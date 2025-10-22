Giới triệu phú trẻ Mỹ rời bỏ thị trường chứng khoán đầy bão tố, đổ tiền vào vàng, nghệ thuật, Bitcoin

Theo khảo sát của Bank of America, nhóm nhà đầu tư từ 21–43 tuổi ở Mỹ sở hữu ít nhất 3 triệu USD chỉ dành 25% danh mục cho cổ phiếu, so với 55% ở thế hệ giàu hơn, già hơn (trên 43 tuổi). Đáng chú ý, 93% người trẻ giàu có cho biết họ sẽ tăng đầu tư vào các loại tài sản “phi truyền thống” trong vài năm tới.

1. Vàng – “hầm trú ẩn” giữa bão lạm phát

Khoảng 45% nhà đầu tư trẻ giàu có ở Mỹ hiện nắm giữ vàng, và thêm 45% khác tỏ ý muốn mua. Vàng đang lập kỷ lục mới, vượt ngưỡng 4.300 USD/ounce, khi được xem là hàng rào chống lại bất ổn kinh tế và chính trị.

Thay vì đầu cơ ngắn hạn, nhiều người đang mở tài khoản hưu trí bằng vàng (Gold IRA) để vừa hưởng lợi thuế, vừa bảo toàn giá trị tài sản trong dài hạn.

2. Nghệ thuật – “mỏ vàng” đầu tư mới

Với quy mô giao dịch hàng năm hơn 67 tỷ USD và tổng giá trị toàn cầu ước 1.700 tỷ USD, nghệ thuật đang trở thành kênh đầu tư hấp dẫn. Từ năm 1995 đến 2023, nghệ thuật đương đại mang lại lợi nhuận trung bình 11,5%/năm, vượt qua S&P 500 (9,6%).

Nhờ các nền tảng như Masterworks, nhà đầu tư không cần hàng triệu USD để mua tranh, mà có thể mua cổ phần của những tác phẩm của Picasso, Basquiat hay Banksy. Một số danh mục tại đây ghi nhận lợi nhuận ròng tới 21,5%/năm, thu hút hàng chục nghìn người tham gia.

3. Bất động sản – tài sản “giàu truyền thống” vẫn hấp dẫn

Khoảng 31% người trẻ giàu có xem bất động sản là kênh tăng trưởng tiềm năng nhất. Dữ liệu của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cho thấy 1% người giàu nhất nước này nắm giữ hơn 6 nghìn tỷ USD giá trị bất động sản.

Các nền tảng như First National Realty Partners (FNRP) giúp nhà đầu tư sở hữu cổ phần trong các trung tâm thương mại cho thuê bởi Whole Foods, CVS hay Walmart, hưởng dòng tiền ổn định mà không cần quản lý.

Những người muốn tham gia thị trường nhà ở dân dụng có thể dùng Homeshares hoặc Arrived — nơi chỉ cần 100 USD để đầu tư vào nhà cho thuê hoặc nhà nghỉ dưỡng, được hậu thuẫn bởi Jeff Bezos.

4. Tiền mã hóa – từ cơn sốt thành xu hướng chính thống

Nếu trước đây bị coi là mạo hiểm, tiền mã hóa nay đã trở thành một phần không thể thiếu trong danh mục đầu tư của giới trẻ Mỹ. Tổng giá trị thị trường crypto đã đạt 3,68 nghìn tỷ USD, đặc biệt sau khi Tổng thống Trump tuyên bố muốn xây dựng “kho dự trữ Bitcoin quốc gia”.

Theo khảo sát, 29% nhà đầu tư trẻ coi crypto là cơ hội tăng trưởng lớn nhất (so với 7% ở nhóm lớn tuổi). Họ dành trung bình 15% danh mục đầu tư cho tiền mã hóa, trong khi thế hệ cũ chỉ 2%. Các nền tảng như Robinhood Crypto giúp người dùng mua bán không phí, thậm chí thưởng thêm 1% tiền nạp, khiến đầu tư crypto ngày càng phổ biến và dễ tiếp cận hơn.

5. Tư duy đầu tư mới của người trẻ giàu có

Hơn 72% triệu phú trẻ tin rằng chỉ đầu tư vào cổ phiếu và trái phiếu không còn mang lại lợi nhuận vượt trội. Họ hướng đến những tài sản cụ thể, hữu hình, có tính bảo toàn giá trị và khả năng sinh lời ổn định hơn.

Các chuyên gia nhận định, làn sóng chuyển dịch này phản ánh tâm lý “phòng thủ chiến lược” sau nhiều năm chứng khoán biến động mạnh và lạm phát leo thang. Nếu thế hệ cha chú tin vào Phố Wall, thì thế hệ giàu trẻ ngày nay lại bị thu hút bởi “vàng, tranh, đất và blockchain” để bảo vệ tài sản.

Tóm lại, thay vì tiếp tục “chơi cổ phiếu như tỷ phú Buffett”, người trẻ giàu có ở Mỹ đang viết lại công thức kiếm tiền bằng những khoản đầu tư thực tế, đa dạng và ít phụ thuộc vào phố Wall — một xu hướng được dự báo sẽ định hình lại cấu trúc tài sản của tầng lớp thượng lưu Mỹ trong thập kỷ tới.