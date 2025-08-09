Mỹ bất ngờ tuyên bố áp thuế vàng thỏi: Cú sốc rung chuyển thị trường toàn cầu

Mỹ đã áp thuế nhập khẩu đối với vàng thỏi, theo các báo cáo truyền thông hôm thứ Sáu 8/8, dẫn thông báo từ Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới (CBP). Các nhà phân tích cho biết quyết định này có thể gây tổn hại cho ngành tinh luyện vàng của Thụy Sĩ và làm xáo trộn thị trường vàng quốc tế.

Theo Financial Times, tờ báo đầu tiên đưa tin, CBP đã nêu trong thư phán quyết ngày 31/7 rằng vàng thỏi loại 1kg và 100 ounce – hai định dạng được giao dịch phổ biến nhất – sẽ nằm trong mã hải quan chịu thuế.

Động thái này đưa vàng thỏi vào diện chịu các mức thuế mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump, vốn nhắm tới hàng chục đối tác thương mại, bao gồm cả Thụy Sĩ.

Tuần trước, ông Trump áp thuế 39% đối với hàng hóa Thụy Sĩ sau khi bác bỏ đề xuất của Bern về mức thuế 10% đổi lấy khoản đầu tư 150 tỷ USD vào Mỹ.

Khi chiến dịch áp thuế bắt đầu hồi tháng 4, một số mặt hàng - bao gồm một số loại vàng thỏi, đã được miễn thuế. Tuy nhiên, phán quyết của CBP cho rằng vàng thỏi loại 1kg và 100 ounce được coi là “hàng hóa bán thành phẩm” chứ không phải “vàng thỏi chưa chế tác, phi tiền tệ” - loại duy nhất được miễn thuế.

Thụy Sĩ là trung tâm tinh luyện vàng lớn nhất thế giới, và vàng thỏi là một trong những mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của nước này sang Mỹ.

Các nhà giao dịch nói với Bloomberg rằng chưa rõ thuế đã chính thức có hiệu lực hay chưa. Một số người cho rằng CBP có thể đã nhầm, gọi quyết định này là “gây sốc” và có khả năng sẽ bị thách thức pháp lý.

“Chúng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng vàng thỏi sẽ bị áp thuế” - Robert Gottlieb, cựu nhà giao dịch kim loại của JPMorgan Chase, nói.

Christoph Wild, Chủ tịch Hiệp hội các nhà sản xuất và thương nhân kim loại quý Thụy Sĩ, nói với FT rằng phán quyết này “giáng một đòn” vào thương mại vàng giữa Thụy Sĩ và Mỹ, đồng thời cho biết nhiều người tin rằng “vàng tái nấu chảy sẽ được miễn thuế.”

Các chuyên gia cho biết hệ quả có thể làm gián đoạn thị trường vàng toàn cầu.

Vàng thường được sử dụng như một nơi trú ẩn an toàn trong thời kỳ bất ổn chính trị và tài chính. Năm nay, vàng đã có đợt tăng giá lịch sử, tăng 27% kể từ cuối năm 2024. Sau khi FT đưa tin, hợp đồng vàng kỳ hạn tháng 12 tại New York đạt mức cao kỷ lục, lên tới 3.534 USD/ounce vào sáng thứ Sáu.