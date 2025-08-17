Thiệt hại hàng chục triệu bảng mỗi năm, chuỗi siêu thị ở Anh treo thưởng khách tố giác kẻ trộm hàng

V.N (Theo BBC)

17/08/2025 3:53 PM (GMT+7)

Chuỗi siêu thị Iceland sẽ thưởng tiền cho khách hàng báo cáo các vụ trộm cắp, trong nỗ lực đối phó với tình trạng trộm cắp bán lẻ ngày càng gia tăng. Công ty ước tính nạn trộm cắp khiến doanh nghiệp thiệt hại khoảng 20 triệu bảng mỗi năm.

Iceland là chuỗi siêu thị của Vương quốc Anh, chuyên bán thực phẩm đông lạnh và hàng tiêu dùng. Được thành lập từ năm 1970, hiện chuỗi có hàng trăm cửa hàng trên khắp Anh, xứ Wales, Scotland, Bắc Ireland và một số quốc gia khác (ví dụ: Iceland, Ireland, Tây Ban Nha).

Chủ tịch điều hành của công ty, ông Richard Walker, cho biết những khách hàng thông báo cho nhân viên về một vụ trộm đang diễn ra sẽ nhận được khoản tín dụng 1 bảng vào thẻ thưởng Iceland Bonus Card.

Ông Walker nói con số này không chỉ ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty mà còn hạn chế khả năng giảm giá và tái đầu tư vào lương nhân viên.

Iceland nói với BBC rằng kẻ trộm không nhất thiết phải bị bắt thì khách hàng mới nhận được phần thưởng 1 bảng, nhưng vụ việc cần phải được báo cáo và xác minh.

“Chúng tôi đang khuyến khích những khách hàng trung thành giúp báo động, và nếu họ hỗ trợ bắt được kẻ trộm, chúng tôi sẽ cộng thêm tiền vào Bonus Card của họ để chi tiêu trong cửa hàng,” ông Walker cho biết trong một tuyên bố.

Ông lần đầu đưa ra thông báo này trên chương trình Channel 5 News hôm thứ Năm.

“Một số người coi đây là tội ác không có nạn nhân, nhưng không phải vậy. Nó gây thiệt hại cho doanh nghiệp, cho số giờ chúng tôi trả công cho nhân viên, và còn liên quan đến đe dọa và bạo lực” - ông nói.

Ông bổ sung rằng việc khuyến khích khách hàng tham gia phòng ngừa tội phạm có thể giúp giảm giá bán trong cửa hàng.

“Chúng tôi muốn khách hàng giúp chúng tôi giảm giá nhiều hơn nữa bằng cách chỉ ra những kẻ trộm cắp” - ông Walker nói.

Iceland cho biết họ không muốn khách hàng trực tiếp đối mặt với những kẻ trộm, mà khuyên nên tìm nhân viên gần nhất và thông báo kèm mô tả chi tiết về nghi phạm.

Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh tình trạng trộm cắp gia tăng mạnh trên khắp nước Anh và xứ Wales.

Không chỉ siêu thị Iceland gặp vấn đề. Khoảng 9 trong 10 hiệu thuốc đã báo cáo sự gia tăng các vụ trộm và hành vi hung hăng đối với nhân viên trong năm qua.

Bộ trưởng phụ trách nạn nhân Alex Davies-Jones nói với BBC tuần qua rằng tình trạng trộm cắp ở Anh đã “vượt ngoài tầm kiểm soát”.

Khi được hỏi liệu việc dán hình ảnh những kẻ trộm đã biết ở nơi công cộng như cửa sổ cửa hàng có phù hợp không, bà trả lời: “Đó là trách nhiệm của tất cả chúng ta phải nhận thức về những gì đang xảy ra trong cộng đồng địa phương của mình”.

Theo Văn phòng Thống kê Quốc gia, cảnh sát đã ghi nhận 530.643 vụ trộm cắp trong năm tính đến tháng 3/2025.

Đây là mức tăng 20% so với 444.022 vụ trong năm trước, và là con số cao nhất kể từ khi bắt đầu áp dụng phương pháp ghi nhận hiện nay vào năm 2002–2003.

