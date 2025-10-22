Giới triệu phú trẻ Mỹ rời bỏ thị trường chứng khoán đầy bão tố, đổ tiền vào vàng, nghệ thuật, Bitcoin
Phương Đăng (theo Moneywise)
22/10/2025 8:00 AM (GMT+7)
Trong khi thành công của những huyền thoại đầu tư như Warren Buffett, Elon Musk hay Jeff Bezos gắn liền với cổ phiếu, thế hệ triệu phú trẻ ở Mỹ đang đi con đường ngược lại: rời xa thị trường chứng khoán đầy biến động để tìm đến những tài sản thay thế an toàn và thực tế hơn như vàng, bất động sản, nghệ thuật, tiền mã hóa như Bitcoin...
Theo khảo sát của Bank of America, nhóm nhà đầu tư từ 21–43 tuổi ở Mỹ sở hữu ít nhất 3 triệu USD chỉ dành 25% danh mục cho cổ phiếu, so với 55% ở thế hệ giàu hơn, già hơn (trên 43 tuổi). Đáng chú ý, 93% người trẻ giàu có cho biết họ sẽ tăng đầu tư vào các loại tài sản “phi truyền thống” trong vài năm tới.
1. Vàng – “hầm trú ẩn” giữa bão lạm phát
Khoảng 45% nhà đầu tư trẻ giàu có ở Mỹ hiện nắm giữ vàng, và thêm 45% khác tỏ ý muốn mua. Vàng đang lập kỷ lục mới, vượt ngưỡng 4.300 USD/ounce, khi được xem là hàng rào chống lại bất ổn kinh tế và chính trị.
Thay vì đầu cơ ngắn hạn, nhiều người đang mở tài khoản hưu trí bằng vàng (Gold IRA) để vừa hưởng lợi thuế, vừa bảo toàn giá trị tài sản trong dài hạn.
2. Nghệ thuật – “mỏ vàng” đầu tư mới
Với quy mô giao dịch hàng năm hơn 67 tỷ USD và tổng giá trị toàn cầu ước 1.700 tỷ USD, nghệ thuật đang trở thành kênh đầu tư hấp dẫn. Từ năm 1995 đến 2023, nghệ thuật đương đại mang lại lợi nhuận trung bình 11,5%/năm, vượt qua S&P 500 (9,6%).
Nhờ các nền tảng như Masterworks, nhà đầu tư không cần hàng triệu USD để mua tranh, mà có thể mua cổ phần của những tác phẩm của Picasso, Basquiat hay Banksy. Một số danh mục tại đây ghi nhận lợi nhuận ròng tới 21,5%/năm, thu hút hàng chục nghìn người tham gia.
3. Bất động sản – tài sản “giàu truyền thống” vẫn hấp dẫn
Khoảng 31% người trẻ giàu có xem bất động sản là kênh tăng trưởng tiềm năng nhất. Dữ liệu của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ cho thấy 1% người giàu nhất nước này nắm giữ hơn 6 nghìn tỷ USD giá trị bất động sản.
Các nền tảng như First National Realty Partners (FNRP) giúp nhà đầu tư sở hữu cổ phần trong các trung tâm thương mại cho thuê bởi Whole Foods, CVS hay Walmart, hưởng dòng tiền ổn định mà không cần quản lý.
Những người muốn tham gia thị trường nhà ở dân dụng có thể dùng Homeshares hoặc Arrived — nơi chỉ cần 100 USD để đầu tư vào nhà cho thuê hoặc nhà nghỉ dưỡng, được hậu thuẫn bởi Jeff Bezos.
4. Tiền mã hóa – từ cơn sốt thành xu hướng chính thống
Nếu trước đây bị coi là mạo hiểm, tiền mã hóa nay đã trở thành một phần không thể thiếu trong danh mục đầu tư của giới trẻ Mỹ. Tổng giá trị thị trường crypto đã đạt 3,68 nghìn tỷ USD, đặc biệt sau khi Tổng thống Trump tuyên bố muốn xây dựng “kho dự trữ Bitcoin quốc gia”.
Theo khảo sát, 29% nhà đầu tư trẻ coi crypto là cơ hội tăng trưởng lớn nhất (so với 7% ở nhóm lớn tuổi). Họ dành trung bình 15% danh mục đầu tư cho tiền mã hóa, trong khi thế hệ cũ chỉ 2%. Các nền tảng như Robinhood Crypto giúp người dùng mua bán không phí, thậm chí thưởng thêm 1% tiền nạp, khiến đầu tư crypto ngày càng phổ biến và dễ tiếp cận hơn.
5. Tư duy đầu tư mới của người trẻ giàu có
Hơn 72% triệu phú trẻ tin rằng chỉ đầu tư vào cổ phiếu và trái phiếu không còn mang lại lợi nhuận vượt trội. Họ hướng đến những tài sản cụ thể, hữu hình, có tính bảo toàn giá trị và khả năng sinh lời ổn định hơn.
Các chuyên gia nhận định, làn sóng chuyển dịch này phản ánh tâm lý “phòng thủ chiến lược” sau nhiều năm chứng khoán biến động mạnh và lạm phát leo thang. Nếu thế hệ cha chú tin vào Phố Wall, thì thế hệ giàu trẻ ngày nay lại bị thu hút bởi “vàng, tranh, đất và blockchain” để bảo vệ tài sản.
Tóm lại, thay vì tiếp tục “chơi cổ phiếu như tỷ phú Buffett”, người trẻ giàu có ở Mỹ đang viết lại công thức kiếm tiền bằng những khoản đầu tư thực tế, đa dạng và ít phụ thuộc vào phố Wall — một xu hướng được dự báo sẽ định hình lại cấu trúc tài sản của tầng lớp thượng lưu Mỹ trong thập kỷ tới.
