Apple bị kiện vì cáo buộc đánh cắp công nghệ cho Apple Pay





Trong tuyên bố hôm 7/8, nguyên đơn là Fintiv cho biết Apple đã tham dự các cuộc họp với CorFire - công ty mà Fintiv mua lại vào năm 2014, trong giai đoạn 2011–2012, với mục đích tìm kiếm giấy phép sử dụng công nghệ ví điện tử di động của CorFire.

Fintiv cáo buộc rằng Apple đã ký thỏa thuận bảo mật thông tin (NDA) để đổi lấy việc tiếp cận các thông tin kỹ thuật mật. Tuy nhiên, công ty khẳng định Apple đã đánh cắp thông tin mật này và sau đó tuyển dụng các nhân sự chủ chốt của CorFire, trước khi tung ra Apple Pay vào năm 2014.

Đơn kiện nêu rõ một số tính năng cốt lõi của Apple Pay được cho là dựa trên sáng chế của CorFire.

“Apple đã nhiều lần thực hiện và làm trầm trọng thêm hành vi đánh cắp của mình bằng cách cố ý sử dụng công nghệ bị đánh cắp của Fintiv trên hàng trăm triệu thiết bị iPhone, iPad, Apple Watch và MacBook bán ra trên toàn cầu” - đơn kiện viết.

Fintiv cũng cáo buộc Apple thiết lập mạng lưới hợp tác có tổ chức với các ngân hàng như JP Morgan Chase, Citibank và các mạng lưới thanh toán như Visa, Mastercard nhằm tạo ra dòng doanh thu từ Apple Pay. Theo đơn kiện, đây là một hình thức “rửa” công nghệ bị đánh cắp để hợp pháp hóa lợi nhuận.

“Nếu không có lợi ích liên tục từ công nghệ ví điện tử và bí mật thương mại bị đánh cắp của Fintiv, khả năng của Apple trong việc thu về hàng tỷ USD thông qua Apple Pay sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng” - đơn kiện cho biết.

Vụ kiện dân sự viện dẫn các điều khoản theo Luật RICO liên bang về các tổ chức tội phạm có tổ chức, Luật RICO của bang Georgia, Đạo luật Bảo vệ Bí mật Thương mại (Defend Trade Secrets Act) và Luật Bí mật Thương mại của bang Georgia.

Luật sư trưởng của Fintiv gọi vụ này là “một trong những hành vi sai trái nghiêm trọng nhất mà tôi từng thấy trong suốt 45 năm hành nghề luật - một vụ trộm bí mật thương mại quy mô lớn điển hình về hành vi sai trái của tập đoàn”.

Đơn kiện cũng cho rằng việc Apple đánh cắp công nghệ của Fintiv không phải là trường hợp đơn lẻ, mà là một phần của mô hình lặp lại trong nhiều năm — trong đó Apple bị cáo buộc dùng chiến thuật tương tự để đánh cắp thông tin độc quyền và tuyển dụng nhân sự nhằm phát triển sản phẩm của riêng mình.

Đơn kiện còn cáo buộc Apple đã thực hiện chiêu thức tương tự để đánh cắp bí mật thương mại từ hai công ty công nghệ y tế là Masimo Corp và Valencell, từ đó phát triển các tính năng theo dõi sức khỏe cho Apple Watch.

Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên Fintiv kiện Apple.

Công ty từng đệ đơn kiện vi phạm bằng sáng chế đối với Apple vào năm 2018, nhưng bị thua kiện. Tuy nhiên, tòa phúc thẩm ở Texas đã đảo ngược phán quyết ban đầu.

Đầu tuần này, một tòa án liên bang cấp quận ra phán quyết rằng Apple không vi phạm một số bằng sáng chế, đồng thời chấp thuận đề nghị của Fintiv rút lại các yêu cầu còn lại. Fintiv cũng đã đệ đơn kiện tương tự đối với PayPal.