Tin hot thị trường ngày 22/10: HyunJin C&T bị phạt 113 triệu, buộc tiêu hủy mỹ phẩm sai công thức

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa quyết định xử phạt Công ty TNHH Quốc tế HyunJin C&T (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) do vi phạm trong kinh doanh và quảng cáo mỹ phẩm. Kết quả kiểm tra cho thấy sản phẩm Désembre Derma Science High Frequency Cream Professional có công thức không trùng khớp hồ sơ công bố; nhãn ghi công dụng sai bản chất, không đúng sự thật.

Trên website, doanh nghiệp còn quảng cáo Désembre Oxyjet Elixir Treatment vượt quá công dụng đã được cấp số tiếp nhận. Tổng mức phạt tiền là 113 triệu đồng, gồm 70 triệu đồng cho hành vi kinh doanh mỹ phẩm sai công thức, 8 triệu đồng cho hành vi ghi nhãn sai và 35 triệu đồng cho hành vi quảng cáo vượt phép.

Cơ quan quản lý buộc HyunJin C&T tiêu hủy toàn bộ lô Désembre Derma Science High Frequency Cream Professional không đúng công thức; thu hồi hàng đang lưu hành, gỡ bỏ thông tin sai sự thật trên nhãn; nộp lại hơn 16 triệu đồng tiền thu lợi bất hợp pháp.

Trước đó, ngày 30/6, Cục đã thu hồi số tiếp nhận phiếu công bố của sản phẩm này. Doanh nghiệp phải khắc phục, báo cáo trong 30 ngày; quá hạn sẽ bị cưỡng chế thi hành. Giám đốc công ty là ông Jung Jae Hoon (quốc tịch Hàn Quốc).

Tin hot thị trường ngày 22/10: Bắt giám đốc sản xuất 2,7 triệu lít dầu ăn giả

Công an tỉnh Nghệ An cho biết, ngày 21/10 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Phan Thị Mai (SN 1977), Giám đốc Công ty TNHH Thương mại An Thịnh Food, về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”. Doanh nghiệp này thành lập ngày 26/3/2024, đăng ký ngành nghề sản xuất dầu, mỡ động thực vật.

Sau khi hoạt động, Mai tổ chức xây dựng nhà xưởng, mua máy móc, thuê nhân công sản xuất dầu ăn nhãn hiệu Keva Gold. Quá trình sản xuất, bị can chỉ đạo không bổ sung vitamin A theo quy định nhưng vẫn ghi trên nhãn “được tăng cường vitamin A”; đồng thời công bố chỉ tiêu Natri 23,7 mg/100g trong khi giám định cho thấy thực tế dưới 0,3 mg/100g (chưa đến 1,3% so với công bố).

Toàn bộ dầu ăn do An Thịnh Food sản xuất bị xác định là hàng giả. Khi kiểm tra cơ sở tại xã Đô Lương (Nghệ An), lực lượng chức năng thu giữ 3.934 thùng (can) dầu ăn Keva Gold, tổng khối lượng 37.618 lít. Bước đầu xác định từ tháng 4/2024 đến khi bị phát hiện, công ty đã sản xuất hơn 2,7 triệu lít dầu ăn, trị giá khoảng 75 tỷ đồng, phân phối tại Nghệ An và nhiều tỉnh miền Trung. Vụ án đang được điều tra mở rộng.

Tin hot thị trường ngày 22/10: Giá căn hộ tại TP.HCM tiếp tục tăng mạnh

Giá căn hộ tại TP.HCM tiếp tục tăng mạnh trong quý 3/2025 ở cả thị trường sơ cấp lẫn thứ cấp, theo loạt báo cáo mới công bố. DKRA Group cho biết nguồn cung sơ cấp tăng 15% so với quý 3/2024, với khoảng 6.000 căn mở bán; Bình Dương (cũ) chiếm 63,5% tổng nguồn cung.

Sức cầu sơ cấp phục hồi mạnh, gấp 3,1 lần cùng kỳ, kéo theo giá bán sơ cấp tăng bình quân 12–18%/năm; giá thứ cấp tăng 7–15% và thanh khoản khởi sắc. Knight Frank ghi nhận giá chào bán sơ cấp tại TP.HCM đạt 3.752 USD/m², tăng 8,8% so với năm trước; đáng chú ý, khoảng 90% dự án hiện hữu giữ nhịp giá ổn định để cạnh tranh với dự án mới ở khu vực lân cận.

Theo bà Phạm Thị Miền, Phó viện trưởng VARS IRE, tình trạng lệch pha cung – cầu chưa cải thiện, nhất là tại Hà Nội và TP.HCM. Giá căn hộ thương mại ở các dự án mở bán mới trung bình khoảng 78 triệu đồng/m²; hơn 30% nguồn cung mới có giá từ 100 triệu đồng/m² trở lên và phần lớn dự án mới đều vượt mốc này. Phân khúc “bình dân” hầu như biến mất, khiến giá bán tiếp tục bị đẩy lên cao.