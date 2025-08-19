605 triệu USD: Xổ số Mỹ Powerball bước vào top 20 giải độc đắc lớn nhất lịch sử

Ảnh: GI.





Nếu có người trúng, họ có thể chọn nhận một lần với số tiền 273,4 triệu USD, hoặc nhận toàn bộ giải thưởng 605 triệu USD dưới dạng niên kim kéo dài 30 năm. Đây là một trong 20 giải độc đắc Powerball lớn nhất mọi thời đại.

Dù giải thưởng ở mức “khủng”, xác suất trúng độc đắc chỉ khoảng 1 trên 292 triệu. Tuy vậy, cơ hội trúng các giải nhỏ hơn - từ 4 USD đến 10 triệu USD - có tỷ lệ tốt hơn nhiều.

Theo Hiệp hội Xổ số Bắc Mỹ, tổng doanh thu xổ số tại Mỹ đã lần đầu tiên vượt 100 tỷ USD trong năm tài chính 2023, trước khi giảm nhẹ vào năm ngoái. Con số kỷ lục này phần lớn được thúc đẩy bởi giải độc đắc Powerball 2,1 tỷ USD hồi năm 2022, giải thưởng được một người dân California giành được.

Một cuộc khảo sát của YouGov ngay sau giải độc đắc kỷ lục năm 2022 cho thấy, gần một phần tư người Mỹ thường xuyên mua vé số Powerball.

Trong khi một giải xổ số liên bang lớn khác là MegaMillions đã tăng giá vé từ 2 USD lên 5 USD hồi tháng Tư, giá vé Powerball vẫn giữ ở mức 2 USD tại hầu hết các bang kể từ năm 2012.

Người dân ở 45 bang cùng Đặc khu Columbia có thể mua vé Powerball. Kỳ quay số tiếp theo sẽ diễn ra vào lúc 11 giờ đêm thứ Hai theo giờ miền Đông nước Mỹ.