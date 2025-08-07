Apple thoát đòn thuế iPhone từ Mỹ, nhưng lại đối mặt thách thức dài hạn
V.N (Theo CNN)
07/08/2025 7:00 PM (GMT+7)
Apple vừa tránh được một đòn giáng nặng từ chính sách thuế mới của Tổng thống Donald Trump khi các mức thuế 25% bổ sung đối với hàng hóa Ấn Độ - nâng tổng mức thuế lên 50% - không áp dụng đối với điện thoại thông minh.
Đây là thắng lợi quan trọng với Apple, đặc biệt khi mùa ra mắt iPhone mới vào tháng 9 và kỳ nghỉ lễ đang đến gần.
Ngoài ra, Apple cũng tránh được thuế mới đối với chất bán dẫn nhờ cam kết sản xuất linh kiện iPhone tại Mỹ. Tuy vậy, CEO Tim Cook cho biết thuế quan vẫn có thể khiến Apple thiệt hại 1,1 tỷ USD trong quý này.
Mặc dù vậy, các nhà phân tích cho rằng mối lo lớn hơn đối với Apple chính là chiến lược sản phẩm tương lai và khả năng cạnh tranh trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) - nơi mà hãng bị đánh giá là đang tụt lại sau các đối thủ như Google và OpenAI.
Thuế là trở ngại, nhưng Apple đủ sức xoay sở
Apple đã chuyển một phần chuỗi cung ứng sang Ấn Độ và Việt Nam từ nhiều năm trước để giảm phụ thuộc vào Trung Quốc, đồng thời sở hữu biên lợi nhuận cao và lợi thế về quản trị vận hành. Các yếu tố này giúp công ty có thể ứng phó linh hoạt với những thay đổi chính sách bất ngờ như thuế quan.
Việc Apple công bố đầu tư thêm 100 tỷ USD để sản xuất linh kiện iPhone tại Mỹ - dù không tác động trực tiếp đến chính sách thuế, cũng giúp hãng lấy lòng chính quyền Mỹ, nhất là khi Trump từng nhiều lần kêu gọi Apple sản xuất tại nội địa.
Tuy vậy, các chính sách thuế thay đổi liên tục khiến giới phân tích cảnh báo vẫn còn rủi ro tiềm tàng. Hiện tại, chỉ có Ấn Độ và Trung Quốc đủ năng lực sản xuất iPhone quy mô lớn cho thị trường Mỹ, và Apple không thể dễ dàng chuyển hướng các mẫu iPhone dành cho thị trường khác vào Mỹ do khác biệt về cấu hình, như việc iPhone bán tại Mỹ không có khe SIM vật lý và hỗ trợ mạng 5G tần số cao.
Bài toán AI: Thách thức dài hạn lớn nhất
Apple đang bị coi là chậm chân trong cuộc đua AI. Bản nâng cấp lớn cho trợ lý ảo Siri bị trì hoãn, khiến hãng chưa thể bắt kịp các tính năng “trợ lý thông minh” mà Google và OpenAI đang triển khai. Đối thủ Google thậm chí đã chế giễu sự chậm trễ này trong quảng cáo cho dòng Pixel 10.
Trong khi các công ty như Nvidia và Microsoft gặt hái thành quả từ đầu tư AI – chạm mốc vốn hóa 4.000 tỷ USD – Apple vẫn chủ yếu là công ty phần cứng tiêu dùng, chưa tham gia sâu vào cung cấp nền tảng AI như chip, đám mây hay mô hình học máy.
Tuy nhiên, Apple vẫn ghi nhận kết quả kinh doanh khả quan trong quý kết thúc tháng 6, vượt kỳ vọng về doanh số iPhone, bao gồm cả tại Trung Quốc. Trong cuộc họp báo cáo lợi nhuận, Cook khẳng định: “Chúng tôi xem AI là một trong những công nghệ có ảnh hưởng sâu rộng nhất của thời đại này,” và cho biết Apple đang tích hợp AI trên toàn bộ thiết bị và nền tảng của hãng.
Nhưng theo các chuyên gia, Apple không thể để tụt hậu quá xa nếu muốn giữ vững vị thế trong lĩnh vực điện thoại thông minh. Nếu không nhanh chóng cải thiện năng lực AI, công ty có thể mở đường cho các đối thủ như Samsung, Google và Qualcomm vượt lên trong cuộc đua công nghệ.
