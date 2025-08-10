Đêm hè rực lửa ở Trùng Khánh: Nền kinh tế ban đêm trở thành cứu cánh cho tiêu dùng Trung Quốc
Phương Đăng (theo Straitstimes)
10/08/2025 3:18 PM (GMT+7)
Khi Trùng Khánh bước vào tháng nóng nhất trong năm, ban ngày mọi người tránh nắng, nên các lễ hội bia, chợ đêm và thậm chí cả các cuộc thi ăn dưa hấu được tổ chức sau khi mặt trời lặn - khi ngoài trời mát mẻ hơn - nhằm khuyến khích người dân và du khách xả hơi và mở hầu bao để kích cầu tiêu dùng.
“Kinh tế ban đêm” lên ngôi
Chị Lư Mỹ Kỳ, 27 tuổi, đang mua sắm lúc 21h tại phố đi bộ Dương Gia Bình, nói với The Straits Times rằng, chị “háo hức bước ra ngoài sau một ngày bị nhốt trong nhà”.
“Tôi không có điều hòa ở nhà nên ra ngoài tận hưởng các hoạt động về đêm mới này thật sự dễ chịu. Ban ngày quá nóng để ra ngoài”, chị Lư, một nhân viên bán hàng đang nghỉ phép, chia sẻ.
Quanh chị Lư, nhiều người cao tuổi đang khởi động cho các điệu múa quảng trường hoặc chuẩn bị cho những buổi karaoke – những hoạt động vốn diễn ra vào ban ngày ở các mùa khác. Cả các công trình xây dựng cũng được chuyển sang thi công ban đêm.
Các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc muốn khuyến khích thêm nhiều người như chị Lư ra ngoài và chi tiêu vào buổi tối, nhằm giúp nền kinh tế chống chọi với tăng trưởng chậm và nguy cơ bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến thương mại với Mỹ.
Bắc Kinh đang thực hiện kế hoạch 3 năm thúc đẩy kinh tế ban đêm với các phiếu giảm giá chỉ áp dụng sau 18h, bao gồm sự kiện bảo tàng ban đêm và các tour đi bộ qua những con hẻm cổ (hutong).
Từ 16/7 đến 15/8, Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Quốc gia tổ chức các buổi trình chiếu ánh sáng tái hiện 4,6 tỷ năm tiến hóa của Trái đất, cùng các chương trình múa rối, trò chơi và hoạt động giáo dục.
Quảng Châu, Thành Đô triển khai tour du thuyền đêm trên sông. Thượng Hải có 10 biện pháp hỗ trợ, như tăng số chợ đêm, quầy hàng và khuyến khích các địa điểm mở cửa tới 2h sáng.
Nhiều chợ đêm năm nay còn xuất hiện các gian hàng y học cổ truyền, nơi du khách có thể bắt mạch, thử châm cứu, giác hơi, tắm chân, massage và bấm huyệt tai.
Trùng Khánh dẫn đầu
Theo ông Trương Dũng Vũ, quan chức Sở Thương mại Trùng Khánh, thành phố này hiện đứng đầu Trung Quốc về kinh tế ban đêm, theo khảo sát của báo chí địa phương.
Trùng Khánh là một trong những thành phố nóng nhất Trung Quốc, nhiệt độ ban ngày thường đạt 40°C hoặc cao hơn. Ngay cả nhiệt độ thấp nhất vào buổi tối cũng ở mức khoảng 35°C.
Chủ quán lẩu Đỗ Thạch cho biết, việc mở cửa đến 4h sáng mùa hè là “chuyện thường ở Trùng Khánh” vì thời tiết quá nóng. “Ngay cả mùa khác, chúng tôi vẫn mở đến 2–3h sáng. Lẩu, karaoke, ăn khuya là lối sống nơi đây.”
Anh dự đoán tháng 8 doanh thu sẽ tăng, như hai năm trước. Để thích ứng, quán bắt đầu bán thêm đồ nướng vỉa hè bên cạnh lẩu, phù hợp với khách ít ăn khi trời nóng.
Tuy nhiên, cạnh tranh ngày càng gay gắt khi nhiều quán lẩu mới mở. “Kinh tế không tốt, nhiều người thất nghiệp hoặc thu nhập giảm nên ra mở quán,” anh nói.
Kinh tế ban đêm có đủ để kích cầu tiêu dùng?
Các thành phố khắp Trung Quốc đang cam kết phát triển “kinh tế ban đêm” – thuật ngữ chỉ các hoạt động và chi tiêu diễn ra từ 18h đến 6h sáng.
Khảo sát của Bộ Thương mại năm 2024 cho thấy 60% tiêu dùng đô thị diễn ra vào ban đêm, các trung tâm thương mại lớn kiếm phần lớn doanh thu sau 18h.
Ông Bố Chính Viễn, đối tác tại công ty tư vấn Plenum (Thượng Hải), nhận định: “Mùa hè là cơ hội mà chính quyền chắc chắn sẽ tận dụng để tối đa hóa chi tiêu bán lẻ".
Tuy vậy, ông Bố Chính Viễn cảnh báo: “Tôi không kỳ vọng tác động lớn vì vấn đề cốt lõi là thu nhập của người dân không tăng vẫn chưa được giải quyết".
Tâm lý bất an kinh tế, do tăng trưởng toàn cầu chậm lại và giá bất động sản sụt giảm, khiến nhiều người Trung Quốc lo lắng về triển vọng việc làm và ngần ngại mua sắm các mặt hàng đắt tiền.
Số liệu tháng 7 cho thấy doanh số bán lẻ – thước đo tiêu dùng – tăng 4,8% trong tháng 6, giảm so với mức 5,4% của tháng 5.
