Giá bạc hôm nay 19/8: Trong nước bật tăng ngược chiều thế giới

Theo khảo sát lúc 7h30 sáng 19/8, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội) niêm yết giá bạc Phú Quý ở mức 1.460.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.505.000 đồng/lượng (bán ra). So với phiên sáng 18/8, giá bạc hôm nay 19/8 tại doanh nghiệp này tăng thêm 11.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán. Đây cũng là mức tăng mạnh nhất trong số các doanh nghiệp sáng nay.

Cũng tại Hà Nội, ở một số điểm kinh doanh khác, giá bạc duy trì đà đi lên với biên độ nhẹ hơn. Cụ thể, bạc đang được giao dịch quanh 1.209.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.242.000 đồng/lượng (bán ra), tăng lần lượt 8.000 đồng/lượng và 7.000 đồng/lượng so với hôm qua.

Tại TP.HCM, giá bạc cũng nhích tăng theo xu hướng chung. Mức giá hiện ở 1.211.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.248.000 đồng/lượng (bán ra), cao hơn 8.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên sáng 18/8.

Như vậy, trong khi giá bạc thế giới giảm nhẹ, thị trường nội địa lại cho thấy sức mua nhất định, tạo động lực cho các doanh nghiệp điều chỉnh tăng giá.

Giá bạc hôm nay 19/8 trên thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, theo dữ liệu từ giabac.net, vào lúc 7h, giá bạc hôm nay 19/8 giao ngay được ghi nhận ở 38,087 USD/ounce, giảm 0,25 USD/ounce so với phiên trước. Trước đó, bạc từng niêm yết ở mức 37,99 USD/ounce.

Quy đổi ra giá trong nước, bạc thế giới hiện tương đương khoảng 1.000.000 đồng/ounce (mua vào) và 1.006.000 đồng/ounce (bán ra). Mức giá này không thay đổi so với phiên sáng 18/8, cho thấy thị trường quốc tế đang bước vào giai đoạn đi ngang, ít biến động mạnh.

Nhận định xu hướng giá bạc

Các chuyên gia phân tích cho rằng, giá bạc đang dao động quanh ngưỡng then chốt 37,87 USD/ounce – vùng trung lập trong ngắn hạn. Ông James Hyerczyk, nhà phân tích thị trường, nhận định:

“Nếu mốc 37,30 USD/ounce bị phá vỡ, áp lực bán tháo có thể diễn ra, đẩy bạc về vùng hỗ trợ 36,21 – 35,28 USD/ounce. Ngược lại, nếu vượt 38,74 USD/ounce, phe mua có thể giành lại quyền kiểm soát và kích hoạt đợt tăng mới.”

Điều này cho thấy bạc hiện chưa có xu hướng rõ rệt, mà chủ yếu phản ánh sự cân bằng giữa lực mua và lực bán trên thị trường toàn cầu.

Ngoài ra, một yếu tố quan trọng khác ảnh hưởng đến giá bạc là chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). Thị trường đang kỳ vọng FED sẽ hạ lãi suất khoảng 25 điểm cơ bản vào tháng 9, song mức kỳ vọng này không quá cao bởi kinh tế Mỹ, đặc biệt là thị trường lao động, vẫn duy trì sự ổn định.

Việc FED hạ lãi suất chỉ ở mức hạn chế khiến bạc và vàng chưa đủ sức hút để tạo ra làn sóng mua mới. Đây có thể là lý do chính khiến giá bạc quốc tế giảm nhẹ trong khi thị trường nội địa đi theo hướng riêng.

Nguyên nhân chênh lệch giữa giá bạc trong nước và thế giới

Sự khác biệt giữa giá bạc nội địa và thế giới không phải điều mới. Có ba nguyên nhân chính được các chuyên gia chỉ ra:

Cung – cầu trong nước: Nhu cầu đầu tư và tích trữ bạc tại Việt Nam có xu hướng tăng nhẹ, đặc biệt trong giai đoạn giá vàng neo cao. Người dân tìm đến bạc như một kênh thay thế có giá trị nhỏ hơn, dễ tiếp cận hơn.

Chi phí vận hành và biên độ lợi nhuận: Các doanh nghiệp kinh doanh bạc trong nước thường cộng thêm chi phí vận hành, lưu kho và biên độ lợi nhuận nhất định, khiến giá có độ vênh so với thế giới.

Tâm lý thị trường: Khi vàng liên tục lập đỉnh, bạc trở thành lựa chọn thay thế, kéo theo làn sóng mua trong nước. Điều này khiến giá bạc có thể tăng ngược chiều, bất chấp xu hướng quốc tế.

Triển vọng giá bạc trong những ngày tới

Trong ngắn hạn, bạc thế giới nhiều khả năng tiếp tục dao động trong vùng 37,30 – 38,74 USD/ounce, chờ tín hiệu rõ ràng hơn từ các dữ liệu kinh tế Mỹ, đặc biệt là báo cáo việc làm và chỉ số lạm phát.

Với thị trường trong nước, nếu nhu cầu tích trữ duy trì, giá bạc có thể tiếp tục nhích tăng, dù biên độ sẽ không quá lớn. Các nhà đầu tư nhỏ lẻ được khuyến nghị theo dõi sát thị trường quốc tế để hạn chế rủi ro khi giá đảo chiều.



Giá bạc hôm nay 19/8 ghi nhận sự trái chiều: trong nước tăng mạnh, thế giới giảm nhẹ. Trong khi thị trường quốc tế đang giằng co giữa phe mua và phe bán, thì tại Việt Nam, nhu cầu mua vào giúp giá giữ vững đà tăng.

Triển vọng sắp tới sẽ phụ thuộc nhiều vào chính sách của FED và tâm lý nhà đầu tư trong nước. Với diễn biến hiện tại, bạc vẫn được xem là kênh đầu tư đáng theo dõi, đặc biệt trong bối cảnh thị trường vàng đang biến động khó lường.