Thiệt hại hàng chục triệu bảng mỗi năm, chuỗi siêu thị ở Anh treo thưởng khách tố giác kẻ trộm hàng

Iceland là chuỗi siêu thị của Vương quốc Anh, chuyên bán thực phẩm đông lạnh và hàng tiêu dùng. Được thành lập từ năm 1970, hiện chuỗi có hàng trăm cửa hàng trên khắp Anh, xứ Wales, Scotland, Bắc Ireland và một số quốc gia khác (ví dụ: Iceland, Ireland, Tây Ban Nha).

Chủ tịch điều hành của công ty, ông Richard Walker, cho biết những khách hàng thông báo cho nhân viên về một vụ trộm đang diễn ra sẽ nhận được khoản tín dụng 1 bảng vào thẻ thưởng Iceland Bonus Card.

Ông Walker nói con số này không chỉ ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty mà còn hạn chế khả năng giảm giá và tái đầu tư vào lương nhân viên.

Iceland nói với BBC rằng kẻ trộm không nhất thiết phải bị bắt thì khách hàng mới nhận được phần thưởng 1 bảng, nhưng vụ việc cần phải được báo cáo và xác minh.

“Chúng tôi đang khuyến khích những khách hàng trung thành giúp báo động, và nếu họ hỗ trợ bắt được kẻ trộm, chúng tôi sẽ cộng thêm tiền vào Bonus Card của họ để chi tiêu trong cửa hàng,” ông Walker cho biết trong một tuyên bố.

Ông lần đầu đưa ra thông báo này trên chương trình Channel 5 News hôm thứ Năm.

“Một số người coi đây là tội ác không có nạn nhân, nhưng không phải vậy. Nó gây thiệt hại cho doanh nghiệp, cho số giờ chúng tôi trả công cho nhân viên, và còn liên quan đến đe dọa và bạo lực” - ông nói.

Ông bổ sung rằng việc khuyến khích khách hàng tham gia phòng ngừa tội phạm có thể giúp giảm giá bán trong cửa hàng.

“Chúng tôi muốn khách hàng giúp chúng tôi giảm giá nhiều hơn nữa bằng cách chỉ ra những kẻ trộm cắp” - ông Walker nói.

Iceland cho biết họ không muốn khách hàng trực tiếp đối mặt với những kẻ trộm, mà khuyên nên tìm nhân viên gần nhất và thông báo kèm mô tả chi tiết về nghi phạm.

Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh tình trạng trộm cắp gia tăng mạnh trên khắp nước Anh và xứ Wales.

Không chỉ siêu thị Iceland gặp vấn đề. Khoảng 9 trong 10 hiệu thuốc đã báo cáo sự gia tăng các vụ trộm và hành vi hung hăng đối với nhân viên trong năm qua.

Bộ trưởng phụ trách nạn nhân Alex Davies-Jones nói với BBC tuần qua rằng tình trạng trộm cắp ở Anh đã “vượt ngoài tầm kiểm soát”.

Khi được hỏi liệu việc dán hình ảnh những kẻ trộm đã biết ở nơi công cộng như cửa sổ cửa hàng có phù hợp không, bà trả lời: “Đó là trách nhiệm của tất cả chúng ta phải nhận thức về những gì đang xảy ra trong cộng đồng địa phương của mình”.

Theo Văn phòng Thống kê Quốc gia, cảnh sát đã ghi nhận 530.643 vụ trộm cắp trong năm tính đến tháng 3/2025.

Đây là mức tăng 20% so với 444.022 vụ trong năm trước, và là con số cao nhất kể từ khi bắt đầu áp dụng phương pháp ghi nhận hiện nay vào năm 2002–2003.

Để đối phó với những lo ngại ngày càng gia tăng, chính phủ đã cam kết tăng cường lực lượng cảnh sát địa phương, hứa sẽ triển khai thêm hàng nghìn sĩ quan tuần tra vào mùa xuân năm 2026.