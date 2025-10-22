Ảnh hưởng bão số 12, hàng không điều chỉnh lịch khai thác nhiều chuyến bay
Gia Linh
22/10/2025 6:46 PM (GMT+7)
Do ảnh hưởng của bão số 12 (Fengshen), Vietnam Airlines phải điều chỉnh và hủy nhiều chuyến bay đến Huế, Đà Nẵng trong hai ngày 22 và 23/10 để đảm bảo an toàn khai thác.
Theo thông tin từ Vietnam Airlines, trong ngày 22/10, các đường bay giữa Hà Nội, TP.HCM và Huế, Đà Nẵng chịu ảnh hưởng cơn bão số 12. Theo đó, hãng sẽ điều chỉnh lịch khai thác nhiều chuyến bay để đảm bảo an toàn.
Cụ thể, các chuyến VN1545 và VN1544 trên chặng Hà Nội – Huế được điều chỉnh cất cánh sớm hơn hai giờ. Ngược lại, các chuyến VN1378 và VN1379 giữa TP.HCM – Huế dời sang sáng 23/10 để đảm bảo an toàn.
Tại Đà Nẵng, nhiều chuyến bay giữa Hà Nội và TP.HCM cũng phải khởi hành sớm hơn 1,5 đến 2 tiếng. Một số chuyến khác như VN1548, VN1549, VN7197, VN7122, VN142, VN143, VN1940 và VN1941 bị hủy hoàn toàn trong ngày 22/10. Ngày 23/10, hai chuyến VN156 (Đà Nẵng – Hà Nội) và VN101 (Đà Nẵng – TP.HCM) cũng ngừng khai thác.
Vietnam Airlines sẽ điều chỉnh lịch khai thác nhiều chuyến bay để đảm bảo an toàn. Ảnh: VNA
Đại diện hãng cho biết, việc điều chỉnh và hủy chuyến là biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách và phi hành đoàn. Tuy nhiên, những thay đổi này có thể kéo theo ảnh hưởng dây chuyền đến các chuyến bay nội địa và quốc tế khác trong cùng hệ thống. Hành khách trên các chuyến bị ảnh hưởng sẽ được hỗ trợ theo quy định, bao gồm đổi chuyến, hoàn vé hoặc sắp xếp lịch bay mới.
Vietnam Airlines Group khuyến nghị hành khách luôn cài dây an toàn trong suốt chuyến bay, kể cả khi tín hiệu đã tắt, nhằm giảm thiểu rủi ro khi gặp nhiễu động không khí do thời tiết xấu.
Hãng sẽ liên tục cập nhật thông tin về tình hình thời tiết và kế hoạch khai thác trên các kênh chính thức như website, fanpage và tin nhắn/email gửi trực tiếp đến hành khách. Người có lịch bay trong giai đoạn này được khuyên nên theo dõi sát thông tin, đồng thời chủ động tính toán thời gian di chuyển đến sân bay trong điều kiện mưa bão, tránh trễ chuyến.
