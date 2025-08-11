Tỷ phú Elon Musk cảnh báo 'OpenAI sẽ nuốt chửng Microsoft' khi CEO Sam Altman vừa công bố GPT-5
Phương Đăng (theo Pravda)
11/08/2025 12:48 AM (GMT+7)
CEO Tesla Elon Musk đã gửi lời cảnh báo tới CEO Microsoft Satya Nadella rằng “OpenAI sẽ nuốt chửng Microsoft” vào cùng thời điểm CEO Sam Altman công bố GPT-5 trên toàn bộ các nền tảng của OpenAI.
Trên mạng xã hội X hôm 8/8, CEO Nadella viết: “Hôm nay, GPT-5 chính thức ra mắt trên tất cả nền tảng của chúng tôi, bao gồm Microsoft 365 Copilot, GitHub Copilot và Azure AI Foundry. Đây là mô hình mạnh mẽ nhất từ đối tác OpenAI, mang đến bước tiến vượt bậc về khả năng suy luận, lập trình và hội thoại, tất cả đều được huấn luyện trên Azure".
Lãnh đạo Microsoft nhấn mạnh, mới chỉ 2 năm rưỡi kể từ khi CEO Altman cùng ông giới thiệu GPT-4 trên Bing, và tốc độ phát triển từ đó tới nay là “đáng kinh ngạc”. CEO Nadella kỳ vọng GPT-5 sẽ mở ra nhiều ứng dụng đột phá cho lập trình viên, doanh nghiệp và người dùng.
Tuy nhiên, CEO Tesla Elon Musk phản hồi ngắn gọn: “OpenAI sẽ nuốt chửng Microsoft”.
Và ông Nadella bất ngờ đáp lại: “Người ta đã cố gắng làm điều đó suốt 50 năm qua và đó chính là điều thú vị. Mỗi ngày, bạn học hỏi điều mới, đổi mới, hợp tác và cạnh tranh. Tôi cũng háo hức chờ Grok 4 trên Azure và mong đợi Grok 5".
Cursor AI – một trình soạn thảo mã nguồn dựa trên Visual Studio Code – xác nhận tích hợp GPT-5, gọi đây là “mô hình lập trình thông minh nhất mà chúng tôi từng thử nghiệm” và sẽ cho dùng miễn phí “trong thời gian tạm thời”. CEO Musk, người hậu thuẫn nền tảng Grok AI, phản bác: “Ngoại trừ việc Grok 4 Heavy vẫn là AI mạnh nhất".
Trước đó, CEO Altman chia sẻ rằng ông từng cảm thấy “bất lực” khi GPT-5 giải quyết hoàn hảo một vấn đề email hóc búa mà ông không làm được, gọi đây là “cảm giác kỳ lạ” khi chứng kiến tốc độ và độ chính xác của AI. Ông thừa nhận đã “cảm thấy sợ hãi” khi thử nghiệm GPT-5 và so sánh khoảnh khắc này với Dự án Manhattan, ám chỉ tiềm năng tác động lâu dài, dù không mang tính hủy diệt.
OpenAI tuyên bố GPT-5 là “mô hình thông minh tổng quát” và là bước tiến đáng kể hướng tới trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI), với khả năng xử lý tác vụ tự động, lập trình theo yêu cầu (“vibe coding”) và độ tin cậy cao hơn. CEO Altman so sánh: GPT-3 như học sinh cấp 3, GPT-4 như sinh viên đại học, còn GPT-5 đạt tầm chuyên gia tiến sĩ.
GPT-5 đã được OpenAI phát hành miễn phí cho tất cả người dùng trong bối cảnh cuộc đua AI toàn cầu ngày càng nóng lên.
ChatGPT được nâng cấp lớn: Thông minh hơn và ít có khả năng đánh lừa người dùng
OpenAI vừa ra mắt GPT-5, phiên bản nâng cấp của mô hình AI đứng sau ChatGPT, mà công ty tuyên bố nhanh hơn và mạnh mẽ hơn đáng kể so với thế hệ trước.
Trung Quốc gây áp lực Mỹ về chip AI trước cuộc gặp lãnh đạo hai nước
Trung Quốc muốn Mỹ nới lỏng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với những loại chip then chốt cho trí tuệ nhân tạo (AI) như một phần của thỏa thuận thương mại trước khi có khả năng diễn ra hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình, tờ Financial Times đưa tin hôm Chủ nhật.
Apple bị kiện vì cáo buộc đánh cắp công nghệ cho Apple Pay
Một công ty ví điện tử có trụ sở tại Texas đã kiện Apple với các cáo buộc nghiêm trọng như gian lận qua đường dây và chiếm đoạt bí mật thương mại, trong đó cáo buộc cho rằng các tính năng cốt lõi của Apple Pay dựa trên sáng chế của Fintiv.
WSJ: Lý do khiến các hãng xe toàn cầu thiệt hại tới 12 tỷ USD
Thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump khiến các hãng xe toàn cầu thiệt hại 12 tỷ USD - theo báo Mỹ The Wall Street Journal. Lợi nhuận ròng của các hãng xe hàng đầu có thể giảm tới 25%
Apple thoát đòn thuế iPhone từ Mỹ, nhưng lại đối mặt thách thức dài hạn
Apple vừa tránh được một đòn giáng nặng từ chính sách thuế mới của Tổng thống Donald Trump khi các mức thuế 25% bổ sung đối với hàng hóa Ấn Độ - nâng tổng mức thuế lên 50% - không áp dụng đối với điện thoại thông minh.
Nghiên cứu mới phát hiện mối nguy đáng sợ của ChatGPT với thanh thiếu niên gây sốc cho các bậc phụ huynh
Theo một nghiên cứu mới từ tổ chức giám sát Center for Countering Digital Hate (CCDH), ChatGPT có thể hướng dẫn trẻ 13 tuổi cách say rượu, sử dụng chất kích thích, che giấu rối loạn ăn uống, thậm chí soạn thảo thư tuyệt mệnh gửi cha mẹ - nếu được yêu cầu.
ChatGPT được nâng cấp lớn: Thông minh hơn và ít có khả năng đánh lừa người dùng
Trung Quốc gây áp lực Mỹ về chip AI trước cuộc gặp lãnh đạo hai nước
Trung Quốc muốn Mỹ nới lỏng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu đối với những loại chip then chốt cho trí tuệ nhân tạo (AI) như một phần của thỏa thuận thương mại trước khi có khả năng diễn ra hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình, tờ Financial Times đưa tin hôm Chủ nhật.