Giá bạc hôm nay 21/10 ở trong nước

Giá bạc hôm nay 21/10: Đồng loạt điều chỉnh, chờ tín hiệu mới từ kinh tế toàn cầu

Giá bạc hôm nay 21/10 ở trong nước ghi nhận xu hướng giảm nhẹ sau chuỗi ngày tăng mạnh. Theo ghi nhận, Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá bán ra ở mức 55,226 triệu đồng/kg, tuy nhiên ngay sau đó giá đã được điều chỉnh giảm dần. Đến thời điểm hiện tại, bạc Phú Quý đang neo tại 54,799 triệu đồng/kg, tương đương 2,055 triệu đồng/lượng.

Tại hệ thống Ancarat, giá bạc giảm rõ nét hơn so với phiên trước. Cụ thể, mức giá từ 54,184 triệu đồng/kg đã lùi về 53,970 triệu đồng/kg, tương ứng 2,052 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá của Phú Quý khoảng 3.000 đồng/lượng. Diễn biến này cho thấy thị trường đang có sự điều chỉnh nhất định sau khi tăng khá mạnh trong tuần trước.

Cùng thời điểm, Sacombank-SBJ công bố giá mua vào – bán ra lần lượt ở mức 2,022 và 2,073 triệu đồng/lượng, giảm nhẹ so với phiên cuối tuần trước. Mức điều chỉnh tuy không lớn nhưng phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư khi thị trường đang trong giai đoạn “nghỉ chân” sau chuỗi tăng liên tục.

Giá bạc hôm nay 21/10 trên thế giới: Bạc giảm nhẹ theo đà điều chỉnh của vàng và USD

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay hiện được giao dịch quanh ngưỡng 51,87 USD/oz, giảm so với mức trung bình của tuần trước. Động thái này cho thấy xu hướng điều chỉnh tương tự với thị trường trong nước, khi giới đầu tư toàn cầu đang tạm ngừng các lệnh mua vào mới để chờ các tín hiệu rõ ràng hơn về chính sách tiền tệ và kinh tế thế giới.

Theo giới phân tích, giá bạc quốc tế chịu ảnh hưởng mạnh từ đà tăng – giảm của vàng và diễn biến của đồng USD. Trong thời gian qua, đồng bạc xanh tăng giá khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phát đi tín hiệu duy trì lãi suất cao lâu hơn để kiềm chế lạm phát. Điều này khiến giá kim loại quý, trong đó có bạc, chịu áp lực điều chỉnh giảm.

Một số chuyên gia hàng hóa quốc tế cho rằng, mặc dù nhu cầu bạc công nghiệp vẫn được duy trì ổn định, đặc biệt trong các lĩnh vực sản xuất pin mặt trời, xe điện và thiết bị điện tử, song xu hướng đầu tư tài chính vào bạc đang tạm thời chững lại. Nhà đầu tư có xu hướng “án binh bất động” để quan sát diễn biến kinh tế toàn cầu trong quý IV/2025 – giai đoạn được dự báo nhiều biến động bởi các yếu tố địa chính trị và chính sách tiền tệ.

Nguyên nhân giá bạc giảm: Áp lực từ USD và kỳ vọng hạ nhiệt lạm phát

Theo phân tích của giới chuyên môn, có ba yếu tố chính khiến giá bạc hôm nay sụt giảm:

Thứ nhất, đồng USD mạnh lên khiến bạc trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua nắm giữ các loại tiền tệ khác, từ đó làm giảm nhu cầu đầu tư vào kim loại quý này.

Thứ hai, giá vàng thế giới sau giai đoạn tăng mạnh đã bước vào nhịp điều chỉnh, kéo theo các kim loại quý khác như bạc và bạch kim cùng giảm giá. Mối tương quan giữa vàng và bạc luôn duy trì chặt chẽ, đặc biệt trong những giai đoạn biến động mạnh của thị trường tài chính.

