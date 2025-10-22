Tim Cook hết lời ca ngợi “năng lực sáng tạo đáng kinh ngạc” của Trung Quốc bất chấp thương chiến Mỹ-Trung
Phương Đăng (theo Benzinga)
22/10/2025 2:54 PM (GMT+7)
Tổng giám đốc điều hành Apple, Tim Cook, vừa dành những lời ca ngợi hiếm thấy cho các nhà phát triển ứng dụng Trung Quốc, mô tả họ là “một phần không thể thiếu” trong hệ sinh thái đổi mới toàn cầu của Apple và cho rằng năng lực sáng tạo của Trung Quốc “thật sự khiến người ta phải kinh ngạc".
“Nền kinh tế các nhà phát triển sôi động và đầy sức sống”
Trong cuộc phỏng vấn với China Daily mới đây, CEO Tim Cook nói ông “rất ấn tượng” trước sự năng động của cộng đồng lập trình viên Trung Quốc, mô tả đây là “một nền kinh tế sáng tạo sôi động, phản ánh tốc độ phát triển phi thường của quốc gia này.”
“Sản lượng của họ thật sự khiến người ta phải kinh ngạc", ông Cook nói, nhấn mạnh rằng các nhà phát triển Trung Quốc đã trở thành một trụ cột trong hệ sinh thái sáng tạo toàn cầu của Apple. Khi được hỏi về vai trò của họ trong chiến lược đổi mới của hãng, ông khẳng định: “Họ cực kỳ quan trọng".
Ông Cook cũng ca ngợi khả năng kể chuyện, thiết kế đồ họa và sức sáng tạo của các lập trình viên Trung Quốc, cho rằng chính những yếu tố đó đã giúp các sản phẩm giải trí và ứng dụng văn hóa của Trung Quốc lan tỏa mạnh mẽ ra toàn cầu.
“Không ngạc nhiên khi các trò chơi của họ lại thành công đến vậy”, CEO của Apple nhận định.
Apple tăng cường hiện diện tại Trung Quốc
Trong buổi phỏng vấn, CEO Cook cũng cho biết Apple sẽ tiếp tục hỗ trợ các nhà phát triển Trung Quốc mở rộng ra thị trường quốc tế, thông qua hệ thống App Store hiện có mặt tại 175 quốc gia cùng các bộ công cụ và nền tảng dành riêng cho lập trình viên.
Những phát biểu này được đưa ra trong bối cảnh Apple đang cố gắng củng cố mối quan hệ với Trung Quốc, dù chính quyền Tổng thống Donald Trump đang đe dọa áp thuế mới đối với hàng hóa nhập khẩu từ Bắc Kinh.
Đầu tháng 10, trong chuyến thăm Trung Quốc, Tim Cook đã cam kết tăng đầu tư vào thị trường tỷ dân, khẳng định đây vẫn là “nguồn cảm hứng và đối tác chiến lược quan trọng” của Apple.
Theo báo cáo quý tháng 9, doanh thu App Store của Apple tăng 10%, trở thành một trong những mảng đóng góp lớn nhất cho lợi nhuận của tập đoàn. Giới phân tích nhận định mức tăng này phản ánh sự thay đổi tích cực trong cơ cấu doanh thu và khả năng thương mại hóa cao hơn — dấu hiệu cho thấy Apple đang có nền tảng tăng trưởng bền vững.
Trong đó, thị trường Trung Quốc đóng vai trò quan trọng: người dùng nước này chi tiêu nhiều hơn cho ứng dụng, trò chơi và dịch vụ số, giúp Apple giữ vững vị thế hàng đầu trước các đối thủ nội địa như Huawei hay Oppo.
“Trung Quốc vẫn là trái tim của sự sáng tạo”
Kết thúc cuộc phỏng vấn, Tim Cook nhấn mạnh lại tầm quan trọng của các nhà phát triển Trung Quốc đối với Apple, cho rằng họ “đang đóng góp không chỉ cho nền kinh tế kỹ thuật số trong nước, mà còn cho cả hệ sinh thái sáng tạo toàn cầu".
“Trung Quốc vẫn là trái tim của sự đổi mới – và chúng tôi tự hào khi được hợp tác với những con người tài năng như vậy”, Cook nói.
Lời ca ngợi nồng nhiệt từ vị CEO của Apple được xem là tín hiệu rõ ràng nhất cho thấy tập đoàn công nghệ Mỹ này vẫn đang coi Trung Quốc là một trung tâm sản xuất và sáng tạo then chốt, bất chấp những rủi ro địa chính trị ngày càng gia tăng.
