TP.HCM duy trì hoạt động Tổ công tác 5013, gỡ vướng cấp sổ hồng nhà ở
Gia Linh
15/08/2025 8:15 AM (GMT+7)
Lãnh đạo TP.HCM yêu cầu duy trì hoạt động của Tổ công tác 5031 giải quyết các nội dung liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ hồng).
Duy trì hoạt động Tổ công tác 5013 gỡ vướng cấp sổ hồng
Ngày 14/8, Văn phòng UBND TP.HCM cho biết Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được vừa chỉ đạo yêu cầu duy trì hoạt động của Tổ công tác giải quyết các nội dung liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) cho tổ chức, cá nhân tại các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn thành phố (Tổ công tác 5013).
Sau hơn 8 tháng hoạt động, Tổ công tác đã tổ chức 33 cuộc họp nhằm tháo gỡ vướng mắc cho 176 dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn, với tổng số lượng căn hộ, nhà ở đã tổ chức họp tháo gỡ là 108.170 căn hộ, căn nhà, thửa đất, officetel, cửa hàng và hơn 1.247 sản phẩm khác. Giá trị hợp đồng chuyển nhượng các hồ sơ đã chuyển thuế đạt hơn 118.900 tỷ đồng, mang lại nguồn thu thuế trước bạ cho ngân sách thành phố hơn 594 tỷ đồng.
Trước kết quả Tổ công tác 5013 đạt được, lãnh đạo TP.HCM đã quyết định tiếp tục duy trì hoạt động của đơn vị, để tạo cơ chế hỗ trợ gỡ vướng cấp sổ hồng dự án, đảm bảo quyền lợi cho người dân.
Lãnh đạo TP.HCM đã giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, các cơ quan liên quan để thực hiện rà soát và tham mưu UBND thành phố kiện toàn các thành viên của Tổ công tác và tổ giúp việc cho Tổ công tác.
Các đơn vị như Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Trung tâm Chuyển đổi số được giao có nhiệm vụ căn cứ chức năng, nhiệm vụ và nội dung báo cáo để tiếp tục thực hiện các nội dung đề nghị của Tổ công tác 5013 nhằm tháo gỡ các nhóm khó khăn, vướng mắc đã được xác định để cấp sổ hồng cho người mua nhà tại các dự án còn vướng mắc.
Được biết, Tổ Công tác 5013 được thành lập theo Quyết định số 5013/QĐ-UBND ngày 5/11/2024. Đây là tổ công tác chuyên trách giải quyết các vướng mắc liên quan việc cấp sổ hồng cho tổ chức, cá nhân tại các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn thành phố.
Trong quá trình hoạt động, Tổ Công tác 5013 xác định bảy nhóm vướng mắc chính, gồm: Quy định của pháp luật liên quan đến thủ tục giải quyết cấp sổ hồng cho người mua nhà tại các dự án; thực hiện nghĩa vụ của chủ đầu tư về điều tiết nhà ở xã hội, nghĩa vụ nhà ở tái định cư; thực hiện nghĩa vụ tài chính và nghĩa vụ tài chính bổ sung của chủ đầu tư tại các dự án.
Ngoài ra là các dự án đang trong quá trình thực hiện điều tra, thực hiện kết luận thanh tra, điều tra và thực hiện bản án của tòa án; chưa hoàn tất đầu tư, xây dựng và việc bàn giao hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tại dự án cho địa phương quản lý; rà soát lại pháp lý dự án vi phạm hành chính về trật tự xây dựng.
Đà Nẵng sẽ khởi công hàng loạt dự án lớn tổng vốn hơn 150 ngàn tỷ đồng
Đà Nẵng sẽ khởi công hàng loạt dự án lớn với tổng vốn hơn 150 ngàn tỷ đồng, thông tin vừa được Văn phòng UBND TP Đà Nẵng cho biết.
TP.HCM duy trì hoạt động Tổ công tác 5013, gỡ vướng cấp sổ hồng nhà ở
Lãnh đạo TP.HCM yêu cầu duy trì hoạt động của Tổ công tác 5031 giải quyết các nội dung liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ hồng).
HoREA: Đề xuất công nhận cá nhân nước ngoài là người sử dụng đất
Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) cho rằng Luật Đất đai 2024 hiện nay chưa công nhận đối tượng cá nhân nước ngoài nhập cảnh hợp pháp là người sử dụng đất, từ đó dẫn đến sự không đồng bộ giữa các quy định.
Gần 30 năm nằm bất động, khu đô thị mới Bình Quới – Thanh Đa sắp được hồi sinh
TP.HCM vừa ban hành Quyết định về duyệt điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị mới Bình Quới – Thanh Đa, mục đích tái khởi động dự án nằm “đắp chiếu” hàng chục năm qua.
TP.HCM sẽ công bố dự án đủ điều kiện cho thuê căn hộ ngắn hạn
Để siết chặt công tác quản lý, lãnh đạo TP.HCM vừa yêu cầu các đơn vị sớm rà soát, công bố danh mục các chung cư có căn hộ đủ điều kiện cho thuê lưu trú du lịch trên địa bàn.
106 dự án tại TP.HCM đã được gỡ vướng, trợ lực giúp thị trường tăng nhiệt
Các tháng đầu năm, TP.HCM đã có 106 dự án trên địa bàn được tháo gỡ, giải quyết với diện tích đất lên tới 1.276 ha và tổng vốn đầu tư hơn 500.000 tỷ đồng.