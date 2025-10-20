Giá vàng hôm nay 20/10: Vàng tiếp tục tăng trong tuần này?

Giá vàng hôm nay 20/10 ở trong nước

Theo khảo sát của phóng viên Thế giới tiếp thị, giá vàng hôm nay 20/10 giá vàng miếng trong nước tăng từ 8,2 đến 10,7 triệu đồng/lượng trong vòng một tuần.

Giá vàng hôm nay 20/10: Chuyên gia dự báo vàng tiếp tục tăng trong tuần này

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 149,5 - 151 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 8,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 8,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với mở đầu tuần trước

Giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 149,5 - 151 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá tăng 8,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 8,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với đầu tuần trước.



Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 150,5 - 151 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 9,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 8,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với cùng kỳ tuần trước.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Mạnh Hải được doanh nghiệp giao dịch ở mức 150,5 - 151 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với 7 ngày trước, giá vàng tăng 8,4 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 10,7 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 149 - 151 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 9 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 8,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với tuần trước.

Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 150 - 151 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với tuần trước, giá vàng tăng 8,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Thị trường vàng nhẫn giá cũng không thay đổi ở tất cả các thương hiệu, tuy nhiên vẫn neo ở mức giá rất cao, lên tới 158,5 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, bỏ xa giá vàng miếng.

Cụ thể, SJC niêm yết ở mức 148 - 150,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), bằng giá hôm qua ở cả 2 chiều.

Vàng nhẫn DOJI giao dịch ở ngưỡng 149,5 triệu đồng/lượng mua vào (tăng 3,1 triệu đồng/lượng), 150,9 triệu đồng/lượng bán ra.

Vàng nhẫn PNJ giao dịch ở ngưỡng 148 triệu đồng/lượng mua vào (tăng 500.000 đồng/lượng) và 151 triệu đồng/lượng bán ra.

Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 155,5 - 158,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), bằng giá hôm qua ở cả 2 chiều.

Vàng nhẫn Phú Quý giao dịch ở ngưỡng 148 triệu đồng/lượng mua vào và 151 triệu đồng/lượng bán ra, bằng giá hôm qua ở cả 2 chiều

Giá vàng hôm nay 20/10 trên thị trường thế giới

Sau phiên giảm mạnh cuối tuần, giá vàng hôm nay 20/10 trên thị trường thế giới ghi nhận đà phục hồi ấn tượng. Lúc 6h sáng (giờ Việt Nam), theo dữ liệu từ Kitco, giá vàng giao ngay đạt mức 4.258,92 USD/ounce, tăng 57,46 USD/ounce, tương đương 1,37% so với phiên liền trước.



Quy đổi theo tỷ giá tại Vietcombank, giá vàng thế giới hiện tương đương khoảng 134,254 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Nếu tính theo tỷ giá USD tự do ở mức 27.240 VND/USD, kim loại quý này có giá khoảng 139,5 triệu đồng/lượng, cho thấy chênh lệch đáng kể so với giá quy đổi ngân hàng.



Theo khảo sát mới nhất của Kitco News Weekly Gold Survey, tâm lý trên thị trường vàng đang có sự phân hóa rõ nét sau chuỗi ngày tăng mạnh và cú điều chỉnh bất ngờ vừa qua. Dù vậy, nhà đầu tư cá nhân vẫn tỏ ra khá tự tin vào triển vọng đi lên của kim loại quý trong ngắn hạn.

Trong số 15 chuyên gia phân tích tham gia khảo sát của Kitco News, có 9 người (60%) dự đoán giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong tuần tới, 4 người (27%) cho rằng giá có thể giảm và 2 người (13%) giữ quan điểm trung lập.

Ở nhóm nhà đầu tư cá nhân, kết quả cũng cho thấy xu hướng lạc quan chiếm ưu thế. Tổng cộng 265 người tham gia bỏ phiếu, trong đó 180 người (68%) tin rằng giá vàng sẽ tăng, 48 người (18%) dự báo giảm, và 37 người (14%) dự đoán đi ngang.

Thị trường Mỹ thiếu dữ liệu, giá vàng thêm biến động

Trong bối cảnh chính phủ Mỹ đang đóng cửa một phần, nguồn dữ liệu tài chính chính thức bị gián đoạn, khiến giới đầu tư khó dự đoán diễn biến ngắn hạn. Vì vậy, thị trường sẽ tập trung theo dõi các chỉ số kinh tế do khu vực tư nhân công bố, bao gồm doanh số bán nhà, chỉ số sản xuất PMI và báo cáo CPI tháng 9 do Cục Thống kê Lao động Mỹ phát hành.

Những dữ liệu này được xem là căn cứ quan trọng giúp thị trường xác định xu hướng giá vàng trong những ngày tới. Nếu các số liệu kinh tế Mỹ không đủ mạnh, khả năng vàng tiến sát vùng 4.300 USD/ounce hoàn toàn có thể xảy ra.



Mặc dù các dự báo có sự khác biệt, đa phần chuyên gia đều cho rằng vàng vẫn giữ vai trò là tài sản trú ẩn an toàn, nhất là trong bối cảnh nguy cơ suy thoái toàn cầu và áp lực lạm phát chưa hạ nhiệt. Đồng USD yếu đi cùng tâm lý phòng thủ của giới đầu tư đang tiếp tục tạo lực đỡ cho kim loại quý.

