Đặt vé tàu Tết trực tuyến tăng mạnh, hơn 64.000 vé đã được bán

Ngày 22/10, đại diện ngành đường sắt cho biết theo thống kê sau 1 tháng mở bán đã có khoảng 64.200 vé tàu Tết được bán ra, đạt 73% so với cùng kỳ năm trước. Dự kiến, trong cả giai đoạn vận tải Tết (từ ngày 3/2 đến ngày 8/3/2026), ngành đường sắt sẽ cung ứng khoảng 330.000 chỗ cho hành khách đi lại trên các tuyến Bắc – Nam.

Hình thức mua vé trực tuyến qua các website dsvn.vn, vetau.com.vn, vetauonline.vn chiếm tới 66% tổng lượng vé bán ra, cho thấy xu hướng chuyển dịch sang đặt vé online ngày càng rõ nét. Năm nay, 55 đoàn tàu với hơn 800 toa xe được huy động, phục vụ hành khách trong suốt thời gian cao điểm Tết.

Nguồn vé hiện vẫn còn nhiều trong các ngày trước ngày 23 tháng Chạp và sau ngày 27 tháng Chạp. Cụ thể, từ ngày 3–9/2 (tức ngày 16–23 tháng Chạp) và từ ngày 14–16/2 (tức ngày 27–29 tháng Chạp) vẫn còn chỗ trên hầu hết các tuyến. Trong thời gian cao điểm ngày 23–27 tháng Chạp (tức ngày 10–14/2), còn khoảng 2.500 chỗ, chủ yếu là ghế ngồi mềm.

Ngành đường sắt đã bán hơn 64.000 vé tàu Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: Gia Linh

Ngoài ra, các chính sách ưu đãi dành cho người cao tuổi, thương binh, trẻ em, người khuyết tật… vẫn được duy trì theo quy định. Hành khách có thể đặt vé tại ga, đại lý, ví điện tử (MoMo, VNPay, ShopeePay, ZaloPay, ViettelPay) hoặc qua tổng đài 1900 1520 (ga Sài Gòn) và 1900 0109 (ga Hà Nội).

Trong dịp cao điểm, phí đổi hoặc trả vé là 30% giá vé - áp dụng cho vé cá nhân đổi trước 24 giờ và vé tập thể trước 48 giờ. Những ngày thường, mức phí tuân theo quy định hiện hành.

Song song với vé tàu Tết Nguyên đán, ngành đường sắt cũng đã mở bán vé tàu dịp Tết Dương lịch 2026 cho các tuyến Sài Gòn – Hà Nội, Sài Gòn – Nha Trang, Sài Gòn – Phan Thiết… Trong trường hợp nhu cầu tăng cao, doanh nghiệp sẽ nối thêm toa hoặc bổ sung tàu để đáp ứng tối đa nhu cầu di chuyển của hành khách.