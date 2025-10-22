Giá vàng hôm nay 22/10 ở trong nước

Giá vàng hôm nay 22/10: Thế giới "rơi" thẳng đứng, trong nước vẫn trên đỉnh

Theo khảo sát của phóng viên Thế giới tiếp thị, giá vàng hôm nay 22/10, giá vàng miếng trong nước tăng 1 triệu đồng so với hôm qua. Cụ thể:

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 151,5 - 152,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 151,5 - 152,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.



Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 152 - 152,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Mạnh Hải được doanh nghiệp giao dịch ở mức 152 - 152,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với hôm qua, giá vàng tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 150,9 - 152,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 900 nghìn đồng/lượng ở chiều mua - tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 152 - 153 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá vàng tăng 1,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng vẫn cũng đồng loạt tăng vọt ở hầu hết các thương hiệu và giao dịch ở mức rất cao. Các thương hiệu vàng nhẫn niêm yết mức giá cao nhất là 159,5 triệu đồng/lượng bán ra, vượt xa giá vàng miếng.

Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 149,6 - 151,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1,6 triệu đồng/lượng so với giá hôm qua ở cả 2 chiều.

Vàng nhẫn DOJI giao dịch ở ngưỡng 149,8 triệu đồng/lượng mua vào (tăng 800.000 đồng/lượng) và 152,4 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 1,1 triệu đồng/lượng).

Vàng nhẫn PNJ giao dịch ở ngưỡng 149,7 triệu đồng/lượng mua vào (tăng 1,7 triệu đồng/lượng) và 152,5 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 1,5 triệu đồng/lượng).

Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 156,5 - 159,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 1 triệu đồng/lượng so với giá hôm qua ở cả 2 chiều.

Vàng nhẫn Phú Quý giao dịch ở ngưỡng 149,5 triệu đồng/lượng mua và 152,5 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 1 triệu đồng/lượng so với giá hôm qua ở cả 2 chiều.

Giá vàng hôm nay 22/10 trên thế giới: Lao dốc mạnh nhất trong nhiều tuần, giới đầu tư chốt lời ồ ạt sau giai đoạn tăng nóng

Theo ghi nhận của Kitco, lúc 4h00 sáng ngày 22/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.113,87 USD/ounce, giảm 232,47 USD/ounce so với phiên liền trước. Quy đổi theo tỷ giá 26.353 VND/USD của ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 130,6 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí).

Đáng chú ý, vào khoảng 21h30 tối 21/10, thị trường quốc tế ghi nhận một cú rơi mạnh khi giá vàng giảm đột ngột tới 253 USD/ounce, chạm mức 4.102 USD/ounce. Tính chung trong vòng một phiên giao dịch, kim loại quý đã mất 5,75% giá trị – mức giảm sâu nhất trong nhiều tuần gần đây, đánh dấu một giai đoạn điều chỉnh mạnh sau chuỗi tăng nóng kéo dài.

Nhà đầu tư đồng loạt chốt lời, giá vàng “quay đầu” sau khi chạm đỉnh kỷ lục

Trước đó, giá vàng từng tăng vọt lên gần 4.376 USD/ounce. Tuy nhiên, khi thị trường tiến vào vùng đỉnh, hoạt động chốt lời ồ ạt của giới đầu tư đã nhanh chóng đảo chiều xu hướng. Nhiều nhà đầu tư lựa chọn bán ra để bảo toàn lợi nhuận, khiến lực cung tăng mạnh, kéo giá vàng lao dốc.

Theo giới phân tích, đây là phản ứng tự nhiên của thị trường sau giai đoạn tăng quá nhanh. Việc điều chỉnh sâu giúp giá vàng thiết lập lại mặt bằng mới, cân bằng tâm lý nhà đầu tư trước các biến động kinh tế toàn cầu.



Song song với làn sóng chốt lời, đồng USD tăng mạnh cũng là yếu tố quan trọng khiến vàng mất giá. Cụ thể, chỉ số DXY – thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh – tăng thêm 0,32 điểm, lên 98,95 điểm. Đồng USD mạnh hơn khiến vàng, vốn được định giá bằng USD, trở nên kém hấp dẫn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Sự hồi phục của đồng USD thường tỷ lệ nghịch với giá vàng, đặc biệt trong bối cảnh lạm phát tại Mỹ đang có dấu hiệu hạ nhiệt và Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thận trọng.

Động thái ngoại giao Mỹ - Trung và Trung Đông tác động mạnh đến tâm lý thị trường

Giá vàng tiếp tục chịu áp lực sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận kế hoạch gặp Chủ tịch Trung Quốc nhằm bàn thảo về khả năng đạt được thỏa thuận thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Triển vọng về một thỏa thuận hòa hoãn khiến nhà đầu tư bớt tìm đến vàng như tài sản trú ẩn an toàn.

