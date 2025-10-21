Giá vàng hôm nay 21/10 ở trong nước

Theo khảo sát của phóng viên Thế giới tiếp thị, giá vàng hôm nay 21/10 tăng so với hôm qua.

Giá vàng hôm nay 21/10: Tăng cao dữ dội nhưng có thể "vùi dập" nhà đầu tư bất cứ lúc nào

Giá vàng miếng

Giá vàng miếng SJC được Tập đoàn DOJI niêm yết ở ngưỡng 150,5 - 151,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Cùng thời điểm, giá vàng miếng được Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC niêm yết ở ngưỡng 150,5 - 151,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), mức giá tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.



Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 151 - 151,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), mức giá tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán so với cùng kỳ hôm qua.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Mạnh Hải được doanh nghiệp giao dịch ở mức 150,5 - 151 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với hôm qua, giá vàng không thay đổi ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 150 - 151,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 500 nghìn đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 150,5 - 151,5 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá vàng tăng 500 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng nhẫn

Giá vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 của Tập đoàn Doji niêm yết giá mua vào ở mức 149 triệu đồng/lượng, giá bán ra ở mức 151,3 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 giảm 500.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, nhưng lại tăng 400.000 đồng ở chiều bán ra.

Tại Công ty Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn rồng Thăng Long mua vào ở mức 155,5 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 158,5 triệu đồng/lượng, giữ nguyên giá ở cả chiều mua vào và bán ra so với phiên trước đó.

Giá vàng nhẫn tròn Phú Quý 999.9 của Tập đoàn vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết giá mua vào ở mức 148,5 triệu đồng/lượng, giá bán ra ở mức 151,5 triệu đồng/lượng. So với phiên trước đó, giá vàng nhẫn tròn Phú Quý 999.9 tăng 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Tại Bảo tín Mạnh Hải, sáng sớm nay 21/10, giá vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo được niêm yết mua vào ở mức 155 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 156 triệu đồng/lượng. So với cùng thời điểm này sáng qua, giá vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo giữ nguyên giá cả chiều mua vào, còn chiều bàn ra giảm 500.000 đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay 21/10 trên thế giới: Bật tăng mạnh hàng trăm USD/ounce, hưởng lợi từ bất ổn toàn cầu

Sau chuỗi ngày lao dốc mạnh, giá vàng hôm nay 21/10 trên thị trường thế giới ghi nhận sự hồi phục ấn tượng khi giá kim loại quý bật tăng hàng trăm USD chỉ trong vài giờ giao dịch.



Vào lúc 5 giờ sáng ngày 21/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế đã vươn lên mức 4.357 USD/ounce, tăng 127 USD so với mức thấp nhất trong phiên trước đó là 4.230 USD/ounce. Như vậy, chỉ sau một phiên, vàng đã lấy lại gần như toàn bộ phần đã mất sau cú sụt giảm 128 USD/ounce vào cuối tuần trước.

Giá vàng kỳ hạn tháng 12 cũng ghi nhận mức tăng mạnh 150 USD, lên 4.363 USD/ounce – cho thấy lực mua đang trở lại mạnh mẽ sau đợt bán tháo vừa qua.

Diễn biến này cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã nhanh chóng chuyển hướng sang tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh thị trường toàn cầu bao trùm bởi những lo ngại về chính trị và kinh tế.

Bất ổn chính trị tại Mỹ thúc đẩy dòng vốn trú ẩn

Đợt tăng mạnh của vàng lần này được đánh giá chủ yếu xuất phát từ sự bất ổn kéo dài tại Mỹ, khi chính phủ liên bang bước sang ngày thứ 20 đóng cửa. Việc tạm ngưng hoạt động này khiến hàng loạt dữ liệu kinh tế quan trọng bị gián đoạn, làm dấy lên nỗi lo về sự thiếu minh bạch và định hướng chính sách tiền tệ trong thời gian tới.

Các chuyên gia nhận định, trong giai đoạn thiếu thông tin và niềm tin giảm sút, vàng trở thành “nơi trú ẩn” an toàn hàng đầu. Nhà đầu tư có xu hướng chuyển dịch dòng tiền khỏi các tài sản rủi ro như chứng khoán hay tiền tệ để tìm đến kim loại quý – vốn được coi là kênh lưu giữ giá trị hiệu quả trong thời kỳ biến động.



Bên cạnh các yếu tố chính trị, yếu tố kỹ thuật cũng đóng vai trò quan trọng trong đợt tăng giá này. Sau khi giá vàng sụt sâu vào cuối tuần trước, một lượng lớn nhà đầu tư và quỹ đầu tư lớn đã tranh thủ mua vào khi giá chạm vùng hỗ trợ mạnh quanh 4.200 USD/ounce. Lực cầu này nhanh chóng đẩy giá vàng bật tăng trở lại, tạo nên hiệu ứng “phục hồi kỹ thuật” rõ rệt.

Tuy nhiên, giới phân tích cũng đưa ra cảnh báo: đà tăng hiện nay mang tính ngắn hạn, bởi biên độ dao động của giá vàng đang ở mức cực đoan, dễ khiến nhà đầu tư bị “cuốn” vào các biến động bất ngờ của thị trường.

