Hốt hoảng vì giá cả tăng cao, người Mỹ vội vã cắt giảm chi tiêu

Bên trong một siêu thị ở New York. Ảnh: Reuters.

Áp lực rõ rệt

Người tiêu dùng ngày càng tìm kiếm những món hàng có giá rẻ hơn, theo các báo cáo lợi nhuận và phát biểu của lãnh đạo doanh nghiệp trong hai tuần qua. Các chuyên gia trong ngành dự báo biên lợi nhuận sẽ bị thu hẹp do các công ty không thể tiếp tục dựa vào việc tăng giá để thúc đẩy doanh thu. Procter & Gamble cho biết các mức thuế do Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra đã khiến giá một số sản phẩm của hãng tăng lên.

Theo các nhà nghiên cứu chính sách tại Budget Lab của Đại học Yale và Quỹ Nghiên cứu về Cơ hội Bình đẳng (Foundation for Research on Equal Opportunity), các mức thuế thường được các nhà nhập khẩu chuyển sang cho người tiêu dùng. Nhiều khả năng thuế sẽ ảnh hưởng nặng nề nhất đến những người Mỹ có thu nhập thấp.

"Thực sự có cảm giác rằng một số nhóm người tiêu dùng - đặc biệt là nhóm thu nhập thấp, đang chịu áp lực rõ rệt vào thời điểm hiện tại" - Giám đốc tài chính Adam Rymer của Chipotle Mexican Grill cho biết.

Định nghĩa “thu nhập thấp” có thể khác nhau tùy vào số lượng người phụ thuộc trong gia đình và khu vực sinh sống.

Tập đoàn tiêu dùng P&G - được xem như chỉ báo của toàn ngành, đã đưa ra dự báo thận trọng cho năm tài chính sắp tới, với lý do người tiêu dùng ở mọi nhóm thu nhập đều đang siết chặt chi tiêu do các chính sách thuế của ông Trump, chiến dịch siết nhập cư, cùng với lãi suất và lạm phát tăng cao.

CEO James Quincey của Coca-Cola cho biết, hãng đang tiếp thị các loại nước ngọt giá phải chăng hơn tới nhóm khách hàng thu nhập thấp, trong khi hãng bia Molson Coors cho biết nhóm khách này đang tìm mua các gói sản phẩm nhỏ hơn.

Người tiêu dùng thận trọng

Người tiêu dùng đã bắt đầu thắt chặt hầu bao khi lạm phát tăng và các công ty tiếp tục tăng giá các mặt hàng thiết yếu như sô-cô-la Hershey và bột giặt Tide. Các chương trình trợ cấp thực phẩm liên bang cũng sắp bị cắt giảm. Khoản tiết kiệm mà người tiêu dùng tích lũy được trong đại dịch nay đã cạn kiệt.

“Việc thu hút lại nhóm khách hàng thu nhập thấp là điều sống còn, vì họ thường ghé thăm nhà hàng của chúng tôi thường xuyên hơn nhóm trung và cao cấp” - CEO Chris Kempczinski của McDonald’s nói. Ông cho biết số lượt đến từ nhóm thu nhập thấp trong toàn ngành đồ ăn nhanh đã giảm ở mức hai con số so với năm ngoái, và tăng trưởng việc làm yếu trong tháng 7 khiến họ càng thêm lo lắng.

Sự thận trọng của người tiêu dùng cũng thể hiện qua những dịp chi tiêu lớn như mùa mua sắm tựu trường hiện đang diễn ra, theo nhà phân tích Dana Telsey của Telsey Advisory Group.

Dữ liệu từ Bank of America cho thấy chi tiêu qua thẻ tín dụng của các hộ gia đình thu nhập thấp đã giảm trong 3 tháng tính đến tháng Sáu so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi chi tiêu của nhóm trung và cao lại tăng. Một trong số ít điểm sáng là thị trường lao động vẫn giữ được sự ổn định, giúp tránh được những tác động tồi tệ nhất - theo nhận định của các chuyên gia và lãnh đạo doanh nghiệp.

Đồ ăn giá thấp

Để thu hút người tiêu dùng có ngân sách eo hẹp, các chuỗi đồ ăn nhanh đang gói gọn một số món ăn với mức giá khoảng 5 USD, nhưng nhóm thu nhập thấp vẫn tìm kiếm những mức giá còn tốt hơn. McDonald’s cho biết doanh số bán món snack wrap giá 2,99 USD vừa tái ra mắt đang “rất khả quan".

Taco Bell trong năm nay đã giới thiệu các sản phẩm giá từ 1 đến 3 USD như nước ngọt và burrito, giúp nhu cầu tại chuỗi đồ ăn Tex-Mex này giữ vững. Tuy nhiên, theo báo cáo lợi nhuận tuần này của tập đoàn Yum Brands, doanh số của các sản phẩm đắt tiền hơn như pizza và xô gà rán tại Pizza Hut và KFC lại yếu kém.

Hãng thực phẩm đóng gói Kraft Heinz cho biết họ không kỳ vọng tình hình sẽ cải thiện trong năm nay và đang nỗ lực giữ giá sản phẩm thấp hơn, bao gồm việc giới thiệu các gói kích cỡ lớn có giá trị hơn.

“Người tiêu dùng hiện nay - khác với vài năm trước khi lạm phát đang ở đỉnh điểm, họ không còn có khoản tiết kiệm như hồi 2022 và 2023” - bà Katherine Cullen, phó chủ tịch bộ phận nghiên cứu người tiêu dùng tại Hiệp hội Bán lẻ Quốc gia (NRF), cho biết. “Chúng tôi thấy điều này đặc biệt rõ rệt ở nhóm thu nhập thấp”.

Hãng giày Adidas của Đức cho biết họ sẽ phải cân nhắc tác động của việc tăng giá lên doanh số bán giày, nhằm bù đắp thuế quan.

“Chúng tôi dự đoán người tiêu dùng sẽ tiếp tục giảm chi tiêu trong nửa cuối năm khi các tác động từ thuế quan bắt đầu lan rộng" - Giám đốc tài chính Mark Mason của Citigroup phát biểu trong một cuộc gọi với báo giới.