Đồng thời, Mỹ và Úc vừa ký thỏa thuận chiến lược về khai thác đất hiếm – một bước đi nhằm giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc. Theo thỏa thuận được ký kết bởi Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Úc Anthony Albanese, hợp tác này không chỉ tác động đến chuỗi cung ứng kim loại công nghiệp mà còn ảnh hưởng gián tiếp đến thị trường kim loại quý, trong đó có vàng, do thay đổi cán cân thương mại và nguồn cung chiến lược.

Thêm vào đó, tình hình địa chính trị tại Trung Đông cũng ghi nhận diễn biến tích cực. Thỏa thuận hòa bình giai đoạn đầu giữa Israel và Hamas, dưới sự bảo trợ của Mỹ, đã được ký kết. Bước tiến ngoại giao này góp phần xoa dịu rủi ro địa chính trị, khiến nhu cầu nắm giữ vàng như một tài sản phòng ngừa xung đột giảm bớt.

Giá vàng có thể dao động quanh ngưỡng 4.200 USD/ounce trong ngắn hạn

Giới phân tích cho rằng, sau cú sụt giảm mạnh, giá vàng sẽ dao động quanh vùng 4.200 USD/ounce trước khi tìm được hướng đi mới. Các nhà đầu tư hiện tập trung quan sát tiến triển đàm phán Mỹ - Trung, cũng như dữ liệu lạm phát sắp công bố trong thời gian tới để xác định xu hướng rõ ràng hơn.

Theo chuyên gia phân tích của Kitco, việc giá vàng điều chỉnh mạnh là “cần thiết và lành mạnh”, bởi suốt thời gian qua kim loại quý này đã tăng quá nóng. Tính từ đầu năm, giá vàng thế giới đã tăng hơn 60%, và đặc biệt 48 lần lập kỷ lục mới, một con số hiếm thấy trong lịch sử thị trường kim loại quý.

Tuần trước, giá vàng giao ngay thiết lập kỷ lục mọi thời đại gần 4.400 USD/ounce, cho thấy sức hấp dẫn vượt trội của vàng trong vai trò “phòng thủ” trước lạm phát và biến động kinh tế toàn cầu.



Điểm đáng chú ý là dù giá vàng liên tục lập kỷ lục, các ngân hàng trung ương lớn vẫn tiếp tục mua vào, cho thấy niềm tin mạnh mẽ vào vai trò của vàng trong dự trữ quốc gia. Theo Hội đồng Vàng thế giới (WGC), trong tháng 8/2025, các ngân hàng trung ương toàn cầu đã bổ sung 19 tấn vàng vào kho dự trữ, sau khi từng bán ròng trong tháng 7.

Giới chuyên gia nhận định, động thái này phản ánh xu hướng đa dạng hóa danh mục dự trữ ngoại hối, giảm sự phụ thuộc vào đồng USD và tăng khả năng chống chịu trước rủi ro kinh tế. Chính nhu cầu bền vững từ khối ngân hàng trung ương là yếu tố quan trọng hỗ trợ giá vàng trong dài hạn, bất chấp những đợt điều chỉnh ngắn hạn mạnh mẽ.

Dự báo: Thị trường vàng sẽ “nguội bớt” nhưng vẫn giữ vai trò trú ẩn dài hạn

Trong ngắn hạn, nhiều chuyên gia dự báo giá vàng sẽ dao động trong biên độ hẹp, quanh vùng 4.100 – 4.300 USD/ounce, khi nhà đầu tư thận trọng chờ các tín hiệu mới từ kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, về trung và dài hạn, vàng vẫn được đánh giá là tài sản trú ẩn an toàn trước rủi ro lạm phát, biến động tỷ giá và căng thẳng địa chính trị tiềm ẩn.

Các tổ chức đầu tư quốc tế như JP Morgan, Bloomberg Intelligence hay Goldman Sachs đều cho rằng giá vàng có thể duy trì mức cao trong quý IV/2025, nhờ nhu cầu từ khối ngân hàng trung ương và dòng tiền tìm kiếm tài sản an toàn.

Giá vàng hôm nay 22/10 đang trong giai đoạn điều chỉnh mạnh sau khi đạt đỉnh lịch sử, chịu tác động từ làn sóng chốt lời, đồng USD tăng giá và tâm lý tích cực từ thị trường quốc tế. Tuy nhiên, về dài hạn, vàng vẫn được xem là kênh đầu tư chiến lược trong bối cảnh kinh tế toàn cầu chưa hoàn toàn ổn định.