The Hanoi Train - đoàn tàu lần đầu xuất hiện ở Việt Nam chính thức lăn bánh từ 19/8

“The Hanoi Train” bao gồm 10 toa tàu thiết kế hai tầng, lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Trong đó, 5 toa hành khách được thiết kế với chủ đề gắn liền 5 cửa ô nổi tiếng trong lịch sử Thăng Long - Hà Nội: Ô Quan Chưởng, Ô Cầu Dền, Ô Đống Mác, Ô Cầu Giấy và Ô Chợ Dừa.

Không gian nội thất bên trong tàu mang hơi hướng cổ điển pha lẫn hiện đại, với cửa sổ lớn mở rộng để hành khách có thể ngắm nhìn cảnh sắc Thủ đô từ một góc nhìn khác biệt.

Thiết kế của các toa tàu hướng đến mục tiêu vận chuyển kết hợp phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, trải nghiệm văn hóa và chụp ảnh, phù hợp với thị hiếu của người dân và du khách.

Không gian bên trong của tuyến tàu "Hà Nội 5 cửa ô" (Ảnh: hanoi.gov.vn)

Theo kế hoạch, tàu sẽ vận hành từ ngày 19/8, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, thời điểm Hà Nội dự kiến đón lượng lớn du khách trong nước và quốc tế.

Trong giai đoạn đầu vận hành, 7 toa tàu sẽ được đưa vào khai thác, với 3 chuyến/ngày, xuất phát từ ga Hà Nội, đi qua Long Biên, Gia Lâm, Yên Viên, Từ Sơn (Bắc Ninh) và quay trở lại điểm xuất phát. Các khung giờ cố định gồm: 8h, 14h và 20h.

Thời gian tới, đoàn tàu dự kiến sẽ bổ sung toa nhà hàng và toa cà phê, từng bước hình thành một hệ sinh thái du lịch khép kín trên đường ray.

Khác với các loại hình giao thông truyền thống, "The Hanoi Train" được định vị là một không gian văn hóa di động, nơi hành khách có thể tham gia các hoạt động âm nhạc, triển lãm mini, trò chuyện tương tác, trải nghiệm ký ức Hà Nội thông qua hình thức tiếp cận hiện đại.

Việc lồng ghép yếu tố văn hóa vào hoạt động vận tải công cộng là mô hình không mới trên thế giới, nhưng còn khá mới mẻ tại Việt Nam. The Hanoi Train có thể được xem là bước đệm tích cực, mở ra hướng đi khả thi trong việc bảo tồn di sản đô thị gắn với sinh hoạt xã hội hiện đại.

Theo Sở Du lịch Hà Nội, “The Hanoi Train” - “Hà Nội 5 cửa ô” là một trong số nhiều sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn của Hà Nội ra mắt trong đợt kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Dịp này, Hà Nội cũng sẽ ra mắt sản phẩm du lịch tuyến tàu Metro và một số sản phẩm du lịch văn hóa, nghỉ dưỡng để đáp ứng nhu cầu trải nghiệm, du lịch, nghỉ ngơi của du khách trong và ngoài nước.