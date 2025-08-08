Doanh số bán PlayStation 5 vượt 80 triệu: Sony đang tiến gần đến kỷ lục của các thế hệ trước

V.N (Theo Mezha)

08/08/2025 7:50 PM (GMT+7)

Ngày 7/8, Sony công bố tính đến 30/6/2025, tổng doanh số PlayStation 5 đã đạt 80,3 triệu máy. Con số này đưa máy chơi game này ngang bằng với Xbox 360 (84 triệu máy) và gần hơn với PS3 (87 triệu máy), mặc dù vẫn còn kém xa kỷ lục của PS4 (hơn 117 triệu máy).


Ảnh: Mezha.

Trong quý đầu tiên của năm tài chính, công ty đã bán được 2,5 triệu máy PS5, tăng 100 nghìn máy so với cùng kỳ năm 2024. Tổng cộng, 65,9 triệu trò chơi dành cho PS4 và PS5 đã được bán ra, trong đó có 6,9 triệu trò chơi độc quyền của Sony. Phiên bản kỹ thuật số chiếm 83% tổng doanh số, khẳng định xu hướng từ bỏ phiên bản vật lý.

Số lượng người dùng PlayStation Network đang hoạt động đã tăng lên 123 triệu, tăng 7 triệu so với năm ngoái. Doanh thu từ mảng trò chơi đạt 936,5 tỷ Yên (1,02 tỷ USD), tăng 127% so với năm 2024.

Bất chấp những khó khăn với các dịch vụ trực tiếp, Sony vẫn tiếp tục đầu tư vào hệ sinh thái PS5. Công ty đã tăng cường tham gia vào các dự án thể thao điện tử, ký kết hợp đồng với Bandai Namco (Tekken 8) và VALORANT Champions Tour thông qua thương hiệu INZONE.

PS5 sẽ tròn năm tuổi vào tháng 11. Nếu doanh số tiếp tục tăng trưởng với tốc độ này, chiếc máy chơi game này có cơ hội đạt mốc 100 triệu máy bán ra - giống như PS4 đã làm được trong 5 năm 7 tháng.

Bên cạnh đó, những thông tin nội bộ đầu tiên về PlayStation 6 đã xuất hiện trực tuyến. Chiếc máy chơi game mới của Sony có thể có hiệu năng gấp 3 lần mà vẫn giữ nguyên mức giá 499 USD.

Tham khảo thêm
Ông Trump đề cử nhân vật ủng hộ chính sách thuế vào ghế thống đốc Cục Dự trữ Liên bang

Ông Trump đề cử nhân vật ủng hộ chính sách thuế vào ghế thống đốc Cục Dự trữ Liên bang

08/08/2025 7:50 PM

WSJ: Lý do khiến các hãng xe toàn cầu thiệt hại tới 12 tỷ USD

WSJ: Lý do khiến các hãng xe toàn cầu thiệt hại tới 12 tỷ USD

08/08/2025 7:50 PM

Icon
Thiếu niên 15 tuổi trở thành triệu phú nhờ bán trò chơi mà cậu phát minh ra khi mới 7 tuổi

Thiếu niên 15 tuổi trở thành triệu phú nhờ bán trò chơi mà cậu phát minh ra khi mới 7 tuổi

Alex Butler, 15 tuổi, đã phát minh ra một trò chơi bài khi mới 7 tuổi và cùng bố mẹ biến nó thành một doanh nghiệp triệu USD nhờ bán trên Amazon.

Cửa hàng tiện lợi chống cô đơn - mô hình kỳ lạ mới xuất hiện ở Hàn Quốc

Cửa hàng tiện lợi chống cô đơn - mô hình kỳ lạ mới xuất hiện ở Hàn Quốc

Đối mặt với dân số già hóa và cô đơn ngày càng tăng, thành phố Seoul của Hàn Quốc đã lập Ban chống cô đơn và mở những cửa hàng tiện lợi để người dân có thể ghé thăm và kết nối xã hội.

Trung Quốc: Chiến lược và bí quyết nâng tầm thương hiệu 'Made in China'

Trung Quốc: Chiến lược và bí quyết nâng tầm thương hiệu "Made in China"

Khi đổi mới sáng tạo và thiết kế nổi lên như những động lực tăng trưởng mới, ngành sản xuất của Trung Quốc đang chuyển hướng từ mở rộng dựa trên quy mô sang biến đổi theo định hướng giá trị.

Doanh số bán PlayStation 5 vượt 80 triệu: Sony đang tiến gần đến kỷ lục của các thế hệ trước

Doanh số bán PlayStation 5 vượt 80 triệu: Sony đang tiến gần đến kỷ lục của các thế hệ trước

Ngày 7/8, Sony công bố tính đến 30/6/2025, tổng doanh số PlayStation 5 đã đạt 80,3 triệu máy. Con số này đưa máy chơi game này ngang bằng với Xbox 360 (84 triệu máy) và gần hơn với PS3 (87 triệu máy), mặc dù vẫn còn kém xa kỷ lục của PS4 (hơn 117 triệu máy).

Labubu và cơn nghiện tiêu dùng nhấn chìm hy vọng chặn đứng đại dịch nhựa toàn cầu: Trung Quốc trở thành tâm bão

Labubu và cơn nghiện tiêu dùng nhấn chìm hy vọng chặn đứng đại dịch nhựa toàn cầu: Trung Quốc trở thành tâm bão

Trào lưu búp bê nhựa bùng nổ tại Trung Quốc khiến nỗ lực toàn cầu nhằm kiểm soát ô nhiễm nhựa đang gặp trở ngại lớn.

