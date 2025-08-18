Ngày 12/8/2025 tại Seoul, bản ghi nhớ đã được ký kết giữa Tập đoàn CT Group (Việt Nam) và Airbility - một công ty công nghệ máy bay không người lái mới nổi ở Hàn Quốc, về việc sản xuất 5.000 máy bay vận tải không người lái.

Theo bản ghi nhớ, CT Group sẽ đảm nhận sản xuất OEM tại Việt Nam 5.000 máy bay vận tải không người lái. Thỏa thuận lịch sử này đã gây chấn động trong lĩnh vực công nghệ thế giới và trở thành tin nóng được lan truyền rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội, truyền thông quốc tế. Tại Việt Nam, sự kiện tạo nên làn sóng bùng nổ, thu hút sự quan tâm đặc biệt và bàn tán sôi nổi trên mọi diễn đàn, mạng xã hội trong vài ngày qua và mọi người đang đổ xô tìm hiểu về Airbility.

Ai đứng sau đơn hàng sản xuất 5.000 máy bay vận tải không người lái tại Việt Nam?- Ảnh 1.Bản ghi nhớ đã được ký kết giữa Tập đoàn CT Group (Việt Nam) và Airbility (Hàn Quốc)

Theo tìm hiểu của phóng viên thì Airbility là doanh nghiệp mới nổi của Hàn Quốc, được thành lập năm 2023 tại Pangyo Techno Valley – trung tâm đổi mới sáng tạo được mệnh danh là “thung lũng Silicon” của Hàn Quốc. Từ đó đến nay, công ty đã mở rộng hoạt động với một trung tâm R&D tại Seoul, xưởng chế tạo nguyên mẫu máy bay và khu thử nghiệm bay ngoài trời tại khu vực đô thị mở rộng.

Mặc dù tuổi đời còn khá trẻ, nhưng Airbility nhanh chóng trở thành một trong những “ngôi sao đang lên” trong lĩnh vực công nghệ sâu của Hàn Quốc nhờ đội ngũ kỹ sư, nhà khoa học và chuyên gia hàng không vũ trụ giàu kinh nghiệm quốc tế. Trong đó, có rất nhiều người từng công tác nhiều năm tại các tổ chức danh tiếng như Hyundai Motor Company, Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến Hàn Quốc (KAIST), Học viện Công nghệ Massachusetts (MIT) và Đại học Carnegie Mellon, Cơ quan Phát triển Quốc phòng Hàn Quốc…

Thông tin về khách hàng tiềm năng của Airbility là Cục Lâm nghiệp Hàn Quốc (Korea Forest Service) và các đơn vị phòng cháy chữa cháy, cảnh sát trong nước (đặc biệt trong các chương trình Drone as First Responder - DFR và ứng cứu khẩn cấp), cũng như các cơ quan quốc tế trong lĩnh vực an toàn công cộng, quản lý thảm họa và logistics tại nhiều thị trường như Hoa Kỳ, Canada, Đông Nam Á và Trung Đông.

Airbility cũng đã đoạt giải Red Dot Design Award 2025

Airbility cũng đã đoạt giải Red Dot Design Award 2025, bay thử thành công nguyên mẫu eVTOL vectored-thrust và xuất hiện nhiều tại các sự kiện công nghệ quốc tế lớn. Đội ngũ sáng lập gồm các chuyên gia từng tham gia phát triển các dự án quốc gia trọng điểm Hàn Quốc như máy bay huấn luyện KT-1, T-50, tiêm kích KF-21, UAV tàng hình, tại Cơ quan Phát triển Quốc phòng Hàn Quốc (ADD).

Chu trình R&D nhanh, từ ý tưởng tới mẫu bay chỉ trong 9 tháng. Airbility đã thu hút sự chú ý quốc tế thông qua tốc độ tăng trưởng vượt bậc và mức định giá doanh nghiệp gia tăng mạnh mẽ, được các quỹ đầu tư mạo hiểm ghi nhận. Chỉ sau một năm rưỡi thành lập, công ty đã nhận được rất nhiều sự góp vốn từ các nhà đầu tư như Samho Green Investment, Base Ventures, Stonebridge Ventures, Mashup Ventures và 500 Global.

Đồng thời, công ty được lựa chọn tham gia nhiều chương trình hỗ trợ khởi nghiệp và công nghệ sâu hàng đầu của Hàn Quốc như Startup NEST, Little Penguin, Ultra-Gap Startup 1000+ và TIPS. Với tiềm lực công nghệ vững mạnh và đội ngũ nhân sự xuất sắc, cùng sự hậu thuẫn từ nhiều nhà đầu tư khủng, Airbility đặt mục tiêu trở thành công ty công nghệ lõi dẫn đầu thị trường hàng không di động tiên tiến (AAM) toàn cầu trong tương lai gần.

Theo các chuyên gia quốc tế, việc kết hợp công nghệ hàng không vũ trụ của Airbility với năng lực sản xuất mạnh mẽ, lực lượng R&D giàu tiềm lực và hệ sinh thái công nghệ cao của CT Group sẽ tạo ra một mô hình hợp tác toàn cầu mới trong ngành AAM. Đơn hàng sản xuất 5.000 máy bay vận tải không người lái từ CT Group là nền tảng để hai bên triển khai các chương trình sâu rộng hơn và đây cũng là cơ hội để Airbility nhanh chóng khẳng định vị thế trong một thị trường cạnh tranh toàn cầu.