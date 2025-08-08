Ông Trump đề cử nhân vật ủng hộ chính sách thuế vào ghế thống đốc Cục Dự trữ Liên bang





Stephen Miran vừa được ông Trump đề cử vào ghế thống đốc của Fed. Ảnh: GI.

Hiện tại, Miran là Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế. Ông được công nhận là người đã xây dựng nền tảng lý luận cho chính sách thuế quan quy mô lớn của ông Trump và là một tiếng nói quan trọng ủng hộ chương trình nghị sự kinh tế của Trump kể từ khi đảm nhiệm vai trò này.

Miran sẽ thay thế vị trí bỏ trống do Adriana Kugler để lại. Bà được cựu Tổng thống Joe Biden bổ nhiệm vào năm 2023. Nhiệm kỳ của bà dự kiến kết thúc vào tháng Một năm tới, nhưng tuần trước bà tuyên bố từ chức mà không nêu rõ lý do.

“Tôi nghĩ chiếc ghế này rất quan trọng đối với tổng thống” - Miran nói với CNBC hôm thứ Tư.

Nếu được Thượng viện phê chuẩn, sự xuất hiện của Miran nhiều khả năng sẽ bổ sung thêm một tiếng nói ủng hộ việc hạ lãi suất tại Fed. Trong cuộc họp tháng 7, các nhà hoạch định chính sách của Fed đã bỏ phiếu giữ nguyên chi phí vay mượn lần thứ năm liên tiếp, tuy nhiên đã có hơn một thành viên Hội đồng Thống đốc phản đối quyết định này - điều chưa từng xảy ra trong hơn ba thập kỷ.

Hiện chưa rõ liệu Thượng viện có thể xúc tiến kịp để Miran kịp tham dự cuộc họp chính sách tiếp theo của Fed, dự kiến diễn ra ngày 16–17/9 hay không.

“Quy trình phê chuẩn sẽ mất vài tuần, có thể lên tới hai tháng” - Brian Gardner, chiến lược gia chính sách cấp cao tại Washington của công ty Stifel, nói với CNN.

Nếu được phê chuẩn, Miran sẽ có cơ hội được đề bạt làm Chủ tịch Fed. Ông cũng đang đi theo con đường mà các cựu Chủ tịch Fed như Janet Yellen và Ben Bernanke từng đi qua - đều từng giữ chức Chủ tịch Hội đồng Cố vấn Kinh tế trước khi lãnh đạo ngân hàng trung ương Mỹ.

Theo quy định của Fed, Chủ tịch chỉ có thể được lựa chọn từ các thành viên hiện tại trong Hội đồng Thống đốc. Ông Powell - người đã nhiều lần bị Tổng thống chỉ trích, vẫn chưa tiết lộ liệu ông có tiếp tục ở lại Hội đồng sau khi kết thúc nhiệm kỳ Chủ tịch vào tháng 5/2026 hay không. Nhiệm kỳ của Powell trong Hội đồng còn kéo dài đến năm 2028, vì vậy về lý thuyết, ông vẫn có thể ở lại với tư cách là một Thống đốc Fed.

Tuy nhiên, các Chủ tịch Fed thường rời khỏi Hội đồng hoàn toàn sau khi kết thúc nhiệm kỳ.

Stephen Miran là ai?

Là một nhà kinh tế được đào tạo tại Harvard và có nhiều công trình học thuật được công bố, Miran đã làm việc với các vấn đề liên quan đến chính sách tài khóa và thương mại suốt sự nghiệp - từ thời gian làm việc trong chính phủ đến giai đoạn làm việc tại các công ty đầu tư.

Ông từng phục vụ trong Bộ Tài chính dưới thời ông Trump trong nhiệm kỳ đầu và cũng từng là nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Manhattan - một tổ chức tư tưởng bảo thủ, cũng như chiến lược gia cao cấp tại Hudson Bay Capital - một công ty đầu tư toàn cầu.

Miran bắt đầu thu hút sự chú ý của Phố Wall sau bài nghiên cứu tháng 11/2024 của ông, trong đó ông đề xuất một cách tiếp cận lấy thuế quan làm trung tâm để tái cân bằng thâm hụt thương mại của Mỹ.

Ông vẫn kiên định ủng hộ việc sử dụng thuế quan để tái định hình thương mại toàn cầu.

“Họ từng dự đoán rằng các mức thuế của chúng ta sẽ khiến các đối tác thương mại trả đũa mạnh mẽ, rằng họ sẽ tìm cách trừng phạt doanh nghiệp và người lao động Mỹ vì điều đó - nhưng không gì xa sự thật hơn” - Miran nói với Fox Business vào thứ Năm, chỉ vài giờ trước khi Trump công bố đề cử. “Chính sách này đã đem lại thành công to lớn cho người lao động Mỹ”.

Tuy vậy, ông ít lên tiếng về chính sách tiền tệ của Fed, dù từng khẳng định rằng ông ủng hộ việc hạ lãi suất.

“Tôi nghĩ chúng ta phải thừa nhận rằng tổng thống có một thành tích xuất sắc về vấn đề lãi suất” - Miran nói với CNBC hôm thứ Sáu. “Và ông ấy một lần nữa sẽ được chứng minh là đúng khi cho rằng lãi suất thấp là điều phù hợp”.