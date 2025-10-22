Giá bạc hôm nay 22/10 ở trong nước: Giảm mạnh tại hầu hết hệ thống giao dịch

Giá bạc hôm nay 22/10: Sau vàng đến lượt người "đu đỉnh" bạc lỗ nặng

Theo cập nhật mới nhất từ Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), sáng nay giá bạc được niêm yết ở mức 1.921.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.980.000 đồng/lượng (bán ra). So với phiên sáng 21/10, giá đã giảm 89.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 92.000 đồng/lượng ở chiều bán ra. Đây là mức giảm khá mạnh, đánh dấu phiên điều chỉnh sâu thứ hai liên tiếp của kim loại quý này trong tuần.

Không chỉ riêng Phú Quý, khảo sát tại một số điểm kinh doanh bạc khác trên địa bàn Hà Nội cũng cho thấy xu hướng giảm tương tự. Giá bạc hiện được niêm yết ở mức 1.626.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.656.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 71.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với phiên sáng ngày 21/10. Diễn biến này phản ánh sự lan tỏa của đà giảm giá trên toàn hệ thống phân phối bạc trong nước, cho thấy tâm lý thị trường đang bị chi phối mạnh bởi các yếu tố bên ngoài, đặc biệt là diễn biến giá bạc thế giới.

Tại TP. Hồ Chí Minh, thị trường bạc cũng không nằm ngoài xu hướng chung. Các doanh nghiệp kinh doanh kim loại quý tại đây niêm yết giá 1.628.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.662.000 đồng/lượng (bán ra), giảm lần lượt 70.000 đồng/lượng và 71.000 đồng/lượng so với phiên sáng 21/10. Việc giá bạc tại hai trung tâm kinh tế lớn là Hà Nội và TP.HCM đồng loạt điều chỉnh giảm phản ánh xu hướng nhất quán của thị trường trong nước, đồng thời cho thấy sức ép từ thị trường quốc tế đang ngày càng rõ nét.

Giá bạc hôm nay 22/10 trên thế giới: Giảm sâu, mất mốc hỗ trợ quan trọng

Trên thị trường thế giới, dữ liệu từ trang giabac.net ghi nhận vào thời điểm 06:02:28 sáng ngày 22/10, giá bạc giao ngay đang được giao dịch ở mức 48,534 USD/ounce, giảm tới 4,011 USD/ounce so với phiên sáng 21/10. Đây là mức giảm mạnh nhất trong vòng gần hai tuần qua, phản ánh xu hướng điều chỉnh mang tính kỹ thuật sau giai đoạn tăng nóng trước đó.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá bạc thế giới hiện tương đương khoảng 1.276.000 đồng/ounce ở chiều mua vào và 1.281.000 đồng/ounce ở chiều bán ra, tức giảm 107.000 đồng/ounce ở cả hai chiều so với phiên sáng 21/10. Mức giảm mạnh này đang khiến nhà đầu tư lo ngại về khả năng thị trường kim loại quý bước vào giai đoạn điều chỉnh sâu hơn trong ngắn hạn.

Theo FX Empire, thị trường bạc toàn cầu hiện đang trong giai đoạn “hạ nhiệt” sau chuỗi tăng giá liên tiếp, với nhiều dấu hiệu cho thấy lực cầu đầu cơ đang suy yếu dần. Các chuyên gia nhận định, đây là quá trình điều chỉnh tự nhiên và cần thiết để giúp giá bạc tích lũy, tạo nền vững hơn cho chu kỳ tăng trưởng kế tiếp.

Phân tích kỹ thuật: Ngưỡng 50 USD/ounce trở thành “vùng sinh tử” của giá bạc

Nhà phân tích kim loại quý Christopher Lewis từ FX Empire cho biết, mốc 50 USD/ounce hiện đang đóng vai trò như vùng hỗ trợ quan trọng, không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn có yếu tố tâm lý rõ rệt đối với giới đầu tư toàn cầu. Khi giá bạc lùi sát về khu vực này, lực mua bắt đáy thường xuất hiện, giúp giá bật tăng nhẹ trở lại.