Hốt hoảng vì giá cả tăng cao, người Mỹ vội vã cắt giảm chi tiêu

Hốt hoảng vì giá cả tăng cao, người Mỹ vội vã cắt giảm chi tiêu

Các hộ gia đình thu nhập thấp tại Mỹ đang cắt giảm chi tiêu cho việc ăn ngoài, du lịch và cả những mặt hàng thiết yếu như tã lót, nước ngọt và bia, trong bối cảnh thuế nhập khẩu mới của Mỹ dự kiến sẽ tiếp tục đẩy giá cả tăng cao hơn nữa, theo các giám đốc điều hành của Procter & Gamble, Coca-Cola và Chipotle Mexican Grill.

Tiêu dùng

Cho quần áo vào tủ lạnh để nhanh khô - mẹo hay có thể bạn chưa biết

Cho quần áo vào tủ lạnh để nhanh khô - mẹo hay có thể bạn chưa biết

Những kiểu tóc đẹp nhất 2025 không bao giờ sợ lỗi mốt

Những kiểu tóc đẹp nhất 2025 không bao giờ sợ lỗi mốt

Freeship sẽ là một trong những trụ cột của Shopee trong năm 2025

Freeship sẽ là một trong những trụ cột của Shopee trong năm 2025

Doanh nghiệp

Bất ngờ công ty bầu Đức trả nợ hơn 1.000 tỷ đồng trái phiếu

Bất ngờ công ty bầu Đức trả nợ hơn 1.000 tỷ đồng trái phiếu

Phân bón Dầu khí Cà Mau mở cửa hàng nông nghiệp đô thị đầu tiên tại TP.HCM

Phân bón Dầu khí Cà Mau mở cửa hàng nông nghiệp đô thị đầu tiên tại TP.HCM

HEINEKEN mang “Tết An Vui” đến với người dân

HEINEKEN mang “Tết An Vui” đến với người dân

Thiếu niên 15 tuổi trở thành triệu phú nhờ bán trò chơi mà cậu phát minh ra khi mới 7 tuổi

Thiếu niên 15 tuổi trở thành triệu phú nhờ bán trò chơi mà cậu phát minh ra khi mới 7 tuổi

Alex Butler, 15 tuổi, đã phát minh ra một trò chơi bài khi mới 7 tuổi và cùng bố mẹ biến nó thành một doanh nghiệp triệu USD nhờ bán trên Amazon.

Cửa hàng tiện lợi chống cô đơn - mô hình kỳ lạ mới xuất hiện ở Hàn Quốc

Cửa hàng tiện lợi chống cô đơn - mô hình kỳ lạ mới xuất hiện ở Hàn Quốc

Đối mặt với dân số già hóa và cô đơn ngày càng tăng, thành phố Seoul của Hàn Quốc đã lập Ban chống cô đơn và mở những cửa hàng tiện lợi để người dân có thể ghé thăm và kết nối xã hội.

Trung Quốc: Chiến lược và bí quyết nâng tầm thương hiệu "Made in China"

Trung Quốc: Chiến lược và bí quyết nâng tầm thương hiệu 'Made in China'

Khi đổi mới sáng tạo và thiết kế nổi lên như những động lực tăng trưởng mới, ngành sản xuất của Trung Quốc đang chuyển hướng từ mở rộng dựa trên quy mô sang biến đổi theo định hướng giá trị.

Doanh số bán PlayStation 5 vượt 80 triệu: Sony đang tiến gần đến kỷ lục của các thế hệ trước

Doanh số bán PlayStation 5 vượt 80 triệu: Sony đang tiến gần đến kỷ lục của các thế hệ trước

Ngày 7/8, Sony công bố tính đến 30/6/2025, tổng doanh số PlayStation 5 đã đạt 80,3 triệu máy. Con số này đưa máy chơi game này ngang bằng với Xbox 360 (84 triệu máy) và gần hơn với PS3 (87 triệu máy), mặc dù vẫn còn kém xa kỷ lục của PS4 (hơn 117 triệu máy).

Labubu và cơn nghiện tiêu dùng nhấn chìm hy vọng chặn đứng đại dịch nhựa toàn cầu: Trung Quốc trở thành tâm bão

Labubu và cơn nghiện tiêu dùng nhấn chìm hy vọng chặn đứng đại dịch nhựa toàn cầu: Trung Quốc trở thành tâm bão

Trào lưu búp bê nhựa bùng nổ tại Trung Quốc khiến nỗ lực toàn cầu nhằm kiểm soát ô nhiễm nhựa đang gặp trở ngại lớn.

Hốt hoảng vì giá cả tăng cao, người Mỹ vội vã cắt giảm chi tiêu

Hốt hoảng vì giá cả tăng cao, người Mỹ vội vã cắt giảm chi tiêu

Các hộ gia đình thu nhập thấp tại Mỹ đang cắt giảm chi tiêu cho việc ăn ngoài, du lịch và cả những mặt hàng thiết yếu như tã lót, nước ngọt và bia, trong bối cảnh thuế nhập khẩu mới của Mỹ dự kiến sẽ tiếp tục đẩy giá cả tăng cao hơn nữa, theo các giám đốc điều hành của Procter & Gamble, Coca-Cola và Chipotle Mexican Grill.