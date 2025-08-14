HoREA: Đề xuất công nhận cá nhân nước ngoài là người sử dụng đất
Gia Linh
14/08/2025 7:52 PM (GMT+7)
Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) cho rằng Luật Đất đai 2024 hiện nay chưa công nhận đối tượng cá nhân nước ngoài nhập cảnh hợp pháp là người sử dụng đất, từ đó dẫn đến sự không đồng bộ giữa các quy định.
HoREA đề xuất bổ sung nhóm đối tượng sử dụng đất để đồng nhất quy định
Liên quan đến quy định người nước ngoài sở hữu bất động sản tại Việt Nam, Hiệp hội bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa có văn bản gửi Thủ tướng, Bộ Nông nghiệp và Môi trường về việc góp ý sửa đổi, bổ sung Luật Đất đai 2024.
Qua đó, HoREA đã đề nghị điều chỉnh quy định về người nước ngoài sở hữu bất động sản tại Việt Nam. Theo đó, Hiệp hội cho biết Luật Nhà ở 2023 cho phép cá nhân nước ngoài nhập cảnh hợp pháp được mua căn hộ hoặc nhà ở riêng lẻ trong các dự án thương mại ngoài khu vực bảo vệ quốc phòng, an ninh, với thời hạn sở hữu tối đa 50 năm. Chủ sở hữu căn hộ có quyền sử dụng chung phần đất xây dựng chung cư, còn chủ sở hữu nhà riêng lẻ được sử dụng riêng phần đất xây dựng nhà ở.
Tuy nhiên, Luật Đất đai 2024 hiện nay lại chưa công nhận nhóm này là người sử dụng đất. Điều nay dẫn đến nhóm này không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất độc lập, chỉ sở hữu nhà và phần đất liên quan. Từ đó, dẫn đến sự không đồng bộ giữa hai luật.
HoREA chỉ cũng thêm ra Luật Đất đai 2024 chỉ cho phép người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài được nhận quyền sử dụng đất, chưa mở rộng quy định này với cá nhân nước ngoài nhập cảnh hợp pháp. Trong khi đó, Luật Nhà ở 2023 lại cho phép người nước ngoài nếu có nhu cầu và khả năng tài chính được sở hữu nhà ở thương mại thông qua mua, thuê mua, nhận tặng cho hoặc thừa kế trong dự án không thuộc khu vực hạn chế.
Trước tình hình trên, HoREA đề xuất bổ sung quy định để cá nhân nước ngoài nhập cảnh hợp pháp được công nhận là người sử dụng đất và được nhận quyền sử dụng đất ở trong dự án nhà ở, nhận thừa kế hoặc tặng cho nhà gắn liền với đất từ người thuộc hàng thừa kế, tương tự người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài.
Theo HoREA, đề xuất này không gây tác động bất lợi về pháp lý hay an ninh quốc phòng, bởi việc mua bán chỉ giới hạn ở các dự án đã công bố, ngoài khu vực nhạy cảm.
