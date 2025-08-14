Tạp chí Mỹ ca ngợi Cao Bằng là một trong 7 điểm du lịch tuyệt vời nhất ở Đông Nam Á

1. Cao Bằng, Việt Nam - Lý tưởng cho một chuyến đi “thoát khỏi lộ trình quen thuộc”

Cao Bằng ở phía bắc Việt Nam sở hữu nhiều cảnh quan thiên nhiên ngoạn mục nhưng lại không quá đông đúc du khách. Du khách nên bắt đầu từ chùa Phật Tích Trúc Lâm Bản Giốc để ngắm núi đồi trùng điệp. Thác Bản Giốc – thác nước lớn nhất Việt Nam và đẹp nhất Đông Nam Á – đổ xuống nhiều tầng, có thể tham quan bằng thuyền hoặc bè tre. Hang Ngườm Ngao gần đó kéo dài hàng km với vô số thạch nhũ kỳ ảo.

Điều đặc biệt nên lưu ý là, đây là nơi để trải nghiệm văn hóa nông thôn Việt Nam thực thụ, từ các món ăn lạ đến việc giao tiếp trực tiếp với người dân địa phương. Mặc dù là tỉnh miền núi khá xa, nhưng Cao Bằng an toàn và có hạ tầng tốt. Từ Hà Nội đi ô tô tới Cao Bằng mất khoảng 6 tiếng.

2. Vườn quốc gia Khao Sok, Thái Lan - Lý tưởng cho người yêu động vật

Khao Sok là công viên quốc gia tuyệt đẹp, là nơi sinh sống của hàng trăm loài động vật như gấu, khỉ, báo và voi hoang dã. Du khách có thể bắt gặp chúng khi đi safari hoặc du ngoạn bằng thuyền. Cách Krabi chỉ vài giờ, nơi đây còn có tour xe địa hình, thám hiểm hang động và khu bảo tồn Elephant Hills, nơi voi được thả tự do.

Hồ Chiaw Lan với vách đá vôi và rừng rậm rạp sẽ khiến bạn có cảm giác như lạc sang một hành tinh khác. Trải nghiệm đáng nhớ nhất là ngủ qua đêm trong bungalow nổi giữa hồ, ngắm sao về đêm và đón bình minh trên safari.

3. Siargao, Philippines - Lý tưởng cho lướt sóng

Siargao là thiên đường nhiệt đới nổi tiếng với những con sóng đỉnh cao, đặc biệt là bãi Cloud 9 – một trong những điểm lướt sóng hàng đầu thế giới. Ngoài ra còn có Rock Island, Daku và Stimpy’s cho dân chuyên; hoặc Jacking Horse cho người mới (nên thuê HLV được chứng nhận).

Sau khi lướt sóng, bạn có thể nghe nhạc sống ở quán bar, đi xe máy khám phá hang động phía Bắc, tập yoga hay thử tắm băng. Người dân địa phương luôn nồng nhiệt chào đón du khách.

4. Luang Prabang, Lào - Lý tưởng cho văn hóa Phật giáo

Luang Prabang nằm trong thung lũng phía bắc, là trung tâm văn hóa Phật giáo với nhiều ngôi chùa và di tích linh thiêng.

Du khách được khuyến khích tham gia lễ khất thực buổi sáng – truyền thống đã tồn tại hàng thế kỷ.

Chùa Wat Xieng Thong, xây năm 1560 nổi bật với nghệ thuật khảm mosaic và thư viện cổ. Xung quanh núi Phu Si – “núi thiêng” – cũng rải rác nhiều chùa và miếu nhỏ.

Gần Luang Prabang là thác Kuang Si ba tầng, đổ xuống những hồ nước xanh tuyệt đẹp.

5. Amed, Bali, Indonesia - Lý tưởng cho lặn biển và ngắm san hô

Nằm ở đông bắc Bali, Amed vừa giữ nét mộc mạc vừa sở hữu cảnh sắc thiên nhiên ấn tượng. Nơi đây có nhiều điểm lặn nổi tiếng như xác tàu Nhật và vịnh Jemeluk đầy san hô. Bạn cũng có thể ghé cổng trời Pura Lempuyang hoặc ngắm hoàng hôn ở Lahangan Sweet với tầm nhìn núi lửa Agung.

Từ Canggu, đi taxi mất khoảng 4 tiếng; từ Lombok hay Gili Islands, đi phà chưa tới 2 tiếng.

6. Gili Air, Indonesia - Lý tưởng để thư giãn

Gili Air là một trong ba đảo nhỏ giữa Bali và Lombok, nổi tiếng yên bình và không có xe cơ giới. Bãi cát trắng mịn, lớp học yoga trên cây, spa ngoài trời và không khí chậm rãi khiến nơi đây trở thành thiên đường nghỉ dưỡng.

Điểm đặc biệt là công trình điêu khắc dưới nước “Nest” của nghệ sĩ Jason deCaires Taylor – nên đến sớm vào buổi sáng để tránh đông khách. Khu vực này cũng nổi tiếng với trải nghiệm lặn cùng rùa biển.

7. Penang, Malaysia - Lý tưởng cho lịch sử và văn hóa

Penang là sự hòa trộn sống động giữa văn hóa Mã Lai, Trung Quốc và Ấn Độ, thể hiện qua ẩm thực, kiến trúc và phong tục. Thủ phủ George Town là di sản UNESCO, nơi bạn có thể tham quan nhà cổ Trung Hoa, đền Hindu, nhà thờ Hồi giáo và công trình thời thuộc địa Anh.

Ẩm thực đường phố Penang là điểm nhấn, đặc biệt ở khu Chulia Street Hawker. Ngoài thành phố, Công viên Quốc gia Penang và Vườn Gia vị Nhiệt đới là nơi lý tưởng để khám phá thiên nhiên và thực vật bản địa.