Để đối phó với những lo ngại ngày càng gia tăng, chính phủ đã cam kết tăng cường lực lượng cảnh sát địa phương, hứa sẽ triển khai thêm hàng nghìn sĩ quan tuần tra vào mùa xuân năm 2026.

Tham khảo thêm
Mỹ hủy đàm phán thương mại với quốc gia đang hứng chịu mức thuế cao nhất toàn cầu

Mỹ hủy đàm phán thương mại với quốc gia đang hứng chịu mức thuế cao nhất toàn cầu

17/08/2025 3:53 PM

KFC, Pizza Hut, Starbuck bị tẩy chay ở 2 nước Đông Nam Á

KFC, Pizza Hut, Starbuck bị tẩy chay ở 2 nước Đông Nam Á

17/08/2025 3:53 PM

Icon
Săn sale hay sập bẫy

Săn sale hay sập bẫy

Lần này là bẫy giảm giá...

Thiệt hại hàng chục triệu bảng mỗi năm, chuỗi siêu thị ở Anh treo thưởng khách tố giác kẻ trộm hàng

Thiệt hại hàng chục triệu bảng mỗi năm, chuỗi siêu thị ở Anh treo thưởng khách tố giác kẻ trộm hàng

Chuỗi siêu thị Iceland sẽ thưởng tiền cho khách hàng báo cáo các vụ trộm cắp, trong nỗ lực đối phó với tình trạng trộm cắp bán lẻ ngày càng gia tăng. Công ty ước tính nạn trộm cắp khiến doanh nghiệp thiệt hại khoảng 20 triệu bảng mỗi năm.

KFC, Pizza Hut, Starbuck bị tẩy chay ở 2 nước Đông Nam Á

KFC, Pizza Hut, Starbuck bị tẩy chay ở 2 nước Đông Nam Á

Theo tờ Nikkei của Nhật Bản, Starbucks, Pizza Hut, KFC và các thương hiệu Mỹ khác tiếp tục phải đối mặt với làn sóng tẩy chay tại Indonesia và Malaysia, để phản đối việc Mỹ ủng hộ cuộc chiến của Israel ở Gaza. Các thương hiệu này đang áp dụng hàng loạt biện pháp ứng phó.

Khách hàng bớt e dè với xăng E10

Khách hàng bớt e dè với xăng E10

Việc chuyển sang sử dụng xăng E10 sẽ có tác động tốt tới môi trường hơn so với xăng khoáng thông thường

Khách sạn cao cấp ở Trung Quốc đổ xô ra vỉa hè bán đồ ăn vì doanh thu giảm giữa lúc khách thắt chặt chi tiêu

Khách sạn cao cấp ở Trung Quốc đổ xô ra vỉa hè bán đồ ăn vì doanh thu giảm giữa lúc khách thắt chặt chi tiêu

Mỗi tối, nhân viên khách sạn Beiyuan Grand ở Bắc Kinh lại bày quầy hàng bên vỉa hè, phục vụ các món ăn nóng hổi nhằm bù đắp doanh thu sụt giảm khi người tiêu dùng và doanh nghiệp Trung Quốc cắt giảm chi tiêu cho du lịch, hội nghị và tiệc tùng.

Starbucks lạc lối giữa thị trường Trung Quốc cạnh tranh khốc liệt: Giữ bản sắc hay đánh đổi để tồn tại?

Starbucks lạc lối giữa thị trường Trung Quốc cạnh tranh khốc liệt: Giữ bản sắc hay đánh đổi để tồn tại?

Khi một nhóm nhà đầu tư vốn tư nhân và các công ty công nghệ Trung Quốc được hỏi về ý tưởng giúp Starbucks vực dậy tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, lời khuyên phổ biến nhất là: Hãy giống đối thủ địa phương – những người đã vượt mặt họ – nhiều hơn.