Rủi ro tiềm ẩn và triển vọng ngắn hạn của giá vàng

Với việc chính phủ Mỹ vẫn chưa mở cửa trở lại, trong khi nguồn dữ liệu kinh tế bị gián đoạn, thị trường vàng được dự báo sẽ tiếp tục hưởng lợi trong ngắn hạn từ tâm lý e ngại rủi ro toàn cầu. Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần thận trọng bởi giá vàng hiện đang chịu tác động mạnh từ các yếu tố chính trị và tâm lý, khiến xu hướng ngắn hạn khó đoán định.

Những thông tin mới liên quan đến chính sách thương mại, ngân sách và tài chính của Mỹ sẽ là yếu tố then chốt quyết định hướng đi của giá vàng trong những ngày tới. Nếu tình hình vẫn bế tắc, vàng có thể tiếp tục leo dốc, ngược lại, nếu chính phủ được mở cửa trở lại, xu hướng chốt lời có thể khiến giá vàng điều chỉnh giảm.



Tính từ đầu năm đến nay, giá vàng đã tăng hơn 60%, vượt xa mức sinh lời của các tài sản khác như chứng khoán, dầu thô hay trái phiếu. Theo các chuyên gia, đà tăng này xuất phát từ hai yếu tố cốt lõi: việc chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài và căng thẳng thương mại giữa các nền kinh tế lớn tái bùng phát, khiến giới đầu tư toàn cầu tăng cường tìm đến vàng để phòng ngừa rủi ro.

Không chỉ vậy, lãi suất thực của Mỹ được dự báo tiếp tục âm trong thời gian tới, khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể duy trì xu hướng cắt giảm lãi suất nhằm hỗ trợ nền kinh tế đang chịu sức ép từ lạm phát cao. Khi lợi suất thực giảm, chi phí cơ hội của việc nắm giữ vàng giảm theo, qua đó làm tăng sức hấp dẫn của kim loại quý này.

Đồng thời, đồng USD yếu đi trong bối cảnh chính sách tiền tệ nới lỏng cũng góp phần củng cố xu hướng tăng giá của vàng, khi kim loại quý trở nên rẻ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ các đồng tiền khác.

Dòng vốn vào vàng đạt kỷ lục, nhu cầu toàn cầu tăng vọt

Theo báo cáo mới nhất của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), các quỹ ETF vàng toàn cầu đã ghi nhận lượng vốn rót ròng lớn nhất trong tháng 9, đạt 17 tỷ USD, nâng tổng dòng vốn đầu tư vào vàng trong quý III lên 26 tỷ USD – mức cao kỷ lục trong lịch sử.

WGC ước tính, tổng nhu cầu vàng toàn cầu năm nay có thể đạt 4.850 tấn, cao nhất kể từ năm 2011 – thời điểm vàng từng lập đỉnh lịch sử. Điều này phản ánh rõ xu hướng nhà đầu tư toàn cầu đang tăng mạnh tỷ trọng nắm giữ vàng vật chất và vàng tài chính, coi đây là công cụ phòng thủ chiến lược trước rủi ro vĩ mô ngày càng phức tạp.

Các chuyên gia của WGC cho rằng, nếu tình trạng bất ổn chính trị, địa chính trị và tiền tệ tiếp tục leo thang, nhu cầu đầu tư vàng có thể còn tăng mạnh hơn nữa trong quý IV.



Giới phân tích nhận định, trong trung và dài hạn, vàng vẫn duy trì vai trò là tài sản trú ẩn hàng đầu giữa bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đứng trước nhiều thách thức: tăng trưởng chậm lại, lạm phát dai dẳng và rủi ro tài chính gia tăng.

Nếu Fed tiếp tục chính sách nới lỏng và đồng USD không lấy lại đà phục hồi, giá vàng có thể duy trì vùng cao hoặc tiến gần mốc 4.500 USD/ounce trong thời gian tới. Ngược lại, nếu thị trường tài chính Mỹ ổn định trở lại và dữ liệu kinh tế được công bố tích cực hơn, vàng có thể tạm thời chững lại do áp lực chốt lời ngắn hạn.

Tuy nhiên, xét trong bối cảnh hiện nay, vàng vẫn được coi là “vua” của các kênh đầu tư an toàn, đặc biệt khi nhà đầu tư ngày càng cảnh giác trước những rủi ro chính trị và tiền tệ toàn cầu.



Nhìn tổng thể, giá vàng hôm nay 21/10 tăng mạnh lên 4.357 USD/ounce, phục hồi ngoạn mục sau cú giảm sâu cuối tuần trước. Đà tăng được hỗ trợ bởi tâm lý bất ổn toàn cầu, chính phủ Mỹ đóng cửa kéo dài, lãi suất thực âm và dòng vốn ETF đổ vào vàng kỷ lục.

Tuy nhiên, với biên độ biến động lớn và nhiều yếu tố khó lường, nhà đầu tư được khuyến cáo nên thận trọng, tránh tâm lý “đu đỉnh”, đồng thời theo dõi sát các tín hiệu chính sách và dữ liệu kinh tế Mỹ – những nhân tố sẽ tiếp tục định hướng xu hướng giá vàng trong những ngày tới.