Chuyên gia dự báo vàng sẽ bật tăng trở lại lên 6.000 USD
Ngân hàng JPMorgan duy trì triển vọng tăng với vàng, dự báo giá vàng có thể đạt 6.000 USD/ounce vào năm 2028, bất chấp mức điều chỉnh giảm gần đây của thị trường, theo Kaohoon International.
3 cách nhanh chóng để kiếm lời từ biến động giá vàng hiện nay
Giá vàng đang biến động dữ dội, cho thấy mức độ bất ổn cao của kim loại quý này giữa bối cảnh kinh tế toàn cầu đầy bất định. Chỉ vài ngày trước, giá vàng đã lao dốc từ hơn 4.300 USD/ounce xuống còn khoảng hơn 4.000 USD, khiến nhiều nhà đầu tư bất ngờ sau nhiều tháng tăng ổn định. Sau đó, vàng lại bật tăng lên khoảng 4.136 USD/ounce, minh chứng cho sự xoay chiều chóng mặt của thị trường.
Tỷ phú Warren Buffett tiết lộ cách biến 10.000 USD thành 30 tỷ USD
Một người đàn ông ở New York từng hỏi tỷ phú Warren Buffett điều mà hầu hết mọi người đều thầm muốn biết: "Tôi phải làm thế nào để kiếm được 30 tỷ USD?". Câu trả lời của "nhà hiền triết xứ Omaha" đã trở thành "kim chỉ nam" cho các thế hệ nhà đầu tư sau ông, theo Benzinga.
Nhà đầu tư vàng lâu năm chia sẻ kinh nghiệm tránh tâm lý fomo
"Vàng không phải là khoản đầu tư nhỏ. Nếu nhà đầu tư vừa fomo ở mức giá cao, ngoài rủi ro điều chỉnh thị trường còn đối mặt thêm rủi ro khi giao dịch ở thị trường tự do thì chẳng khác nào đang cầm hòn than nóng. Hòn than ấy cứ chuyền từ tay người này sang tay người khác, ai cầm cuối cùng chắc chắn sẽ bị bỏng" – bà Chu Phương, một nhà đầu tư lâu năm vàng đưa ra khuyến cáo.
Tỷ phú Warren Buffett tiết lộ lý do thích sống ở căn nhà cũ chứ không phải biệt thự xa hoa
Nếu bạn trao cho tỷ phú Warren Buffett chìa khóa của một cung điện, có lẽ ông sẽ đổi nó lấy một chiếc burger, một lon Coca-Cola và một nơi yên tĩnh hơn để sống. Trong một cuộc phỏng vấn Chủ tịch kiêm CEO của Berkshire Hathaway đã tiết lộ về ngôi nhà giản dị của mình ở Omaha, bang Nebraska, nơi ông sống suốt hơn 6 thập kỷ qua.
Giá vàng sập mạnh nhất 12 năm, “vua trái phiếu” cảnh báo "nóng"
Giá vàng vừa trải qua phiên sụt giảm tồi tệ nhất trong 12 năm, khiến giới đầu tư lo ngại rằng chuỗi tăng phi mã của kim loại quý này đang dừng lại. Tỷ phú đầu tư Bill Gross, biệt danh “Vua trái phiếu” nhận định vàng đang bị thổi phồng như một cơn sốt đầu cơ hơn là tài sản trú ẩn an toàn.
Chuyên gia dự báo vàng sẽ bật tăng trở lại lên 6.000 USD
3 cách nhanh chóng để kiếm lời từ biến động giá vàng hiện nay
Giá vàng đang biến động dữ dội, cho thấy mức độ bất ổn cao của kim loại quý này giữa bối cảnh kinh tế toàn cầu đầy bất định. Chỉ vài ngày trước, giá vàng đã lao dốc từ hơn 4.300 USD/ounce xuống còn khoảng hơn 4.000 USD, khiến nhiều nhà đầu tư bất ngờ sau nhiều tháng tăng ổn định. Sau đó, vàng lại bật tăng lên khoảng 4.136 USD/ounce, minh chứng cho sự xoay chiều chóng mặt của thị trường.
Tỷ phú Warren Buffett tiết lộ cách biến 10.000 USD thành 30 tỷ USD
Nhà đầu tư vàng lâu năm chia sẻ kinh nghiệm tránh tâm lý fomo
"Vàng không phải là khoản đầu tư nhỏ. Nếu nhà đầu tư vừa fomo ở mức giá cao, ngoài rủi ro điều chỉnh thị trường còn đối mặt thêm rủi ro khi giao dịch ở thị trường tự do thì chẳng khác nào đang cầm hòn than nóng. Hòn than ấy cứ chuyền từ tay người này sang tay người khác, ai cầm cuối cùng chắc chắn sẽ bị bỏng" – bà Chu Phương, một nhà đầu tư lâu năm vàng đưa ra khuyến cáo.
Tỷ phú Warren Buffett tiết lộ lý do thích sống ở căn nhà cũ chứ không phải biệt thự xa hoa
Nếu bạn trao cho tỷ phú Warren Buffett chìa khóa của một cung điện, có lẽ ông sẽ đổi nó lấy một chiếc burger, một lon Coca-Cola và một nơi yên tĩnh hơn để sống. Trong một cuộc phỏng vấn Chủ tịch kiêm CEO của Berkshire Hathaway đã tiết lộ về ngôi nhà giản dị của mình ở Omaha, bang Nebraska, nơi ông sống suốt hơn 6 thập kỷ qua.