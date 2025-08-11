The Hanoi Train - đoàn tàu lần đầu xuất hiện ở Việt Nam chính thức lăn bánh từ 19/8
Minh Trang
11/08/2025 11:24 AM (GMT+7)
Ra mắt đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, “The Hanoi Train” là một sản phẩm du lịch mới, mang không gian văn hóa di động, nơi hành khách có thể tham gia các hoạt động âm nhạc, triển lãm mini, trò chuyện tương tác, trải nghiệm ký ức Hà Nội thông qua hình thức tiếp cận hiện đại...
“The Hanoi Train” bao gồm 10 toa tàu thiết kế hai tầng, lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam. Trong đó, 5 toa hành khách được thiết kế với chủ đề gắn liền 5 cửa ô nổi tiếng trong lịch sử Thăng Long - Hà Nội: Ô Quan Chưởng, Ô Cầu Dền, Ô Đống Mác, Ô Cầu Giấy và Ô Chợ Dừa.
Không gian nội thất bên trong tàu mang hơi hướng cổ điển pha lẫn hiện đại, với cửa sổ lớn mở rộng để hành khách có thể ngắm nhìn cảnh sắc Thủ đô từ một góc nhìn khác biệt.
Thiết kế của các toa tàu hướng đến mục tiêu vận chuyển kết hợp phục vụ nhu cầu nghỉ ngơi, trải nghiệm văn hóa và chụp ảnh, phù hợp với thị hiếu của người dân và du khách.
Theo kế hoạch, tàu sẽ vận hành từ ngày 19/8, đúng dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, thời điểm Hà Nội dự kiến đón lượng lớn du khách trong nước và quốc tế.
Trong giai đoạn đầu vận hành, 7 toa tàu sẽ được đưa vào khai thác, với 3 chuyến/ngày, xuất phát từ ga Hà Nội, đi qua Long Biên, Gia Lâm, Yên Viên, Từ Sơn (Bắc Ninh) và quay trở lại điểm xuất phát. Các khung giờ cố định gồm: 8h, 14h và 20h.
Thời gian tới, đoàn tàu dự kiến sẽ bổ sung toa nhà hàng và toa cà phê, từng bước hình thành một hệ sinh thái du lịch khép kín trên đường ray.
Khác với các loại hình giao thông truyền thống, "The Hanoi Train" được định vị là một không gian văn hóa di động, nơi hành khách có thể tham gia các hoạt động âm nhạc, triển lãm mini, trò chuyện tương tác, trải nghiệm ký ức Hà Nội thông qua hình thức tiếp cận hiện đại.
Việc lồng ghép yếu tố văn hóa vào hoạt động vận tải công cộng là mô hình không mới trên thế giới, nhưng còn khá mới mẻ tại Việt Nam. The Hanoi Train có thể được xem là bước đệm tích cực, mở ra hướng đi khả thi trong việc bảo tồn di sản đô thị gắn với sinh hoạt xã hội hiện đại.
Theo Sở Du lịch Hà Nội, “The Hanoi Train” - “Hà Nội 5 cửa ô” là một trong số nhiều sản phẩm du lịch mới, hấp dẫn của Hà Nội ra mắt trong đợt kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Dịp này, Hà Nội cũng sẽ ra mắt sản phẩm du lịch tuyến tàu Metro và một số sản phẩm du lịch văn hóa, nghỉ dưỡng để đáp ứng nhu cầu trải nghiệm, du lịch, nghỉ ngơi của du khách trong và ngoài nước.
Đêm hè rực lửa ở Trùng Khánh: Nền kinh tế ban đêm trở thành cứu cánh cho tiêu dùng Trung Quốc
Khi Trùng Khánh bước vào tháng nóng nhất trong năm, ban ngày mọi người tránh nắng, nên các lễ hội bia, chợ đêm và thậm chí cả các cuộc thi ăn dưa hấu được tổ chức sau khi mặt trời lặn - khi ngoài trời mát mẻ hơn - nhằm khuyến khích người dân và du khách xả hơi và mở hầu bao để kích cầu tiêu dùng.
