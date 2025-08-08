Doanh số bán PlayStation 5 vượt 80 triệu: Sony đang tiến gần đến kỷ lục của các thế hệ trước





Ảnh: Mezha.

Trong quý đầu tiên của năm tài chính, công ty đã bán được 2,5 triệu máy PS5, tăng 100 nghìn máy so với cùng kỳ năm 2024. Tổng cộng, 65,9 triệu trò chơi dành cho PS4 và PS5 đã được bán ra, trong đó có 6,9 triệu trò chơi độc quyền của Sony. Phiên bản kỹ thuật số chiếm 83% tổng doanh số, khẳng định xu hướng từ bỏ phiên bản vật lý.

Số lượng người dùng PlayStation Network đang hoạt động đã tăng lên 123 triệu, tăng 7 triệu so với năm ngoái. Doanh thu từ mảng trò chơi đạt 936,5 tỷ Yên (1,02 tỷ USD), tăng 127% so với năm 2024.

Bất chấp những khó khăn với các dịch vụ trực tiếp, Sony vẫn tiếp tục đầu tư vào hệ sinh thái PS5. Công ty đã tăng cường tham gia vào các dự án thể thao điện tử, ký kết hợp đồng với Bandai Namco (Tekken 8) và VALORANT Champions Tour thông qua thương hiệu INZONE.

PS5 sẽ tròn năm tuổi vào tháng 11. Nếu doanh số tiếp tục tăng trưởng với tốc độ này, chiếc máy chơi game này có cơ hội đạt mốc 100 triệu máy bán ra - giống như PS4 đã làm được trong 5 năm 7 tháng.

Bên cạnh đó, những thông tin nội bộ đầu tiên về PlayStation 6 đã xuất hiện trực tuyến. Chiếc máy chơi game mới của Sony có thể có hiệu năng gấp 3 lần mà vẫn giữ nguyên mức giá 499 USD.