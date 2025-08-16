KFC, Pizza Hut, Starbuck bị tẩy chay ở 2 nước Đông Nam Á
V.N (Theo MSN)
16/08/2025 7:39 PM (GMT+7)
Theo tờ Nikkei của Nhật Bản, Starbucks, Pizza Hut, KFC và các thương hiệu Mỹ khác tiếp tục phải đối mặt với làn sóng tẩy chay tại Indonesia và Malaysia, để phản đối việc Mỹ ủng hộ cuộc chiến của Israel ở Gaza. Các thương hiệu này đang áp dụng hàng loạt biện pháp ứng phó.
Các chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh Mỹ hoạt động tại Malaysia và Indonesia đang đối mặt với thách thức lớn do chiến dịch tẩy chay chống Israel, bắt nguồn từ quyết định của chính phủ Mỹ chuyển đại sứ quán tới Jerusalem. Làn sóng tẩy chay đã khiến doanh số và doanh thu của các thương hiệu này sụt giảm.
Dù gặp khó khăn, các doanh nghiệp vận hành những thương hiệu này đang tìm cách ứng phó bằng cách nhấn mạnh chứng nhận halal, giảm giá và tuyển dụng thêm nhân viên địa phương.
Tại Malaysia, Pizza Hut tung ra các loại pizza chỉ từ 5 ringgit (1,2 USD). McDonald’s Malaysia gần đây dẫn lời một vị giáo sĩ Hồi giáo khẳng định quyền sở hữu và tạo việc làm cho người Hồi giáo địa phương, trong khi Starbucks triển khai chiến dịch “Rahsia Barista” giới thiệu đồ uống do các barista bản địa pha chế.
Doanh thu của Berjaya Food - đơn vị vận hành Starbucks Malaysia - đã giảm 18% và khoản lỗ ròng gia tăng trong quý 3 (kết thúc tháng 3). Công ty này chưa công bố kết quả giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6.
QSR Brands, tập đoàn vận hành KFC và Pizza Hut ở Malaysia, đã chuyển từ mức lãi trước thuế 49,6 triệu ringgit năm 2023 sang khoản lỗ trước thuế 66,2 triệu ringgit vào năm ngoái.
Map Boga Adiperkasa - đơn vị nhượng quyền Starbucks tại Indonesia - đang thu hẹp kế hoạch mở rộng sau khi khoản lỗ ròng nửa đầu năm nay gia tăng.
Tuy nhiên, cũng có những ngoại lệ. Sarimelati Kencana - công ty vận hành Pizza Hut tại Indonesia, và Fast Food Indonesia - đơn vị sở hữu KFC nội địa - đã chứng kiến cổ phiếu phục hồi trong năm nay.
Sự khởi sắc này được thúc đẩy nhờ cải thiện lợi nhuận thông qua đổi mới thực đơn và kiểm soát chặt chẽ chi phí nguyên liệu.
Báo Nikkei dẫn lời các doanh nhân và cố vấn địa phương cho rằng các cuộc tẩy chay có thể còn kéo dài, chừng nào chưa có tiến triển thực sự trong tình hình Gaza.
Dù vậy, doanh thu của Starbucks và Yum Brands (chủ sở hữu KFC và Pizza Hut) từ hai thị trường Đông Nam Á này chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng doanh thu toàn cầu.
Tại Mỹ, cổ phiếu của Starbucks và Yum lần lượt tăng 3% và 7,7% từ đầu năm đến nay, trong khi tâm lý chung trên Stocktwits đối với cả hai mã này vẫn là “giảm giá” (bearish).
