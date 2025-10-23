Giá vàng sập mạnh nhất 12 năm, “vua trái phiếu” cảnh báo 'nóng'

Từ “vàng trú ẩn” thành “vàng meme”

Tỷ phú đầu tư Bill Gross, biệt danh “Vua trái phiếu”. Ảnh Reuters.

Trong cuộc trao đổi với Business Insider, ông Bill Gross nhận định vàng đang “thể hiện đặc điểm của cổ phiếu meme và cổ phiếu có động lượng tăng giá mạnh” — những tài sản tăng giá mạnh nhờ tâm lý bầy đàn, hiệu ứng FOMO (sợ bỏ lỡ cơ hội) và tin đồn hơn là yếu tố nền tảng.

Hôm thứ Ba, giá vàng lao dốc 6,3%, mức giảm trong ngày lớn nhất kể từ năm 2013. Giá bạc cũng sụt tới 8,7%, mức giảm mạnh nhất trong nhiều năm. Động thái này, theo các chuyên gia, là dấu hiệu nhà đầu tư đang chốt lời sau giai đoạn tăng dựng đứng của kim loại quý suốt từ đầu năm.

Trước đó, ông Gross đã đăng trên X (Twitter cũ) lời khuyên: “Nếu bạn định mua vàng, hãy chờ thêm một thời gian".

Bong bóng đầu cơ và hiệu ứng mạng xã hội

Bill Gross — người đồng sáng lập tập đoàn đầu tư trái phiếu khổng lồ PIMCO, từng đưa quỹ Total Return Fund đạt quy mô 270 tỷ USD — cho rằng giá vàng tăng nóng phần lớn do kỳ vọng, tâm lý đầu cơ và truyền thông thổi phồng.

Ông nói: “Vàng đang trở nên dễ biến động và dễ bị tổn thương trước những cú sụt giảm mạnh, giống hệt các cổ phiếu tăng theo trào lưu".

Gross cho biết vàng vẫn rất nhạy cảm với lãi suất ngắn hạn: khi chi phí vay mượn giảm, vàng thường tăng giá vì trở nên hấp dẫn hơn so với tiền mặt hay trái phiếu có lợi suất thấp. Đồng thời, lãi suất thấp cũng có thể làm tăng lạm phát và thúc đẩy nhu cầu trú ẩn vào vàng.

Ngoài ra, các ngân hàng trung ương đã mua vào lượng vàng kỷ lục trong năm nay để đối phó với “bất ổn chính sách”, bao gồm chiến tranh thương mại, xung đột quân sự và rạn nứt chính trị toàn cầu — tất cả đều góp phần đẩy giá vàng lên mức cao lịch sử.

Thời điểm tốt để mua vào

Dù cảnh báo rủi ro điều chỉnh, Bill Gross vẫn cho rằng vàng sẽ “trụ vững hơn cổ phiếu” trong vài tuần tới, đặc biệt nếu mùa báo cáo lợi nhuận sắp tới gây thất vọng và thị trường chứng khoán bước vào pha điều chỉnh.

Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận rằng sau hai tháng tăng mạnh liên tiếp, vàng hoàn toàn có thể bước vào giai đoạn thoái lui ngắn hạn — và khi đó sẽ là thời điểm tốt hơn để mua vào.

Theo nhà đầu tư kỳ cựu, ba yếu tố chính sẽ chi phối giá vàng sắp tới là: Đà tăng, Chính sách tiền tệ, và Lãi suất thực tế.

Ông Gross nhận định lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đang phản ánh kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ giảm lãi suất xuống khoảng 3%, nhưng để vàng tiếp tục bứt phá, nền kinh tế hoặc lợi nhuận doanh nghiệp phải xấu đi đáng kể.

Vị “Vua trái phiếu” này từ lâu đã chỉ trích hiện tượng đầu cơ theo mạng xã hội, nơi các cổ phiếu như GameStop, AMC hay Tesla từng được đẩy giá “thẳng đứng” bất chấp nền tảng yếu.

Gross từng gọi những mã này là “vé số đầu cơ”, và cảnh báo: “Mỗi cơn sốt đều kết thúc bằng trò chơi ‘chiếc ghế âm nhạc’ – ai chậm chân sẽ thua".