Giá vàng hôm nay mới 18/10 ở trong nước

Giá vàng hôm nay mới nhất 18/10: Vàng miếng, vàng nhẫn "bốc hơi" 2 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay mới nhất 18/10, theo khảo sát của phóng viên Thế giới tiếp thị, giá vàng miếng và vàng nhẫn các thương hiệu trong nước đảo chiều giảm sâu sau chuỗi ngày tăng nóng, nhưng vẫn ở mức trên 150 triệu đồng/lượng. Giá vàng trên thị trường quốc tế cũng mất cả trăm USD/ounce.

Cụ thể, tại thời điểm 13h30 ngày 18/10, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào-bán ra ở mức 149,5-151 triệu đồng/lượng, giảm 2 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so chốt phiên hôm trước. Chênh lệch mua-bán ở mức 1,5 triệu đồng.

Giá vàng nhẫn SJC 9999 mua vào 148 triệu đồng/lượng, bán ra 150,2 triệu đồng/lượng, giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều (mua vào-bán ra).

Trong khi đó, giá vàng miếng DOJI tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh mua vào ở mức 149,5 triệu đồng/lượng và bán ra 151 triệu đồng/lượng, giảm 1,2 triệu đồng mỗi lượng ở cả chiều mua và chiều bán so chốt phiên hôm trước.

Thương hiệu này niêm yết giá vàng nhẫn Doji Hưng Thịnh Vượng 9999 ở ngưỡng 149,5-150,9 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), giảm 1,9 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Vàng PNJ niêm yết mua vào ở mức 148 triệu đồng/lượng và bán ra mức 151 triệu đồng/lượng, giảm 3 triệu đồng mỗi lượng ở chiều mua vào và 2 triệu đồng mỗi lượng ở chiều bán ra so với kết phiên liền trước.

Giá vàng hôm nay mới nhất 18/10 trên thế giới

Giá vàng hôm nay mới nhất 18/10 ở trong nước giảm theo đà giảm của giá vàng thế giới. Tại thời điểm 13 giờ ngày 18-10, giá vàng thế giới quay đầu giảm đến hơn 40 USD/ounce, về mức 4.249 USD/ounce. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương 135 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Giá vàng thế giới đã leo lên đỉnh cao mới trong chiều 17/10 và đang hướng tới tuần tăng giá mạnh nhất trong hơn 17 năm.

Đà tăng kim loại quý được thúc đẩy bởi làn sóng tìm đến các tài sản trú ẩn an toàn, trong bối cảnh những dấu hiệu yếu kém tại các ngân hàng khu vực của Mỹ, căng thẳng thương mại toàn cầu và kỳ vọng ngày càng lớn về việc cắt giảm lãi suất.

Tính từ đầu tuần tới nay, kim loại quý này đã tăng đến 8,6% và đang trên đà ghi nhận tuần lễ giao dịch tốt nhất kể từ tháng 9/2008, sau khi liên tục phá kỷ lục trong mỗi phiên.

Theo Paul Ciana, Chiến lược gia kỹ thuật của Bank of America, lịch sử cho thấy mỗi khi vàng tăng liên tục trong 7 tuần, kim loại quý thường bước vào giai đoạn điều chỉnh kéo dài 4 tuần kế tiếp.

Phillip Streible, Giám đốc Chiến lược thị trường tại Blue Line Futures, nhận định các nhà đầu tư nên chuẩn bị tâm lý cho những biến động mạnh ở vùng giá cao hiện nay, khi nhiều người bắt đầu hiện thực hóa lợi nhuận. Ông cho rằng mức giảm 2% trong phiên cuối tuần "có vẻ đáng kể", nhưng cần được nhìn nhận trong bối cảnh đợt tăng kéo dài và mạnh mẽ của thị trường thời gian qua.