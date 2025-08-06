Philippines tạm dừng xuất khẩu gạo, ảnh hưởng đến các nhà xuất khẩu láng giềng ASEAN
V.N (Theo Reuters)
06/08/2025 3:52 PM (GMT+7)
Philippines, một trong những nước nhập khẩu gạo lớn nhất thế giới, vừa thông báo sẽ tạm dừng nhập khẩu gạo trong 60 ngày kể từ ngày 1/9 để bảo vệ nông dân địa phương bị ảnh hưởng bởi giá gạo giảm trong mùa thu hoạch.
Ngày 6/8, Bộ trưởng Truyền thông Dave Gomez cho biết, Tổng thống Ferdinand Marcos Jr đã ra lệnh đình chỉ việc nhập khẩu gạo, và cho biết thêm rằng khả năng tăng thuế đối với gạo nhập khẩu hiện đã bị loại trừ.
Philippines đã nhập khẩu 4,8 triệu tấn gạo vào năm ngoái, trong đó các nước láng giềng Đông Nam Á là Việt Nam và Thái Lan nằm trong số các nhà cung cấp chính. Hiện vẫn chưa rõ liệu có đơn hàng nào đang chờ xử lý bị ảnh hưởng bởi việc tạm dừng này hay không.
Động thái của ông Marcos diễn ra khi dữ liệu cho thấy sản lượng nông nghiệp và thủy sản tăng 5,7% trong quý 2 so với cùng kỳ năm trước, đạt 437,53 tỷ peso (7,6 tỷ USD), đánh dấu mức tăng trưởng nhanh nhất trong 8 năm.
Sản lượng gạo tăng trưởng hàng năm 13,9%, tăng mạnh so với mức tăng trưởng 0,3% trong quý đầu tiên.
Giá gạo giảm đã giúp làm chậm lạm phát hàng năm xuống mức thấp nhất trong gần 6 năm là 0,9% vào tháng Bảy, sau khi chính phủ ban bố "tình trạng khẩn cấp về an ninh lương thực" vào đầu năm nay để giảm giá gạo, vốn được xem là mặt hàng lương thực thiết yếu quốc gia.
Dữ liệu tăng trưởng kinh tế công bố hôm thứ Năm dự kiến cho thấy nền kinh tế tăng trưởng 5,4% trong quý 2, tương đương với tốc độ tăng trưởng của quý trước, theo cuộc thăm dò
.
