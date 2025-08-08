WSJ: Lý do khiến các hãng xe toàn cầu thiệt hại tới 12 tỷ USD
V.N (Theo RT, WSJ)
08/08/2025 4:37 PM (GMT+7)
Thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump khiến các hãng xe toàn cầu thiệt hại 12 tỷ USD - theo báo Mỹ The Wall Street Journal. Lợi nhuận ròng của các hãng xe hàng đầu có thể giảm tới 25%
Theo tờ Wall Street Journal (WSJ), kể từ khi chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt các mức thuế thương mại mới, 14 hãng sản xuất ô tô toàn cầu đã chịu thiệt hại gần 12 tỷ USD – và con số này dự kiến sẽ còn tăng mạnh cho đến cuối năm.
Các mức thuế mới được ông Trump công bố hồi tháng 4, nhắm vào 185 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thuế 10% trên toàn bộ xe và linh kiện nhập khẩu có hiệu lực từ ngày 5/4, sau đó là các mức thuế theo từng quốc gia được áp dụng từ ngày 9/4.
Theo phân tích được WSJ công bố hôm thứ Năm 7/8, Toyota là hãng chịu thiệt hại lớn nhất, khoảng 3 tỷ USD chỉ riêng trong quý II – và ước tính tổng mức ảnh hưởng từ thuế quan sẽ lên tới 9,5 tỷ USD vào cuối năm tài khóa (kết thúc vào tháng 3/2026).
Volkswagen được cho là đã mất khoảng 1,5 tỷ USD, trong khi Ford và General Motors mỗi hãng báo lỗ hơn 1 tỷ USD trong quý II.
Tesla là hãng ít bị ảnh hưởng nhất trong số các hãng xe lớn, với mức lỗ ước tính khoảng 300 triệu USD.
WSJ cũng cho biết 10 hãng xe toàn cầu lớn nhất (không bao gồm các nhà sản xuất Trung Quốc) có thể chứng kiến lợi nhuận ròng giảm 25% vào cuối năm nay.
Liên minh châu Âu và Nhật Bản hiện đang đàm phán với Washington để giảm thuế. Theo các nguồn tin, Mỹ hiện đang áp mức thuế 27,5% đối với xe sản xuất tại EU, trong khi Brussels muốn hạ xuống còn 15% để đổi lấy việc EU cũng cắt giảm mức thuế 10% đang áp lên xe Mỹ. Nhật Bản đã đạt được thỏa thuận tương tự vào tháng 7, trong đó thuế đối với xe Nhật tại Mỹ được giảm xuống 15% trong khuôn khổ một thỏa thuận song phương lớn hơn.
Các khoản thua lỗ nói trên diễn ra trong bối cảnh doanh số bán xe của các hãng phương Tây sụt giảm tại cả châu Âu lẫn Trung Quốc, do chịu sức ép ngày càng lớn từ các hãng xe điện Trung Quốc tăng trưởng nhanh chóng.
Trong nửa đầu năm 2025, các hãng xe Trung Quốc đã tăng gấp đôi thị phần tại châu Âu lên 5,1%. Tại Trung Quốc, doanh số của Porsche giảm 28%, buộc hãng phải đóng cửa một số đại lý. GM và các hãng khác cũng báo lỗ do nhu cầu thị trường sụt giảm.
Hôm thứ Năm, chính quyền Trump tiếp tục mở rộng chính sách thuế quan, áp đặt thêm hoặc tăng thuế đối với gần 70 quốc gia khác, bao gồm Anh, Thụy Sĩ, Brazil, Ấn Độ và Đài Loan.
