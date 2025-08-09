Báo nước ngoài: Việt Nam trở thành lựa chọn hấp dẫn cho du khách tới Đông Nam Á, gia tăng áp lực với du lịch Thái Lan

Khách du lịch bên ngoàiChùa Phật Ngọc, hay Wat Phra Kaew ở Bangkok. Ảnh: BP.

Theo Bangkok Post, Bộ Du lịch Thái Lan cho biết trong một tuyên bố rằng đã có khoảng 19,57 triệu lượt du khách nước ngoài trong giai đoạn này. Trung Quốc là thị trường nguồn lớn nhất với 2,73 triệu lượt du khách.

Tuần trước, Bộ Tài chính đã cắt giảm dự báo lượng khách du lịch quốc tế trong năm nay từ 36,5 triệu xuống còn 34,5 triệu. Trước đại dịch Covid-19, năm 2019 đã đạt kỷ lục gần 40 triệu lượt khách.

Những con số này làm dấy lên lo ngại về sự chững lại của ngành du lịch - lĩnh vực từng tăng trưởng mạnh mẽ và là một trụ cột của kinh tế Thái Lan - trang thông tin du lịch Travel & Tour World cho biết.

Các quốc gia đối thủ trong khu vực - đặc biệt là Trung Quốc, Nhật Bản và Việt Nam - đang nâng cấp hạ tầng và đa dạng hóa sản phẩm du lịch, đẩy mạnh ngành này trở thành trọng tâm kinh tế. Trong khi đó, Thái Lan cần nỗ lực nhiều hơn để giành lại vị thế dẫn đầu du lịch châu Á.

Nhật Bản bứt phá mạnh mẽ trong cuộc đua du lịch khu vực

Trái ngược với sự sụt giảm của Thái Lan, Nhật Bản ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng về khách quốc tế: 21,5 triệu lượt khách chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong cùng khoảng thời gian, Thái Lan đón 16,69 triệu lượt khách quốc tế. Du lịch Nhật Bản tăng mạnh nhờ nguồn khách chủ yếu từ Hàn Quốc và Trung Quốc. Khách Hàn Quốc đứng đầu với khoảng 4,78 triệu lượt, sát sau là Trung Quốc với 4,72 triệu lượt – tăng hơn 53% so với năm trước.

Thái Lan cũng là một thị trường khách quan trọng của Nhật, xếp thứ sáu về số lượng du khách. Khoảng 680.500 người Thái đã tới Nhật trong nửa đầu năm, tăng hơn 10% so với cùng kỳ.

Theo giới phân tích, thành công của Nhật Bản nhờ hạ tầng du lịch mạnh, hệ thống giao thông hiệu quả, cùng đồng yên yếu giúp chi phí trở nên hấp dẫn hơn với du khách quốc tế.

Trung Quốc lấy lại ngôi vị thị trường nguồn lớn nhất của Thái Lan

Dù tổng lượng khách quốc tế đến Thái Lan giảm, Trung Quốc đã quay lại vị trí số một, với khoảng 2,69 triệu lượt khách trong bảy tháng, nhỉnh hơn Malaysia (2,66 triệu lượt).

Top 10 thị trường khách lớn nhất của Thái Lan gồm: Trung Quốc, Malaysia, Ấn Độ (1,37 triệu), Nga (1,12 triệu), Hàn Quốc, Anh, Mỹ, Đài Loan, Nhật Bản và Lào.

Tổng thu từ du lịch quốc tế đạt khoảng 895,16 tỷ baht (tháng 1–7/2025), giảm 4,22% so với cùng kỳ năm 2024.

Cạnh tranh khu vực gia tăng, đe dọa vị thế Thái Lan

Cơ quan Du lịch Thái Lan (TAT) thừa nhận môi trường cạnh tranh ngày càng gay gắt, nhất là từ Nhật Bản và Việt Nam. Nhật vượt trội về hạ tầng và giá cả, trong khi Việt Nam nổi lên với cơ sở hạ tầng hiện đại, điểm đến mới mẻ và chi phí cạnh tranh trong thương mại, lao động, đầu tư và thuế.

Lợi thế này giúp Việt Nam trở thành lựa chọn hấp dẫn cho du khách tới Đông Nam Á, gia tăng áp lực để Thái Lan phải đổi mới chiến lược.

Ngã rẽ của du lịch Thái Lan

Ngành du lịch Thái Lan đang đứng trước ngã rẽ, cần một kế hoạch táo bạo để duy trì vị thế top đầu châu Á. Trong khi Nhật Bản và Việt Nam liên tục cải thiện hạ tầng, sản phẩm và dịch vụ, Thái Lan phải tăng tốc với nâng cấp giao thông, sân bay, chiến dịch tiếp thị sáng tạo, cùng chính sách giá trị thực cho du khách.

Khai thác di sản văn hóa độc đáo, thiên nhiên ngoạn mục, thể thao mạo hiểm… kết hợp với hạ tầng hiện đại và trải nghiệm thuận tiện sẽ là chìa khóa để ngành du lịch Thái Lan lấy lại đà tăng trưởng.