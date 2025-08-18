Hãng đồng hồ Thụy Sỹ xin lỗi vì chọc giận công chúng Trung Quốc
V.N (Theo BBC)
18/08/2025 6:26 PM (GMT+7)
Hãng đồng hồ Thụy Sĩ Swatch đã phải xin lỗi và gỡ bỏ một quảng cáo có hình ảnh người mẫu kéo hai khóe mắt, sau khi hình ảnh này làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội Trung Quốc.
Các nhà phê bình cho rằng động tác này giống với cử chỉ phân biệt chủng tộc “mắt xếch” từng được dùng để chế giễu người châu Á.
Lời kêu gọi tẩy chay sản phẩm Swatch lan rộng trên mạng xã hội Trung Quốc khi quảng cáo này lan tỏa.
Swatch cho biết họ đã “ghi nhận những lo ngại gần đây liên quan đến hình ảnh người mẫu” và khẳng định: “Chúng tôi chân thành xin lỗi nếu điều này gây ra bất kỳ sự tổn thương hay hiểu lầm nào,” công ty ra thông báo hôm thứ Bảy. “Chúng tôi coi trọng vấn đề này ở mức cao nhất và đã ngay lập tức gỡ bỏ tất cả tài liệu liên quan trên toàn cầu.”
Tuy nhiên, lời xin lỗi này không xoa dịu được dư luận. Swatch “chỉ sợ mất lợi nhuận,” một người dùng Weibo viết. “Bạn có thể xin lỗi, nhưng tôi sẽ không tha thứ.” “Một mặt họ kiếm tiền từ chúng ta, mặt khác vẫn dám phân biệt đối xử với người Trung Quốc. Nếu không tẩy chay Swatch khỏi Trung Quốc thì chúng ta thật nhu nhược,” một người khác nói.
Theo hãng tin Reuters, khoảng 27% doanh thu của Swatch đến từ Trung Quốc, Hồng Kông và Macau, dù gần đây doanh số tại Trung Quốc sụt giảm do kinh tế suy yếu.
Swatch cũng sở hữu các thương hiệu Omega, Longines và Tissot.
Những năm gần đây, người tiêu dùng Trung Quốc nhiều lần tổ chức các cuộc tẩy chay để phản đối những hành động bị coi là xúc phạm văn hóa hoặc đe dọa lợi ích quốc gia.
Năm 2021, một chiến dịch tẩy chay diện rộng nhắm vào các thương hiệu thời trang toàn cầu như H&M, Nike và Adidas sau khi họ bày tỏ lo ngại về cáo buộc vi phạm nhân quyền ở Tân Cương.
Năm ngoái, một số người kêu gọi tẩy chay thương hiệu Nhật Bản Uniqlo sau khi hãng khẳng định không sử dụng bông từ Tân Cương.
Trước đó, vào năm 2018, thương hiệu thời trang Ý Dolce & Gabbana cũng trở thành mục tiêu tẩy chay sau khi đăng video một người mẫu Trung Quốc vụng về dùng đũa để ăn món Ý. Sản phẩm của hãng bị gỡ khỏi các trang thương mại điện tử Trung Quốc, buổi trình diễn thời trang ở Thượng Hải bị hủy bỏ, trong khi giới phê bình cho rằng quảng cáo đã khắc họa phụ nữ Trung Quốc theo cách rập khuôn và mang tính phân biệt chủng tộc.