Báo nước ngoài: Việt Nam trở thành lựa chọn hấp dẫn cho du khách tới Đông Nam Á, gia tăng áp lực với du lịch Thái Lan
Bộ Du lịch và Thể thao báo cáo vào thứ Ba rằng lượng khách du lịch nước ngoài đến Thái Lan trong 7 tháng đầu năm đã giảm 6,56% so với cùng kỳ năm trước, trong khi đó Việt Nam và các quốc gia khác trong khu vực đang nổi lên như thị trường cạnh tranh hàng đầu.
Bỏ túi loạt bí kíp để đu "concert quốc gia - Tổ quốc trong tim" vừa khỏe, vừa vui
Cuối tuần này, Mỹ Đình rực lửa với "concert quốc gia - Tổ quốc trong tim" – vé free, line-up khủng, sân siêu đông. Nếu đây là concert đầu đời của bạn, đừng bỏ qua những bí kíp dưới đây để có một tâm trạng thoải mái và sức khỏe tốt nhất nhé!
Việt Nam: Từ “thiên đường của dân du lịch balô” thành điểm đến nghỉ dưỡng – văn hoá đẳng cấp
Hội An – phố cổ bên sông Thu Bồn – vẫn giữ nguyên nét duyên dáng của những mái ngói rêu phong, những con ngõ nhỏ và hàng hiên buôn bán nhộn nhịp. Nhưng du lịch Việt Nam đang thay đổi hình ảnh, từ chỗ hút khách du lịch bụi giá rẻ đến thiên đường nghỉ dưỡng, trải nghiệm văn hóa đẳng cấp.
McDonald’s tung chiến dịch tiếp thị lớn nhất lịch sử và gặt hái thành công vang dội
Doanh số bán hàng của McDonald’s cuối cùng đã có dấu hiệu phục hồi, một phần nhờ vào chiến dịch quảng bá bữa ăn “Phim Minecraft”, đánh dấu chiến dịch tiếp thị lớn nhất trong lịch sử của chuỗi đồ ăn nhanh này.
7 bài học kinh doanh đắt giá từ Taylor Swift
Taylor Swift – biểu tượng âm nhạc toàn cầu – không chỉ là một nghệ sĩ tài năng mà còn là một “nữ tướng” sắc bén trong lĩnh vực kinh doanh. Giới chuyên môn và học thuật ngày càng nhìn nhận Swift như một hình mẫu về tư duy chiến lược, sáng tạo và khả năng lãnh đạo trong ngành giải trí cũng như trong lĩnh vực kinh doanh.
Đêm hè rực lửa ở Trùng Khánh: Nền kinh tế ban đêm trở thành cứu cánh cho tiêu dùng Trung Quốc
Báo nước ngoài: Việt Nam trở thành lựa chọn hấp dẫn cho du khách tới Đông Nam Á, gia tăng áp lực với du lịch Thái Lan
Bỏ túi loạt bí kíp để đu "concert quốc gia - Tổ quốc trong tim" vừa khỏe, vừa vui
Việt Nam: Từ “thiên đường của dân du lịch balô” thành điểm đến nghỉ dưỡng – văn hoá đẳng cấp
McDonald’s tung chiến dịch tiếp thị lớn nhất lịch sử và gặt hái thành công vang dội
7 bài học kinh doanh đắt giá từ Taylor Swift
Taylor Swift – biểu tượng âm nhạc toàn cầu – không chỉ là một nghệ sĩ tài năng mà còn là một “nữ tướng” sắc bén trong lĩnh vực kinh doanh. Giới chuyên môn và học thuật ngày càng nhìn nhận Swift như một hình mẫu về tư duy chiến lược, sáng tạo và khả năng lãnh đạo trong ngành giải trí cũng như trong lĩnh vực kinh doanh.