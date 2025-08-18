Ngày 18/8, UBND TP.Đà Nẵng ban hành Quyết định số 1012/QĐ-UBND chuyển giao chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với các khu công nghiệp nằm ngoài Khu kinh tế mở Chu Lai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (cũ) từ Ban Quản lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam về Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng.

Theo quyết định, từ ngày 18/8, Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc, Khu công nghiệp Đông Quế Sơn, Khu công nghiệp Thuận Yên và các khu công nghiệp được quy hoạch trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trước đây nhưng không nằm trong phạm vi quản lý của Khu kinh tế mở Chu Lai được chuyển giao về Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng trực tiếp quản lý.

Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các Khu công nghiệp Đà Nẵng quản lý thêm nhiều khu công nghiệp. Ảnh: Đình Thiên

Trong số những khu công nghiệp được chuyển giao, Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc tổng diện tích quy hoạch 418ha, Khu công nghiệp Thuận Yên có quy mô trên 230ha, Khu công nghiệp Đông Quế Sơn có diện tích hơn 211ha.

Trước khi tiếp nhận thêm các ban quản lý từ tỉnh Quảng Nam cũ, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng đang quản lý các Khu công nghiệp Đà Nẵng, Hòa Khánh, Cẩm Lệ, Liên Chiểu, Hòa Khánh mở rộng, Dịch vụ thủy sản Thọ Quang, Hòa Ninh và Khu công nghệ cao, Khu công nghệ thông tin tập trung và Trung tâm thương mại tự do.