605 triệu USD: Xổ số Mỹ Powerball bước vào top 20 giải độc đắc lớn nhất lịch sử
V.N (Theo CNN)
19/08/2025 10:39 AM (GMT+7)
Giải độc đắc Powerball tối thứ Hai 18/8 đã tăng lên 605 triệu USD - mức cao mới của năm 2025 - sau nhiều kỳ quay số không có người trúng kể từ cuối tháng Năm.
Nếu có người trúng, họ có thể chọn nhận một lần với số tiền 273,4 triệu USD, hoặc nhận toàn bộ giải thưởng 605 triệu USD dưới dạng niên kim kéo dài 30 năm. Đây là một trong 20 giải độc đắc Powerball lớn nhất mọi thời đại.
Dù giải thưởng ở mức “khủng”, xác suất trúng độc đắc chỉ khoảng 1 trên 292 triệu. Tuy vậy, cơ hội trúng các giải nhỏ hơn - từ 4 USD đến 10 triệu USD - có tỷ lệ tốt hơn nhiều.
Theo Hiệp hội Xổ số Bắc Mỹ, tổng doanh thu xổ số tại Mỹ đã lần đầu tiên vượt 100 tỷ USD trong năm tài chính 2023, trước khi giảm nhẹ vào năm ngoái. Con số kỷ lục này phần lớn được thúc đẩy bởi giải độc đắc Powerball 2,1 tỷ USD hồi năm 2022, giải thưởng được một người dân California giành được.
Một cuộc khảo sát của YouGov ngay sau giải độc đắc kỷ lục năm 2022 cho thấy, gần một phần tư người Mỹ thường xuyên mua vé số Powerball.
Trong khi một giải xổ số liên bang lớn khác là MegaMillions đã tăng giá vé từ 2 USD lên 5 USD hồi tháng Tư, giá vé Powerball vẫn giữ ở mức 2 USD tại hầu hết các bang kể từ năm 2012.
Người dân ở 45 bang cùng Đặc khu Columbia có thể mua vé Powerball. Kỳ quay số tiếp theo sẽ diễn ra vào lúc 11 giờ đêm thứ Hai theo giờ miền Đông nước Mỹ.
Tạp chí Mỹ ca ngợi Cao Bằng là một trong 7 điểm du lịch tuyệt vời nhất ở Đông Nam Á
Từ học chạy xe máy đến lặn biển, Đông Nam Á mang lại vô số trải nghiệm tuyệt vời với chi phí chỉ bằng một phần nhỏ so với nhiều nơi khác. Dưới đây là 7 điểm du lịch tuyệt vời nhất ở Đông Nam Á du khách nên ghé thăm do tạp chí Lonely Planet lựa chọn.
Nhạc sĩ khiến 50.000 khán giả hào khí ngút trời, tiết lộ show Hà Anh Tuấn đi diễn trời Tây
50.000 khán giả đã nhuộm đỏ sân Mỹ Đình bằng màu cờ đỏ sao vàng, đồng thanh hát theo những ca khúc trình diễn trong chương trình "Tổ quốc trong tim" và hòa vào không khí của một concert quốc gia với hào khí ngút trời.
Hà Nội bứt phá thành 'thiên đường golf' hút khách toàn cầu: Mỏ vàng mới của ngành du lịch Việt Nam
Hà Nội – thủ đô sôi động của Việt Nam – đang nhanh chóng trở thành điểm hẹn không thể bỏ qua của du khách yêu golf, hiện mang lại từ 8–10% tổng doanh thu du lịch cả nước. Các sân golf đẳng cấp tại Hà Nội cùng thị trường du lịch phát triển nhanh đang thu hút du khách từ khắp thế giới, TTW cho biết.
The Hanoi Train - đoàn tàu lần đầu xuất hiện ở Việt Nam chính thức lăn bánh từ 19/8
Ra mắt đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, “The Hanoi Train” là một sản phẩm du lịch mới, mang không gian văn hóa di động, nơi hành khách có thể tham gia các hoạt động âm nhạc, triển lãm mini, trò chuyện tương tác, trải nghiệm ký ức Hà Nội thông qua hình thức tiếp cận hiện đại...
Đêm hè rực lửa ở Trùng Khánh: Nền kinh tế ban đêm trở thành cứu cánh cho tiêu dùng Trung Quốc
Khi Trùng Khánh bước vào tháng nóng nhất trong năm, ban ngày mọi người tránh nắng, nên các lễ hội bia, chợ đêm và thậm chí cả các cuộc thi ăn dưa hấu được tổ chức sau khi mặt trời lặn - khi ngoài trời mát mẻ hơn - nhằm khuyến khích người dân và du khách xả hơi và mở hầu bao để kích cầu tiêu dùng.
Báo nước ngoài: Việt Nam trở thành lựa chọn hấp dẫn cho du khách tới Đông Nam Á, gia tăng áp lực với du lịch Thái Lan
Bộ Du lịch và Thể thao báo cáo vào thứ Ba rằng lượng khách du lịch nước ngoài đến Thái Lan trong 7 tháng đầu năm đã giảm 6,56% so với cùng kỳ năm trước, trong khi đó Việt Nam và các quốc gia khác trong khu vực đang nổi lên như thị trường cạnh tranh hàng đầu.
Tạp chí Mỹ ca ngợi Cao Bằng là một trong 7 điểm du lịch tuyệt vời nhất ở Đông Nam Á
Nhạc sĩ khiến 50.000 khán giả hào khí ngút trời, tiết lộ show Hà Anh Tuấn đi diễn trời Tây
Hà Nội bứt phá thành 'thiên đường golf' hút khách toàn cầu: Mỏ vàng mới của ngành du lịch Việt Nam
The Hanoi Train - đoàn tàu lần đầu xuất hiện ở Việt Nam chính thức lăn bánh từ 19/8
Ra mắt đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, “The Hanoi Train” là một sản phẩm du lịch mới, mang không gian văn hóa di động, nơi hành khách có thể tham gia các hoạt động âm nhạc, triển lãm mini, trò chuyện tương tác, trải nghiệm ký ức Hà Nội thông qua hình thức tiếp cận hiện đại...