thứ Sáu, ông đã đưa ra một con số thậm chí còn lớn hơn. "Tôi sẽ áp mức thuế 200%, 300%"- một mức thuế chưa từng có.

Sáng kiến này phù hợp với chiến lược chung là gia tăng áp lực thuế quan mà Trump đã theo đuổi từ những tháng đầu nhiệm kỳ. Trước đó, vào tháng 6, ông đã tăng thuế đối với thép và nhôm lên 50%, nhưng lần này là về chip - một thành phần quan trọng trong hầu hết các thiết bị điện tử hiện đại, từ điện thoại thông minh đến hệ thống trí tuệ nhân tạo.

Cho đến nay, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đang điều tra thuế quan đối với chất bán dẫn và dược phẩm, bắt đầu từ tháng 4.



Những động thái mới nhằm hạn chế nhập khẩu chất bán dẫn có thể là động thái quyết liệt nhất trong chính sách thương mại của ông Trump, không chỉ có khả năng thay đổi cán cân quyền lực trong nền kinh tế toàn cầu mà còn gây ra phản ứng dây chuyền trên thị trường công nghệ cao.