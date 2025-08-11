Tỷ phú Elon Musk cảnh báo 'OpenAI sẽ nuốt chửng Microsoft' khi CEO Sam Altman vừa công bố GPT-5

CEO Elon Musk (trái) và CEO Satya Nadella (phải). Ảnh Telegraphindia

Trên mạng xã hội X hôm 8/8, CEO Nadella viết: “Hôm nay, GPT-5 chính thức ra mắt trên tất cả nền tảng của chúng tôi, bao gồm Microsoft 365 Copilot, GitHub Copilot và Azure AI Foundry. Đây là mô hình mạnh mẽ nhất từ đối tác OpenAI, mang đến bước tiến vượt bậc về khả năng suy luận, lập trình và hội thoại, tất cả đều được huấn luyện trên Azure".

Lãnh đạo Microsoft nhấn mạnh, mới chỉ 2 năm rưỡi kể từ khi CEO Altman cùng ông giới thiệu GPT-4 trên Bing, và tốc độ phát triển từ đó tới nay là “đáng kinh ngạc”. CEO Nadella kỳ vọng GPT-5 sẽ mở ra nhiều ứng dụng đột phá cho lập trình viên, doanh nghiệp và người dùng.

Tuy nhiên, CEO Tesla Elon Musk phản hồi ngắn gọn: “OpenAI sẽ nuốt chửng Microsoft”.

Và ông Nadella bất ngờ đáp lại: “Người ta đã cố gắng làm điều đó suốt 50 năm qua và đó chính là điều thú vị. Mỗi ngày, bạn học hỏi điều mới, đổi mới, hợp tác và cạnh tranh. Tôi cũng háo hức chờ Grok 4 trên Azure và mong đợi Grok 5".

Cursor AI – một trình soạn thảo mã nguồn dựa trên Visual Studio Code – xác nhận tích hợp GPT-5, gọi đây là “mô hình lập trình thông minh nhất mà chúng tôi từng thử nghiệm” và sẽ cho dùng miễn phí “trong thời gian tạm thời”. CEO Musk, người hậu thuẫn nền tảng Grok AI, phản bác: “Ngoại trừ việc Grok 4 Heavy vẫn là AI mạnh nhất".

Trước đó, CEO Altman chia sẻ rằng ông từng cảm thấy “bất lực” khi GPT-5 giải quyết hoàn hảo một vấn đề email hóc búa mà ông không làm được, gọi đây là “cảm giác kỳ lạ” khi chứng kiến tốc độ và độ chính xác của AI. Ông thừa nhận đã “cảm thấy sợ hãi” khi thử nghiệm GPT-5 và so sánh khoảnh khắc này với Dự án Manhattan, ám chỉ tiềm năng tác động lâu dài, dù không mang tính hủy diệt.

OpenAI tuyên bố GPT-5 là “mô hình thông minh tổng quát” và là bước tiến đáng kể hướng tới trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI), với khả năng xử lý tác vụ tự động, lập trình theo yêu cầu (“vibe coding”) và độ tin cậy cao hơn. CEO Altman so sánh: GPT-3 như học sinh cấp 3, GPT-4 như sinh viên đại học, còn GPT-5 đạt tầm chuyên gia tiến sĩ.

GPT-5 đã được OpenAI phát hành miễn phí cho tất cả người dùng trong bối cảnh cuộc đua AI toàn cầu ngày càng nóng lên.