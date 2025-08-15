Duy trì hoạt động Tổ công tác 5013 gỡ vướng cấp sổ hồng

Ngày 14/8, Văn phòng UBND TP.HCM cho biết Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được vừa chỉ đạo yêu cầu duy trì hoạt động của Tổ công tác giải quyết các nội dung liên quan đến cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất (sổ hồng) cho tổ chức, cá nhân tại các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn thành phố (Tổ công tác 5013).

Sau hơn 8 tháng hoạt động, Tổ công tác đã tổ chức 33 cuộc họp nhằm tháo gỡ vướng mắc cho 176 dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn, với tổng số lượng căn hộ, nhà ở đã tổ chức họp tháo gỡ là 108.170 căn hộ, căn nhà, thửa đất, officetel, cửa hàng và hơn 1.247 sản phẩm khác. Giá trị hợp đồng chuyển nhượng các hồ sơ đã chuyển thuế đạt hơn 118.900 tỷ đồng, mang lại nguồn thu thuế trước bạ cho ngân sách thành phố hơn 594 tỷ đồng.

Trước kết quả Tổ công tác 5013 đạt được, lãnh đạo TP.HCM đã quyết định tiếp tục duy trì hoạt động của đơn vị, để tạo cơ chế hỗ trợ gỡ vướng cấp sổ hồng dự án, đảm bảo quyền lợi cho người dân.

TP.HCM duy trì hoạt động Tổ công tác 5013, gỡ vướng cấp sổ hồng nhà ở tại địa bàn. Ảnh: Gia Linh

Lãnh đạo TP.HCM đã giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, các cơ quan liên quan để thực hiện rà soát và tham mưu UBND thành phố kiện toàn các thành viên của Tổ công tác và tổ giúp việc cho Tổ công tác.

Các đơn vị như Sở Xây dựng, Sở Tài chính, Trung tâm Chuyển đổi số được giao có nhiệm vụ căn cứ chức năng, nhiệm vụ và nội dung báo cáo để tiếp tục thực hiện các nội dung đề nghị của Tổ công tác 5013 nhằm tháo gỡ các nhóm khó khăn, vướng mắc đã được xác định để cấp sổ hồng cho người mua nhà tại các dự án còn vướng mắc.

Được biết, Tổ Công tác 5013 được thành lập theo Quyết định số 5013/QĐ-UBND ngày 5/11/2024. Đây là tổ công tác chuyên trách giải quyết các vướng mắc liên quan việc cấp sổ hồng cho tổ chức, cá nhân tại các dự án phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn thành phố.

Trong quá trình hoạt động, Tổ Công tác 5013 xác định bảy nhóm vướng mắc chính, gồm: Quy định của pháp luật liên quan đến thủ tục giải quyết cấp sổ hồng cho người mua nhà tại các dự án; thực hiện nghĩa vụ của chủ đầu tư về điều tiết nhà ở xã hội, nghĩa vụ nhà ở tái định cư; thực hiện nghĩa vụ tài chính và nghĩa vụ tài chính bổ sung của chủ đầu tư tại các dự án.

Ngoài ra là các dự án đang trong quá trình thực hiện điều tra, thực hiện kết luận thanh tra, điều tra và thực hiện bản án của tòa án; chưa hoàn tất đầu tư, xây dựng và việc bàn giao hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội tại dự án cho địa phương quản lý; rà soát lại pháp lý dự án vi phạm hành chính về trật tự xây dựng.