Ngược lại, vùng 54 USD/ounce được xem là rào cản lớn trong ngắn hạn, có thể kìm hãm đà tăng của bạc nếu lực mua không đủ mạnh. Việc giá bạc dao động trong biên độ 50 – 54 USD/ounce được ông Lewis đánh giá là tín hiệu tích cực, bởi nó cho phép thị trường củng cố sức mạnh trước khi bước vào chu kỳ mới. “Sau chuỗi tăng nóng, việc giá bạc lùi về tích lũy là điều cần thiết để tránh rơi vào tình trạng quá mua”, ông nhấn mạnh.

Tuy nhiên, vị chuyên gia này cũng đưa ra cảnh báo đáng chú ý: nếu dòng tiền đầu cơ tiếp tục đổ mạnh vào kim loại quý trong bối cảnh bất ổn địa chính trị leo thang và kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ lan rộng, thị trường có thể đối mặt nguy cơ hình thành bong bóng giá. Một khi bong bóng này vỡ, giá bạc có thể rơi tự do về dưới ngưỡng 45 USD/ounce, gây thiệt hại lớn cho các nhà đầu tư nắm giữ vị thế mua.

Nguyên nhân khiến giá bạc lao dốc

Theo giới chuyên gia, nguyên nhân chính khiến giá bạc hôm nay 22/10 giảm mạnh là do đồng USD phục hồi trở lại sau thông tin tích cực về nền kinh tế Mỹ. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên gần mức cao nhất trong 3 tuần, khiến bạc – vốn được định giá bằng USD – trở nên kém hấp dẫn hơn với các nhà đầu tư nước ngoài.

Bên cạnh đó, dòng vốn rút khỏi các quỹ ETF bạc trong những ngày gần đây cũng góp phần gây áp lực giảm giá. Theo dữ liệu của Bloomberg, lượng bạc nắm giữ bởi các quỹ ETF toàn cầu đã giảm gần 1,2% chỉ trong ba phiên gần nhất – mức rút ròng mạnh nhất kể từ đầu tháng 9.

Ngoài ra, giá dầu thô thế giới giảm mạnh, kéo theo kỳ vọng lạm phát giảm, cũng khiến nhu cầu trú ẩn an toàn vào kim loại quý như bạc tạm thời chững lại. Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ phục hồi khá tốt trong phiên đầu tuần, thu hút dòng tiền rời khỏi nhóm tài sản phòng thủ.

Triển vọng ngắn hạn: Thận trọng nhưng vẫn có cơ hội tích lũy

Theo các nhà phân tích, dù đà giảm hiện tại khiến tâm lý thị trường bi quan, song về trung hạn, giá bạc vẫn được kỳ vọng sẽ phục hồi trở lại nhờ nhu cầu công nghiệp và xu hướng dịch chuyển sang năng lượng tái tạo. Bạc là vật liệu quan trọng trong sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời, linh kiện điện tử và xe điện, do đó nhu cầu tiêu thụ vẫn duy trì ổn định.

Các chuyên gia khuyến nghị, trong ngắn hạn nhà đầu tư nên theo dõi sát mốc hỗ trợ 50 USD/ounce. Nếu giá duy trì được trên vùng này, khả năng thị trường phục hồi trở lại trong vài phiên tới là khá cao. Ngược lại, nếu thủng mốc 50 USD/ounce, giá bạc có thể tiếp tục giảm về khu vực 47 – 48 USD/ounce trước khi tạo nền tích lũy mới.



Giá bạc hôm nay 22/10 đang cho thấy xu hướng giảm rõ rệt ở cả trong nước và thế giới. Các yếu tố bên ngoài như đồng USD mạnh lên, lợi suất trái phiếu Mỹ tăng, và dòng vốn đầu cơ dịch chuyển đang gây áp lực lớn lên thị trường kim loại quý. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia vẫn tin rằng giai đoạn điều chỉnh hiện tại chỉ mang tính kỹ thuật và sẽ giúp thị trường bạc lấy lại sự cân bằng trước khi bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.

Trong bối cảnh đó, nhà đầu tư cần giữ tâm lý thận trọng, tránh mua đuổi khi giá chưa xác lập xu hướng rõ ràng, đồng thời tận dụng các nhịp điều chỉnh để tích lũy dài hạn – đặc biệt với những ai tin tưởng vào vai trò của bạc trong tương lai kinh tế xanh và xu hướng công nghệ cao.