Thứ ba, thị trường kỳ vọng lạm phát tại Mỹ và châu Âu có dấu hiệu hạ nhiệt, khiến nhu cầu phòng ngừa rủi ro thông qua kim loại quý suy giảm. Các nhà đầu tư chuyển hướng sang cổ phiếu và trái phiếu – những tài sản có khả năng sinh lợi cao hơn trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia vẫn cho rằng mức giảm hiện nay chỉ là sự điều chỉnh kỹ thuật sau đợt tăng mạnh trước đó. Trong trung hạn, bạc vẫn có tiềm năng phục hồi nhờ nhu cầu công nghiệp gia tăng, đặc biệt là ở lĩnh vực năng lượng tái tạo.

Thị trường trong nước: Giao dịch trầm lắng, chênh lệch giá vẫn ở mức cao

Tại thị trường Việt Nam, dù giá bạc có xu hướng giảm nhưng chênh lệch giá mua – bán tại các doanh nghiệp vẫn được giữ ở mức khá cao, từ 40.000 – 60.000 đồng/lượng. Điều này phản ánh sự thận trọng của các đơn vị kinh doanh kim loại quý trước biến động khó lường của giá thế giới.

So với thời điểm đầu tháng 10, giá bạc trong nước vẫn cao hơn khoảng 100.000 – 150.000 đồng/lượng, cho thấy mặt hàng này vẫn duy trì mức giá hấp dẫn so với giai đoạn trước đó. Dù vậy, lượng giao dịch trong vài ngày gần đây khá trầm lắng. Người dân và nhà đầu tư nhỏ lẻ chủ yếu quan sát, ít thực hiện mua vào – bán ra quy mô lớn.

Theo các đại lý kim hoàn, lượng khách đến giao dịch bạc chủ yếu là khách lẻ mua tích trữ nhỏ hoặc mua làm quà biếu. Nhu cầu đầu tư sinh lời tạm thời giảm, khi phần lớn nhà đầu tư đang tập trung theo dõi xu hướng vàng – đồng USD – và chính sách của Fed.

Dự báo giá bạc trong thời gian tới

Các chuyên gia phân tích từ Kitco và Investing nhận định, giá bạc trong ngắn hạn có thể dao động quanh vùng 51 – 53 USD/oz, tương ứng mức 2,05 – 2,08 triệu đồng/lượng trong nước, tùy thuộc vào biến động của đồng USD và tâm lý thị trường vàng.

Nếu Fed tiếp tục giữ nguyên lãi suất hiện tại và phát tín hiệu ôn hòa hơn trong kỳ họp tháng 11 tới, bạc có thể phục hồi trở lại vùng 53,5 – 54 USD/oz, tương đương khoảng 2,09 – 2,10 triệu đồng/lượng trong nước. Ngược lại, nếu dữ liệu kinh tế Mỹ cho thấy sức nóng lạm phát chưa giảm, thị trường bạc có thể tiếp tục điều chỉnh thêm.

Các nhà đầu tư được khuyến nghị nên theo dõi chặt chẽ diễn biến tỷ giá USD/VND, chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và tình hình giá vàng thế giới, bởi đây đều là những yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường bạc nội địa.

Giá bạc hôm nay 21/10 ghi nhận xu hướng giảm nhẹ trên cả thị trường trong nước và quốc tế. Các thương hiệu lớn như Phú Quý, Ancarat và Sacombank-SBJ đều điều chỉnh giảm từ 20.000 – 40.000 đồng/lượng, phản ánh tâm lý chờ đợi và thận trọng của giới đầu tư.

Trong bối cảnh đồng USD mạnh lên và vàng hạ nhiệt, thị trường bạc đang tạm thời “chững lại” để đón nhận thêm tín hiệu mới từ chính sách kinh tế toàn cầu. Dù vậy, triển vọng trung hạn của bạc vẫn được đánh giá tích cực nhờ vai trò quan trọng trong các ngành công nghiệp xanh và năng lượng sạch – yếu tố có thể giúp giá kim loại quý này sớm lấy lại đà tăng trong thời gian tới.