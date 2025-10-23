Vàng lao dốc mạnh nhất trong 12 năm: Cú “phanh gấp” hay dấu hiệu đỉnh giá đã đến?

Giới đầu tư chốt lời sau chuỗi tăng nóng

Ngày 21/10, giá vàng giao tháng 12 trên sàn Comex giảm 5,7%, xuống còn 4.109,10 USD/ounce, đánh dấu mức giảm phần trăm trong ngày lớn nhất kể từ 20/6/2013, theo dữ liệu của Dow Jones Market Data.

Đây là một cú sốc với giới đầu tư sau khi vàng vừa lập đỉnh giá lịch sử mới vào đầu tuần, giữa lúc dòng tiền vẫn ào ạt đổ vào kim loại quý được xem là “hầm trú ẩn” trong bối cảnh kinh tế toàn cầu bất ổn.

“Cảm giác như vàng vừa gặp ổ gà bất ngờ trên con đường cao tốc trống trải. Thị trường này đã tăng tốc ngoạn mục suốt thời gian qua, và đôi khi nó phải phanh gấp để nhắc hành khách rằng họ vẫn đang trong chuyến đi", Adam Koos, Chủ tịch Libertas Wealth Management Group, bình luận.

Theo nhà phân tích Fawad Razaqzada của StoneX, cú lao dốc này phần nào mang tính “tất yếu”. “Giá vàng tăng phi mã suốt nhiều tháng qua, nên một ngày bán tháo như hôm nay là điều không thể tránh khỏi. Thậm chí, nhiều người còn tự hỏi sao nó đến muộn thế,” ông nói.

Các yếu tố khiến nhu cầu phòng thủ giảm gồm: căng thẳng thương mại Mỹ - Trung hạ nhiệt, đồng USD phục hồi nhẹ (+0,14%), cùng với làn sóng chốt lời của nhà đầu tư sau khi giá vàng lập đỉnh mới.

Tuy nhiên, nhà phân tích Razaqzada cho rằng cú giảm này chưa đủ để kết luận xu hướng tăng của vàng đã kết thúc.

“Còn quá sớm để nói chu kỳ tăng giá đã chấm dứt. Nhiều nhà đầu tư từng bỏ lỡ đợt tăng lớn trước đây có thể sẽ ‘mua vào khi giá giảm’, giúp thị trường giữ được đà", ông nói.

Các yếu tố nền tảng vẫn ủng hộ giá vàng

Dù giảm mạnh, giá vàng tương lai vẫn cao hơn gần 56% so với đầu năm, cho thấy sức mạnh của xu hướng tăng vẫn hiện hữu.

Ông Juan Carlos Artigas, Giám đốc khu vực châu Mỹ và Trưởng bộ phận nghiên cứu của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC), nhấn mạnh rằng so với thị trường chứng khoán toàn cầu, vàng vẫn chưa phải là tài sản “đắt đỏ”.

“Giá cả không tồn tại trong chân không — giá trị luôn phải đặt trong bối cảnh thị trường chung,” Artigas nói. Ông cho rằng đợt điều chỉnh này là bình thường sau giai đoạn tăng nhanh, đồng thời khẳng định đà tăng của vàng được hỗ trợ bởi các yếu tố cơ bản mạnh mẽ: mức độ bất định địa chính trị cao, nguồn cung tiền Mỹ tăng đều, và kỳ vọng lãi suất thấp kéo dài.

“Thị trường đầu tư vàng chưa hề bão hòa và vẫn còn nhiều dư địa tăng trưởng”, ông nói thêm.

Theo WGC, tỷ lệ sở hữu vàng toàn cầu vẫn thấp hơn nhiều so với thời kỳ đỉnh cao những năm 1980. Dữ liệu của tổ chức này cho thấy giá trị vàng (theo giá cố định buổi chiều của Hiệp hội Thị trường Vàng London) so với chỉ số MSCI World Index vẫn cách xa mức lịch sử.

“Vàng vẫn đang bị định giá thấp một cách chiến lược, trong khi các yếu tố nền tảng và thanh khoản toàn cầu vẫn hỗ trợ hướng đi tích cực”, WGC nhận định trong báo cáo mới nhất.

“Trạm dừng kỹ thuật”, không phải điểm kết thúc

Ông Adam Koos của Libertas Wealth Management cho rằng, tính theo tỷ lệ giữa vàng và chỉ số MSCI, vàng vẫn “bị nắm giữ dưới mức bình thường”.

“Trong kinh nghiệm của tôi, đỉnh giá thực sự hiếm khi xuất hiện khi thị trường vẫn chưa tin vào đà tăng. Như câu nói nổi tiếng: ‘Xu hướng là bạn cho đến khi nó bẻ cong”, ông nói, ám chỉ rằng đợt giảm này chỉ là sự điều chỉnh tự nhiên.

Theo Koos, cú sụt giá hôm 21/10 “không giống cú bán tháo lớn mà nhiều người chờ đợi,” mà trông như “một pha hiệu chỉnh sau quãng đường tăng mượt mà".

“Thị trường đã kéo dài quá mức và ‘già cỗi’ trong nhiều tuần qua, nên việc chốt lời hoặc một cú rung lắc như thế này có thể giúp thanh lọc nhà đầu tư ngắn hạn trước khi giá tiếp tục đi lên. Hiện tại, diễn biến của vàng giống như một trạm dừng giữa hành trình hơn là điểm kết thúc”, ông nói thêm.