Tiêu dùng

Cho quần áo vào tủ lạnh để nhanh khô - mẹo hay có thể bạn chưa biết

Cho quần áo vào tủ lạnh để nhanh khô - mẹo hay có thể bạn chưa biết

Những kiểu tóc đẹp nhất 2025 không bao giờ sợ lỗi mốt

Những kiểu tóc đẹp nhất 2025 không bao giờ sợ lỗi mốt

Freeship sẽ là một trong những trụ cột của Shopee trong năm 2025

Freeship sẽ là một trong những trụ cột của Shopee trong năm 2025

Doanh nghiệp

Bất ngờ công ty bầu Đức trả nợ hơn 1.000 tỷ đồng trái phiếu

Bất ngờ công ty bầu Đức trả nợ hơn 1.000 tỷ đồng trái phiếu

Phân bón Dầu khí Cà Mau mở cửa hàng nông nghiệp đô thị đầu tiên tại TP.HCM

Phân bón Dầu khí Cà Mau mở cửa hàng nông nghiệp đô thị đầu tiên tại TP.HCM

HEINEKEN mang “Tết An Vui” đến với người dân

HEINEKEN mang “Tết An Vui” đến với người dân

Săn sale hay sập bẫy

Săn sale hay sập bẫy

Lần này là bẫy giảm giá...

Thiệt hại hàng chục triệu bảng mỗi năm, chuỗi siêu thị ở Anh treo thưởng khách tố giác kẻ trộm hàng

Thiệt hại hàng chục triệu bảng mỗi năm, chuỗi siêu thị ở Anh treo thưởng khách tố giác kẻ trộm hàng

Chuỗi siêu thị Iceland sẽ thưởng tiền cho khách hàng báo cáo các vụ trộm cắp, trong nỗ lực đối phó với tình trạng trộm cắp bán lẻ ngày càng gia tăng. Công ty ước tính nạn trộm cắp khiến doanh nghiệp thiệt hại khoảng 20 triệu bảng mỗi năm.

KFC, Pizza Hut, Starbuck bị tẩy chay ở 2 nước Đông Nam Á

KFC, Pizza Hut, Starbuck bị tẩy chay ở 2 nước Đông Nam Á

Theo tờ Nikkei của Nhật Bản, Starbucks, Pizza Hut, KFC và các thương hiệu Mỹ khác tiếp tục phải đối mặt với làn sóng tẩy chay tại Indonesia và Malaysia, để phản đối việc Mỹ ủng hộ cuộc chiến của Israel ở Gaza. Các thương hiệu này đang áp dụng hàng loạt biện pháp ứng phó.

Khách hàng bớt e dè với xăng E10

Khách hàng bớt e dè với xăng E10

Việc chuyển sang sử dụng xăng E10 sẽ có tác động tốt tới môi trường hơn so với xăng khoáng thông thường

Khách sạn cao cấp ở Trung Quốc đổ xô ra vỉa hè bán đồ ăn vì doanh thu giảm giữa lúc khách thắt chặt chi tiêu

Khách sạn cao cấp ở Trung Quốc đổ xô ra vỉa hè bán đồ ăn vì doanh thu giảm giữa lúc khách thắt chặt chi tiêu

Mỗi tối, nhân viên khách sạn Beiyuan Grand ở Bắc Kinh lại bày quầy hàng bên vỉa hè, phục vụ các món ăn nóng hổi nhằm bù đắp doanh thu sụt giảm khi người tiêu dùng và doanh nghiệp Trung Quốc cắt giảm chi tiêu cho du lịch, hội nghị và tiệc tùng.

Starbucks lạc lối giữa thị trường Trung Quốc cạnh tranh khốc liệt: Giữ bản sắc hay đánh đổi để tồn tại?

Starbucks lạc lối giữa thị trường Trung Quốc cạnh tranh khốc liệt: Giữ bản sắc hay đánh đổi để tồn tại?

Khi một nhóm nhà đầu tư vốn tư nhân và các công ty công nghệ Trung Quốc được hỏi về ý tưởng giúp Starbucks vực dậy tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, lời khuyên phổ biến nhất là: Hãy giống đối thủ địa phương – những người đã vượt mặt họ – nhiều hơn.