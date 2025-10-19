Giá vàng hôm nay 19/10: 1 tuần vàng nhẫn tăng tới 17 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 19/10 ở trong nước

Theo khảo sát của phóng viên Thế giới tiếp thị, giá vàng hôm nay 19/10 cụ thể là giá vàng miếng trong nước giảm mạnh ngày cuối tuần.

Giá vàng hôm nay 19/10: Vàng nhẫn tăng tới 17 triệu đồng/lượng trong vòng 1 tuần

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 149,5 - 151 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 149,5 - 151 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.



Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 148 - 151 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với hôm qua.

Giá vàng hôm nay 19/10, giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 150,5 - 151 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Mạnh Hải được doanh nghiệp giao dịch ở mức 150,5 - 151 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với hôm qua, giá vàng giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.



Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 150 - 151 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá vàng giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Cùng chiều diễn biến với vàng miếng, giá vàng nhẫn hôm nay cũng quay đầu giảm so với phiên sáng 18/10.

Cụ thể, tại SJC, giá vàng hôm nay 19/10, giá vàng nhẫn niêm yết ở mức 148 - 150,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều.

Thương hiệu DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 149,5 - 150,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

Riêng vàng nhẫn PNJ giảm 3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, hiện ở mức 148 - 151 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn giảm 1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện giao dịch ở ngưỡng 155,5 - 158,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Tại Phú Quý giá vàng nhẫn giảm 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều, hiện niêm yết ở mức 148 - 151 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Mặc dù giá vàng hôm nay 19/10 giảm so với hôm qua nhưng so với Chủ nhật tuần trước, giá vàng miếng SJC đã tăng 8,2 - 9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán. Đối với vàng nhẫn, tuần qua là một tuần tăng giá đến chóng mặt khi tăng tới 17,1 triệu đồng mỗi lượng.

Giá vàng hôm nay 19/10 trên thế giới: Lao dốc sau khi lập đỉnh kỷ lục, thị trường biến động dữ dộ

Theo ghi nhận của Kitco, lúc 4h00 sáng ngày 19/10 theo giờ Việt Nam, giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.248,65 USD/ounce, giảm 14,32 USD/ounce so với phiên liền trước. Quy đổi theo tỷ giá USD/VND tại Vietcombank ở mức 26.356 VND/USD, giá vàng thế giới tương đương khoảng 135 triệu đồng/lượng (chưa bao gồm thuế và phí).



Tuần qua, dù không có dữ liệu kinh tế Mỹ nào được công bố, nhưng giá vàng thế giới vẫn tăng liên tục nhiều phiên, phản ánh tâm lý lo ngại về thuế quan, rủi ro thương mại và bất ổn toàn cầu.

Mở cửa đầu tuần ở mức 4.022,44 USD/ounce, vàng nhanh chóng bứt phá qua ngưỡng 4.100 USD/ounce chỉ trong buổi trưa thứ Hai, rồi tiếp tục leo lên vùng 4.200 USD/ounce vào cuối phiên thứ Tư.

Đến phiên thứ Năm, kim loại quý tiếp tục tạo cú bứt phá mạnh, chạm ngưỡng 4.300 USD/ounce chỉ 15 phút trước khi thị trường Bắc Mỹ đóng cửa. Rạng sáng thứ Sáu, giá vàng lập kỷ lục mới ở 4.380 USD/ounce, chỉ còn cách mốc “thần thoại” 4.400 USD/ounce chưa đầy 20 USD – mức từng được giới đầu tư xem là gần như không tưởng.



Tâm điểm của thị trường tập trung vào phiên thứ Sáu (18/10). Ngay khi thị trường châu Á mở cửa, giá vàng vọt từ 4.315 USD lên 4.368 USD/ounce chỉ trong 15 phút. Tuy nhiên, sau khi hình thành mô hình kỹ thuật “ba đỉnh” vào khoảng 20h30 (giờ Việt Nam), lực bán mạnh xuất hiện khiến vàng rơi nhanh xuống 4.290 USD/ounce chỉ sau một giờ.

Dù vậy, lực mua vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Đến nửa đêm, vàng tái lập kỷ lục mới 4.370 USD/ounce. Sau cú tăng ngắn ngủi lên 4.380,99 USD – mức cao nhất mọi thời đại – đà tăng dường như kiệt sức, mở ra chuỗi lao dốc đầy kịch tính.

Từ đỉnh 4.380 USD/ounce, giá vàng giảm liên tiếp về 4.334 USD vào 4h sáng (giờ Mỹ), rồi xuống 4.287 USD vào 7h45. Khi thị trường Bắc Mỹ mở cửa, vàng chỉ còn 4.217 USD/ounce. Hai lần cố gắng vượt lại mốc 4.260 USD bất thành khiến giá tiếp tục rơi về 4.185,91 USD/ounce, mức thấp nhất trong ngày.

