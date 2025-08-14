Hàng loạt "tên tuổi lớn" nợ BHXH TP Đà Nẵng với số tiền lớn, thời gian kéo dài
Lam Hàn - Đình Thiên
14/08/2025 5:09 PM (GMT+7)
Hàng loạt "tên tuổi lớn" nợ BHXH TP Đà Nẵng với số tiền lớn, thời gian kéo dài, danh sách vừa được Bảo hiểm Xã hội TP Đà Nẵng công bố.
Ngày 14/8, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) TP Đà Nẵng đã công bố danh sách các đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp kéo dài, số tiền lớn trên địa bàn TP Đà Nẵng cho đến hết tháng 7/2025. Danh sách này có 463 đơn vị với số tiền hơn 196 tỷ đồng.
Trong danh sách này có nhiều doanh nghiệp có tên tuổi trong lĩnh vực bất động sản, du lịch nghỉ dưỡng như Công ty TNHH Khu Du Lịch Vinacapital (địa chỉ Hà My Đông A, phường Điện Bàn, Quảng Nam cũ) nợ BHXH với số tiền hơn 10,3 tỷ đồng, Công ty Cổ Phần Tập Đoàn ROYAL CAPITAL (địa chỉ số 488 Hai Bà Trưng, Hội An, Quảng Nam cũ) nợ BHXH với số tiền hơn 8,9 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Khách sạn Wafaifo Quảng Nam (số 328 Lý Thường Kiệt, Hội An, Quảng Nam cũ) nợ BHXH với số tiền hơn 3,4 tỷ đồng hay Công ty Cổ phần Mỹ Phát (số 111 Võ Nguyên Giáp, quận Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng cũ) nợ BHXH hơn 3 tỷ đồng.
Công nhân Công ty TNHH May Minh Hoàng II (Quảng Nam cũ) đình công vì bị nợ BHXH
Ngoài ra nợ BHXH với số tiền lớn, kéo dài còn có Công ty TNHH May Minh Hoàng II (KCN Điện Nam, Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam cũ) nợ BHXH hơn 10,3 tỷ đồng, Công ty cổ phần Gạch men Anh Em DIC (Khu công nghiệp Bắc Chu Lai, Núi Thành, Quảng Nam) cũ nợ BHXH hơn 7,1 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, các công ty con của Tập đoàn Mai Linh tại Đà Nẵng và Quảng Nam như Công ty TNHH Mai Linh Hội An ( số 120 Nguyễn Tất Thành, Hội An, Quảng Nam cũ) nợ BHXH hơn 1,7 tỷ đồng, Công ty TNHH Mai Linh Đà Nẵng (Số 92 đường 2/9, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng cũ) nợ BHXH hơn 1 tỷ đồng...
Một số cái tên không còn xa lạ như Công ty Cơ khí ô tô và thiết bị điện Đà Nẵng (Đường số 2, KCN Hòa Khánh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng cũ) nợ BHXH kéo dài nhiều năm đến tháng 7/2025 đã nợ lên đến hơn 14,2 tỷ đồng, Công ty TNHH trang trí nội thất & quảng cáo Sài Gòn DAD (số 63 Tôn Thất Đạm, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng cũ) nợ BHXH hơn 9 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Cơ khí - Lắp máy Sông Đà - Chi nhánh 5 ( số 61 Nguyễn Văn Cừ, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng cũ) nợ BHXH hơn 9,7 tỷ đồng...