Colin Cieszynski, Chiến lược gia thị trường trưởng của SIA Wealth Management, nhận định rằng giá vàng có thể tạm chững sau đợt tăng mạnh. Ông cho rằng “thị trường đã đi quá xa trong thời gian ngắn, nên một nhịp điều chỉnh nhẹ là điều dễ hiểu”, đồng thời giữ quan điểm trung lập trong ngắn hạn.

Trái lại, Darin Newsom, chuyên gia của Barchart.com, thể hiện niềm tin mạnh mẽ vào xu hướng tăng. Ông nói: “Phần còn lại của thế giới đang xem vàng như nơi trú ẩn an toàn, nhất là trong bối cảnh chính trị Mỹ đầy biến động.”

Trong khi đó, Adam Button, Giám đốc chiến lược tiền tệ tại Forexlive.com, lại cảnh báo về đà tăng quá nhanh. Ông dự báo: “Giá vàng có thể điều chỉnh về vùng 4.000 USD/ounce trước khi tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu 5.000 USD/ounce.”

Xu hướng dài hạn vẫn tích cực

Theo Rich Checkan, Chủ tịch kiêm CEO của Asset Strategies International, xu hướng tăng của vàng vẫn chưa kết thúc. “Đồng USD yếu, lãi suất có thể hạ và sự bất ổn chính trị tại Washington vẫn là những động lực lớn giúp vàng duy trì sức hấp dẫn,” ông khẳng định.

Cùng quan điểm, Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, cho rằng những biến động hiện tại chỉ là “một khoảng nghỉ cần thiết” sau chuỗi tăng kéo dài. Ông nhấn mạnh: “Các yếu tố nền tảng hỗ trợ vàng trong ba năm qua vẫn còn nguyên vẹn.”

James Stanley, Chiến lược gia cao cấp của Forex.com, cũng đồng tình rằng “điều đáng lo duy nhất lúc này là tốc độ tăng quá nhanh, nhưng chưa có dấu hiệu đảo chiều rõ rệt.”

Giá vàng điều chỉnh do tác động từ thị trường bạc

Theo Bob Haberkorn, nhà môi giới hàng hóa cấp cao tại RJO Futures, đợt giảm mạnh hôm thứ Sáu vừa qua không phản ánh sự suy yếu của vàng mà chủ yếu là “hiệu ứng dây chuyền từ thị trường bạc”. Khi bạc bị bán tháo do tăng biên lợi nhuận giao dịch, lực bán lan sang vàng. “Thực tế, nền tảng cơ bản của vàng không thay đổi. Đợt điều chỉnh này chỉ giúp thị trường thanh lọc bớt các nhà đầu tư ngắn hạn yếu tay,” ông lý giải.

Haberkorn nhận định, ngay cả khi giá vàng giảm tạm thời, dòng tiền chờ sẵn để mua vào vẫn rất lớn. “Nhiều nhà đầu tư đang đợi cơ hội khi giá giảm để tham gia thị trường. Tôi cho rằng vàng sẽ sớm phục hồi và hướng tới vùng 4.500 USD/ounce trong thời gian tới.”



Điểm khác biệt quan trọng của chu kỳ tăng giá hiện nay, theo Haberkorn, là động lực đến từ các tổ chức tài chính và ngân hàng trung ương, thay vì giới đầu cơ ngắn hạn. “Nếu đây chỉ là cơn sốt như năm 2011, giá vàng có thể sụp đổ khi dòng vốn đầu cơ rút đi. Nhưng hiện nay, dòng tiền thông minh đang mua vàng để nắm giữ dài hạn – đó mới là sức mạnh thực sự của thị trường,” ông nói thêm.

Chính sự tham gia của các tổ chức lớn đã giúp giá vàng giữ vững vị thế bất chấp biến động mạnh. Khi kinh tế Mỹ, châu Âu và châu Á đối mặt nguy cơ suy thoái, lãi suất toàn cầu dần đạt đỉnh, và bất ổn địa chính trị gia tăng, vàng tiếp tục được xem là “bến đỗ an toàn” của dòng vốn toàn cầu.



Nhìn chung, giá vàng hôm nay 20/10 đã nhích nhẹ sau phiên giảm sâu ngày hôm qua. Giới phân tích đồng thuận rằng xu hướng tăng của vàng vẫn còn dư địa, đặc biệt trong bối cảnh đồng USD suy yếu và lợi suất trái phiếu Mỹ có dấu hiệu hạ nhiệt. Nhiều ngân hàng trung ương, nhất là tại châu Á và Trung Đông, vẫn duy trì chiến lược mua vàng để đa dạng hóa dự trữ ngoại hối, góp phần củng cố sức cầu bền vững cho kim loại quý.

Giới đầu tư toàn cầu hiện tiếp tục theo dõi chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Nếu Fed phát tín hiệu rõ ràng hơn về chu kỳ cắt giảm lãi suất vào đầu năm 2026, vàng có thể hưởng lợi mạnh mẽ, thậm chí quay lại mức đỉnh lịch sử trong thời gian tới.