Phản ứng tâm lý và xu hướng điều chỉnh cần thiết

Diễn biến giá trong tuần qua cho thấy sự nhạy cảm cao của vàng trước các biến động kinh tế và tâm lý đầu tư. Đà tăng mạnh xen kẽ các nhịp điều chỉnh sâu là biểu hiện thường thấy khi thị trường bước vào vùng giá kỷ lục.

Theo nhận định của các chuyên gia phân tích tại Kitco News và Bloomberg Metals, đợt điều chỉnh hiện tại là cần thiết, giúp thị trường cân bằng lại cung – cầu, đồng thời tạo nền giá ổn định hơn trước khi xác lập mặt bằng giá mới.

Một số chuyên gia còn cho rằng, việc giá vàng điều chỉnh sau khi lập đỉnh là dấu hiệu lành mạnh, phản ánh hoạt động chốt lời ngắn hạn của các quỹ đầu tư lớn, chứ không phải tín hiệu đảo chiều xu hướng.

Các yếu tố tiếp tục hỗ trợ giá vàng trong trung và dài hạn

Mặc dù biến động ngắn hạn khá mạnh, triển vọng dài hạn của vàng vẫn được đánh giá tích cực. Ba yếu tố chính tiếp tục nâng đỡ giá kim loại quý gồm:

Bất ổn thương mại và địa chính trị leo thang tại Trung Đông và châu Âu, khiến nhu cầu trú ẩn an toàn tăng cao.

Chính sách tiền tệ nới lỏng của nhiều ngân hàng trung ương lớn, đặc biệt là kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ hạ lãi suất trong các tháng cuối năm.

Sức mua mạnh từ các ngân hàng trung ương và quỹ ETF, cùng dòng vốn rời khỏi đồng USD.

Nhờ những yếu tố này, giá vàng đã tăng tới 64% kể từ đầu năm 2025, trở thành một trong những tài sản sinh lời tốt nhất toàn cầu.

Fed có thể hạ lãi suất, vàng hưởng lợi

Hiện thị trường tài chính đang đặt cược rằng Fed sẽ giảm lãi suất thêm 0,25% trong cuộc họp tháng 10/2025, và một lần nữa vào tháng 12/2025.

Động thái này, nếu diễn ra, sẽ khiến chi phí cơ hội nắm giữ vàng giảm xuống, đồng thời làm suy yếu đồng USD, tạo điều kiện cho vàng tiếp tục được hỗ trợ.

Các chuyên gia của ING Bank và Goldman Sachs nhận định, nếu Fed duy trì quan điểm “nới lỏng có kiểm soát”, giá vàng hoàn toàn có thể hướng tới vùng 4.500 USD/ounce trước khi kết thúc năm 2025.

Dự báo: Vàng có thể đạt 5.000 USD/ounce trong năm 2026

Trong báo cáo mới nhất, ngân hàng HSBC đã nâng dự báo giá vàng bình quân năm 2025 thêm 100 USD/ounce, lên 3.455 USD/ounce. Đồng thời, tổ chức này dự báo giá vàng có thể đạt mốc 5.000 USD/ounce trong năm 2026, khi xu hướng giảm lãi suất toàn cầu lan rộng và nhu cầu trú ẩn tiếp tục tăng.

Các tổ chức tài chính lớn như JP Morgan hay UBS cũng có nhận định tương tự, cho rằng “chu kỳ vàng tăng giá” vẫn chưa đạt đỉnh, đặc biệt nếu căng thẳng địa chính trị tiếp tục kéo dài sang năm tới.



Dù triển vọng tích cực, giới chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư cá nhân nên cẩn trọng với những nhịp điều chỉnh ngắn hạn. Các mốc kỹ thuật quan trọng hiện nay được xác định ở 4.150 USD (hỗ trợ) và 4.350 USD (kháng cự). Nếu vàng giữ vững trên vùng 4.200 USD, xu hướng tăng sẽ được duy trì.

Trong khi đó, các quỹ đầu tư ETF giao dịch vàng tiếp tục ghi nhận dòng tiền ròng dương trong ba tuần liên tiếp, cho thấy niềm tin của giới đầu tư dài hạn vẫn rất mạnh.



Giá vàng hôm nay 19/10 trên thế giới tạm thời hạ nhiệt sau giai đoạn tăng nóng, nhưng vẫn duy trì ở vùng cao kỷ lục. Trong bối cảnh Fed sắp hạ lãi suất, rủi ro thương mại và địa chính trị vẫn bao trùm, giá vàng hôm nay được kỳ vọng sẽ tiếp tục biến động mạnh trong ngắn hạn, nhưng triển vọng trung – dài hạn vẫn tích cực.

Như vậy, giá vàng hôm nay 19/10 không chỉ phản ánh dao động cung cầu tức thời, mà còn là thước đo tâm lý an toàn của giới đầu tư toàn cầu, khi thế giới đang đứng trước nhiều bất định kinh tế và tài chính chưa từng có.