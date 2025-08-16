Kinh tế Trung Quốc chịu nhiều dấu hiệu tổn thương nặng do cuộc chiến thương mại của Mỹ

Một nhà máy ở tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Ảnh: Xinhua.

Theo dữ liệu do Cục Thống kê Quốc gia (NBS) công bố ngày 15/8, sản lượng tại các nhà máy và mỏ của Trung Quốc tăng với tốc độ chậm nhất kể từ tháng 11 và chỉ tăng 5,7% trong tháng 7 so với cùng kỳ năm trước, so với mức tăng 6,8% của tháng 6.

Dự báo trung bình của các nhà kinh tế trong một cuộc khảo sát của Bloomberg là mức tăng 6%.

Doanh số bán lẻ tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước trong tháng 7, mức thấp nhất trong năm 2025, giảm so với mức 4,8% của tháng trước.

Mức tăng trưởng đầu tư tài sản cố định trong bảy tháng đầu năm đã giảm tốc xuống còn 1,6%, do sự suy giảm trong lĩnh vực bất động sản ngày càng sâu sắc. Tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị được khảo sát đã xấu đi nhiều hơn dự kiến, lên 5,2%.

"Các chỉ số kinh tế chính của tháng 7 cho thấy sự suy yếu liên quan đến thuế quan của đất nước đã bắt đầu" - chiến lược gia vĩ mô cấp cao Lee Homin tại Lombard Odier ở Singapore cho biết. "Sự mất đà rõ rệt ở cả chỉ số cung và cầu đòi hỏi phải điều chỉnh chính sách tài khóa giữa năm".

Bức tranh kinh tế mới nhất cho thấy tăng trưởng của Trung Quốc đã mất đà sau khi thể hiện khả năng phục hồi vào đầu năm 2025, cho phép Bắc Kinh áp dụng chiến lược chờ đợi và quan sát để tiếp tục kích thích kinh tế.

Các nhà lãnh đạo cấp cao đã phát tín hiệu rằng họ sẽ tiếp tục các biện pháp hỗ trợ đã được lên kế hoạch, đồng thời cam kết sẽ bơm thêm viện trợ khi cần thiết, một chiến lược mà các nhà phân tích dự kiến sẽ được điều chỉnh tùy thuộc vào số liệu kinh tế trong những tháng tới.

Nền kinh tế Trung Quốc đã vượt qua các yếu tố tiêu cực, bao gồm môi trường bên ngoài phức tạp và thay đổi nhanh chóng, cùng với thời tiết khắc nghiệt trong nước, và duy trì được đà tăng trưởng trong bối cảnh ổn định" - NBS cho biết. "Nền kinh tế đã cho thấy khả năng phục hồi và sức sống tương đối mạnh mẽ".

Mặc dù triển vọng thương mại toàn cầu còn nhiều bất ổn, hoạt động công nghiệp và xây dựng cũng bị ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt. Những gián đoạn trong tháng 7, do nhiệt độ cao, mưa lớn bất thường và lũ lụt trên diện rộng ở Trung Quốc, đã làm trầm trọng thêm tình hình kinh tế vốn được coi là chậm chạp.

Tăng trưởng các khoản vay mới bằng đồng Nhân dân tệ trong tháng này đã giảm lần đầu tiên sau 20 năm, cho thấy nhu cầu vay và chi tiêu vẫn còn yếu.

Tuy nhiên, trong một động thái thúc đẩy nền kinh tế, xuất khẩu của Trung Quốc vẫn là một điểm sáng trong năm 2025, bất chấp việc lượng hàng xuất khẩu sang Mỹ giảm sau khi ông Trump tăng thuế.

Thay vì công bố các biện pháp mới quy mô lớn để thúc đẩy tăng trưởng, trong những tuần gần đây, Bắc Kinh đã tăng cường nỗ lực hạn chế cạnh tranh khốc liệt giữa các doanh nghiệp. Chiến dịch này đã thu hút sự chú ý lớn từ các nhà đầu tư, xét đến những rủi ro liên quan đến việc tái cơ cấu nền kinh tế và tác động tiềm tàng đến lợi nhuận của doanh nghiệp trong các ngành công nghiệp từ thép, năng lượng mặt trời đến ô tô điện.

Chính quyền đang tìm cách thúc đẩy tiêu dùng trong nước để giảm sự phụ thuộc vào nhu cầu nước ngoài về lâu dài trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gia tăng với Mỹ. Tuần này, chính phủ đã công bố kế hoạch trợ cấp một phần lãi suất cho một số khoản vay tiêu dùng, sau khi trước đó tuyên bố sẽ dần miễn học phí mầm non để giảm bớt chi phí giáo dục và cung cấp trợ cấp chăm sóc trẻ em cho các gia đình.

“Nhìn về phía trước, dữ liệu hoạt động kinh tế có thể sẽ cho thấy nhiều dấu hiệu tăng trưởng chậm lại hơn, thậm chí có thể với tốc độ nhanh hơn trong những tháng tới”, chuyên gia kinh tế trưởng Xiaojia Zhi của Credit Agricole CIB tại Hồng Kông cho biế